Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Севастополь массово выступил под красными знамёнами против пенсионной реформы

Опубликовано 21.07.2018 в разделе комментариев 4

едро протесты реформа севастополь пенсионеры крымнаш пенсии
Севастополь массово выступил под красными знамёнами против пенсионной реформы

Сегодня в Севастополе на площади Нахимова в самом центре города прошел протестный митинг, посвященный пенсионной реформе. Люди высказывали свое недовольство предложением московских властей поднять пенсионный возраст. 

Громкими аплодисментами встречали выступающих. Народ крайне недоволен перспективой. 

В официозных, кремлёвских СМИ, в новостях как обычно не осветили ни одной темы прошедшего митинга. Они предпочли более "интересные" темы: вопрос о возврате прежнего варианта герба Севастополя, строительство школы в Камышовой бухте и старт пловца, который планирует плыть в ластах 100 дней до Турции...

От редакции: То что митинги проходят по всей РФ - хорошо, но для медиа-оболочки Путина и Медведева эти события ничего не значат. На что они могут повлиять, если механизм принятия пенсионной реформы уже запущен? Запущен Путиным и Медведевым - других у нас президентов и премьеров пока нет... А вот единственное, на что могут повлиять митинги - это рейтинг "хАйпящих" (и считающих, что контролируют) протест системных партий, который они не постесняются опять монетизировать - не за права же трудового народа они десятилетиями борются в Госдуре и получают от Путина награды? Ещё эти события влияют на риторику медиа-оболочек представительства правящего класса: очевидно, что оказавшись в Крыму, например, Димон уже не скажет "денег нет, но вы держитесь" - может оттуда живым не уехать в таком случае. А что? Красивая идея: взять Димона в заложники, пока его папик в Кремле не поставит на реформе жирный крест. Идея, давно уже, в 2011-м проработанная в прозе одного новреалиста - правда, на другом "объекте".

Вот и Национальный Лидер себе и своим миллиардам в Италии и Швейцарии не враг - он же, заметим, с самого начала (то есть с телесеанса своего последнего по излечению хворей им управляемой страны), высказывался крайне осторожно о реформе. Мол, всё что будет сделано должно только улучшать жизнь пенсионеров... Думаете, там каждое это слово не "обкатывали" в Апэшечке, где целый институт просчитывает электоральные реакции на фразы Верховного? Конечно, обкатывали - так что именно этими словами, хитро, фарисейски проанонсированная реформа теперь будет на медиа-оболочке Путина отражаться всё меньше и меньше.

Он же как бы тут и непричём соверенно - он власть духовная, к реформам непричастная, он государь и имеет прямой телефон Господа (такой же ,какой предлагали народцу на "прямой линии" с президентом - дурить миллионы они в АП умеют, за это миллионы и получают). Ну, всё та же метода: плохой Димон и хороший Вован... А Апэшечка ржёт в голос, читая "аналитику" путриотов про воюющие башни Кремля. "Разводка" пенсионно-реформаторская работает, "лохторат" не выйдет на улицы массово и там не останется, заявив "Мы здесь власть"!

Д.Ч.

Материалы по теме:

Силовигархия, стагнация, социальный регресс 

По всей Путинской России митингуют против пенсионной реформы

Путину "не нравится" повышение пенсионного возраста, но он его продавливает

На пенсионную реформу перекрестившись, казаки в пояс поклонились царю: "Любо!"

Экс-президенту Медведеву при нынешней Фемиде не "светит" судьба южнокорейской коллеги



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
и я в шоке написал 21.07.2018 13:46
Где Антимайдан??? Неужели не понятно что всех этих майданящих русофобов нанял госдеп пиндосии???? Где казаки, где кадыровцы??? ПОчему не метелят древками от лопат этих майданящх врагов России????
Ответить
Д.Ч.
Дмитрий г.Запорожье.+-,., написал 21.07.2018 13:34
Могут обратится в лигу "Сексуальных реформ",или общество "Угнетенных евреев"-там помогут.Сегодня кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация, продали 90% ценных бумаг США(валютных резервов) на практически $ 90 млд.Продажа трежерис,это продажа последней заначки,которая поддерживает "кацапские дрова"на плаву,позволяя закупать продукцию критического импорта.Лукашенко это понял первым и уже истерит,ибо понимает что будет с ним вообще,ибо уже сегодня белорусы ездят в Украину за "колбасой".С кацапомойкой будет еще хуже,ибо все последуещее я уже видел только я тогда находился внутри системы,а не как сейчас снаружи.Сначала будет установлен фиксированный курс бакса,и запрещен свободный обмен валюты.Потом будет создан "внешторг" осусуществляющий все внешнеторговые операции.Потом в кацапомойке начнет исчезать продовольствие и кацапопитеки начут принимать законы о запрете вывоза продукции за пределы регионов и одновременно ездить в Украину(ну кто куда)за колбасой и сыром,причем расплачиваться будут только валютой,бензином и золотом(золотыми монетами,которые печатают в кацапомойке и которые у Стерлигова начали ржаветь,т.е принимать эти монеты в Украине будут по цене лома)ибо больше не чем.Ну отдельные предприятия впк начнут торгоать брендами и технологиями производства отдельных видов продукции(в основном впк).Дальше начнется закрытие проекта кацапомойка по образу и подобию СССР.Те кто поумнее и помоложе будут искать родственников в Украине, перебираться в Украину на пмж и учиться быть нормальными людьми,а не кацапопитекамир.Руководство приграничных регионов,которое поумнее "проведет референдум"и начнет присоединятся к Украине,Финляндии и т.д на любых условиях,которые поглупее попробуют поиграть в банановых диктаторов.Ядерные арсеналы кацапомойки будут взяты под контроль силами НАТО,равно как и АЭС и иные подобные производства,а кацапомойка превратится в то,чем всегда была-Московию в границах 13 в.со спивающимся населением живущим на подачки ЕС.О судьбе плешивого плюгавого кацапорылого Х.У.Й.Л.А(и его команды) уж что то додумайте сами.Вариантов не много.От Каддафи до Хусейна.А началось все с того,что кацапопитеки начали против Украины захватническую войну.Вот примерно так
Ответить
(без названия)
пара слов написал 21.07.2018 13:15
Ишь ты! Надеюсь, они не забывают параллельно с этим любить Вову Путлера, ради своих понтов присоединившего их к русскому миру?
Ответить
(без названия)
Трезвый написал 21.07.2018 13:12
Дошло наконец! А то почти 5 лет все орали: Крым-наш! Мы вернулись в Россию! Ну как вам бандит и ворюга Путлер? Трусы не хотите сдать в налоговую и умереть по раньше, осчастливив воровской Пенсионный фонд! Или как всегда- свое говно хорошо пахнет?!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: "Путин, будь ты проклят!"
21.07.2018
Русские бионики: року назло!
21.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Севастополь массово выступил под красными знамёнами против пенсионной реформы (4)
Проблемы с очищением питьевой воды на Украине и в Крыму привели к росту кишечных заболеваний (5)
Пайсон бежит из "Роскосмоса", а вот Цуркан уже никуда не убежит (0)
Сергей Удальцов: "Путин, будь ты проклят!" (10)
Доска позора нашей области расширяется, а также о дерьме и политическом кризисе (4)
А хорошо быть мужем жены пресс-секретаря Путина... (8)
Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала (3)
Путину "не нравится" повышение пенсионного возраста, но он его продавливает (61)
Голодовка на Тундровом проезде (2)
Дышать будет нечем (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Обсуждение актуальных проблем российского общества...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Морок похитил планету
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Вот последствия оккупации
Максим Калашников Максим Калашников: Наши пробиваются в Забайкалье на выборы!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss