Челябинский коллега Улюкаева по "экономическому развитию" Бахаев арестован на два месяца

Центральный районный суд Челябинска в субботу, 21 июля, избрал меру пресечения первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство старшего следователя УФСБ РФ по Челябинской области удовлетворить, избрать в отношении Бахаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 19 сентября 2018 года", - зачитала решение судья.

Во время заседания следователь обосновал ходатайство о заключении под стражу тем, что Бахаев может уехать за границу, может оказать давление на свидетелей, может воздействовать на доказательства, которые остались в свободном обороте.

Защита Бахаева просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, и предоставила суду, помимо прочих документов, личное поручительство заместителя губернатора Руслана Гаттарова. По словам защитника, Бахаев обвиняется в том, что совершил мошенничество якобы в 2017 году, проведя два платежа из бюджета, которые были похищены. При этом, как утверждает адвокат, УФСБ не озвучило конкретику по этим платежам.

После процесса прокурор сообщил журналистам, что речь идет о сумме 3,8 млн рублей.

По официальным данным, Бахаев назначен на должность первого заместителя министра экономического развития Челябинской области 28 февраля 2018 года. Он возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук.

Как уточняет Znak.com, в ночь на 20 июля вместе с Бахаевым силовики задержали его соратницу - руководителя агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольгу Алейникову.

К Алейниковой, предварительно, возникли претензии по контракту на транспортные услуги во время форума с фирмой "Элефант-формат".

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, что если собрат Бахаева, так сказать, по профессии - Улюкаев сидит исключительно по воле силовигархии, которой он мешал заполучить Башнефть (не то, чтоб мешал, но как бы намекал, что надо делиться - только намекал, и сразу же сел), то вот коррупционеры поменьше рангом гуляют на свободе и в такх заведениях, как Минобороны, их сурово не карают. Как воровку Васильеву, например. И потому взяточники там молодеют и плодятся.

Вот недавно, к примеру, 37-летний директор Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максим Куксин арестован по обвинению в мздоимстве. "Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Вместе с тем, она не стала раскрывать детали уголовного дела.

В четверг Савеловский районный суд Москвы заключил Куксина под стражу до 17 сентября.

Арестованному инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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