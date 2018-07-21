Севастополь массово выступил под красными знамёнами против пенсионной реформы

Сегодня в Севастополе на площади Нахимова в самом центре города прошел протестный митинг, посвященный пенсионной реформе. Люди высказывали свое недовольство предложением московских властей поднять пенсионный возраст.

Громкими аплодисментами встречали выступающих. Народ крайне недоволен перспективой.

В официозных, кремлёвских СМИ, в новостях как обычно не осветили ни одной темы прошедшего митинга. Они предпочли более "интересные" темы: вопрос о возврате прежнего варианта герба Севастополя, строительство школы в Камышовой бухте и старт пловца, который планирует плыть в ластах 100 дней до Турции...

От редакции: То что митинги проходят по всей РФ - хорошо, но для медиа-оболочки Путина и Медведева эти события ничего не значат. На что они могут повлиять, если механизм принятия пенсионной реформы уже запущен? Запущен Путиным и Медведевым - других у нас президентов и премьеров пока нет... А вот единственное, на что могут повлиять митинги - это рейтинг "хАйпящих" (и считающих, что контролируют) протест системных партий, который они не постесняются опять монетизировать - не за права же трудового народа они десятилетиями борются в Госдуре и получают от Путина награды? Ещё эти события влияют на риторику медиа-оболочек представительства правящего класса: очевидно, что оказавшись в Крыму, например, Димон уже не скажет "денег нет, но вы держитесь" - может оттуда живым не уехать в таком случае. А что? Красивая идея: взять Димона в заложники, пока его папик в Кремле не поставит на реформе жирный крест. Идея, давно уже, в 2011-м проработанная в прозе одного новреалиста - правда, на другом "объекте".

Вот и Национальный Лидер себе и своим миллиардам в Италии и Швейцарии не враг - он же, заметим, с самого начала (то есть с телесеанса своего последнего по излечению хворей им управляемой страны), высказывался крайне осторожно о реформе. Мол, всё что будет сделано должно только улучшать жизнь пенсионеров... Думаете, там каждое это слово не "обкатывали" в Апэшечке, где целый институт просчитывает электоральные реакции на фразы Верховного? Конечно, обкатывали - так что именно этими словами, хитро, фарисейски проанонсированная реформа теперь будет на медиа-оболочке Путина отражаться всё меньше и меньше.

Он же как бы тут и непричём соверенно - он власть духовная, к реформам непричастная, он государь и имеет прямой телефон Господа (такой же ,какой предлагали народцу на "прямой линии" с президентом - дурить миллионы они в АП умеют, за это миллионы и получают). Ну, всё та же метода: плохой Димон и хороший Вован... А Апэшечка ржёт в голос, читая "аналитику" путриотов про воюющие башни Кремля. "Разводка" пенсионно-реформаторская работает, "лохторат" не выйдет на улицы массово и там не останется, заявив "Мы здесь власть"!

Д.Ч.

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