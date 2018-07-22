За подачу уведомлений на 30 суток? Или как полиция Серпухова Конституцию насиловала

20 июля 2018 года был задержан и доставлен в суд координатор серпуховского отделения ЛБ Станислав Кирюшкин. Рассмотрение дела было перенесено на 26 июля, 14-00 в связи с ходатайством Кирюшкина о привлечении защитника. Реальной причиной преследования были, скорее всего, организация Левой Оппозицией Серпухова акций против пенсионной реформы и полигона твердых бытовых отходов «Лесная». Впрочем, превентивные задержания, как форма пресечения и давления - это стандартно для современной российской демократии.

А вот непосредственный повод для задержания – это уже выходит из общего ряда. Когда автор материала услышал, ему пришлось переспрашивать дважды, чтобы убедиться, правильно ли он понял. А именно - Кирюшкина задержали за то, что он подал уведомление, повторяю, подал уведомление на проведение пикета.

Ответим, что Кирюшкин ранее привлекался дважды. Первый раз за голодовку протеста с требованием - закрытие полигона ТБО «Лесная» (в декабре 2017). Отметим, что голодовка протеста проходила не на улице, а в бытовке, но, с точки зрения правоохранителей, проканала за митинг. Хорошо хоть саму бытовку, как ещё одного участника акции не оформили. Второй раз Кирюшкина задерживали за проведение одиночных пикетов по поводу того же полигона (в мае 2018). По закону их проводить можно, по полицейско-административным понятиям, когда как.

А теперь активисты Левой Оппозиции Серпухова подали уведомление о проведение пикета. И саму подачу этого уведомления полицаи расценили, как повод выдернуть человека в полицию и написать на него протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (до 30 суток административного ареста). С точки зрения Серпуховских правоохранителей, раз наличие привлечений является, упомянутым в законе основанием для отказа уведомителю в проведении акции протеста, даже сама подача уведомления - достаточное основание для нового привлечения.

Что тут можно ещё сказать? По Конституции у нас есть право собираться мирно, без оружия и т.д. Впрочем, де факто, введен разрешительный порядок проведения массовых мероприятий и ответственность за их проведение без разрешения. Можно ли это считать издевательством над Конституцией - каждый может решить сам, в зависимости от того, чего у него больше - здравого смысла или веры «в кого положено». Но вот когда наказывают даже не за проведение несанкционированного мероприятия, а за подачу уведомления на проведение санкционированного... Если это не было изнасилованием Конституции в особо извращённой форме, то чем это было?