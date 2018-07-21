Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Челябинский коллега Улюкаева по "экономическому развитию" Бахаев арестован на два месяца

Опубликовано 21.07.2018 в разделе комментариев 1

коррупция регионы вертикаль челябинск
Челябинский коллега Улюкаева по "экономическому развитию" Бахаев арестован на два месяца

Центральный районный суд Челябинска в субботу, 21 июля, избрал меру пресечения первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. 

"Ходатайство старшего следователя УФСБ РФ по Челябинской области удовлетворить, избрать в отношении Бахаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 19 сентября 2018 года", - зачитала решение судья. 

Во время заседания следователь обосновал ходатайство о заключении под стражу тем, что Бахаев может уехать за границу, может оказать давление на свидетелей, может воздействовать на доказательства, которые остались в свободном обороте. 

Защита Бахаева просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, и предоставила суду, помимо прочих документов, личное поручительство заместителя губернатора Руслана Гаттарова. По словам защитника, Бахаев обвиняется в том, что совершил мошенничество якобы в 2017 году, проведя два платежа из бюджета, которые были похищены. При этом, как утверждает адвокат, УФСБ не озвучило конкретику по этим платежам. 

После процесса прокурор сообщил журналистам, что речь идет о сумме 3,8 млн рублей. 

По официальным данным, Бахаев назначен на должность первого заместителя министра экономического развития Челябинской области 28 февраля 2018 года. Он возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Имеет юридическое образование, кандидат юридических наук. 

Как уточняет Znak.com, в ночь на 20 июля вместе с Бахаевым силовики задержали его соратницу - руководителя агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольгу Алейникову. 

К Алейниковой, предварительно, возникли претензии по контракту на транспортные услуги во время форума с фирмой "Элефант-формат". 

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, что если собрат Бахаева, так сказать, по профессии - Улюкаев сидит исключительно по воле силовигархии, которой он мешал заполучить Башнефть (не то, чтоб мешал, но как бы намекал, что надо делиться - только намекал, и сразу же сел), то вот коррупционеры поменьше рангом гуляют на свободе и в такх заведениях, как Минобороны, их сурово не карают. Как воровку Васильеву, например. И потому взяточники там молодеют и плодятся.

Вот недавно, к примеру, 37-летний директор Департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максим Куксин арестован по обвинению в мздоимстве. "Следствие подозревает Куксина в получении не менее 11 миллионов рублей в качестве взятки", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова. 

Вместе с тем, она не стала раскрывать детали уголовного дела. 

В четверг Савеловский районный суд Москвы заключил Куксина под стражу до 17 сентября. 

Арестованному инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. 

Новости по теме:

Кто приказал встречать главу РПЦ почетным караулом?

За чей счет "царебесие" на родине коммуниста Ельцина?

Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала 

Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ

Последователь воровки Васильевой в Минобороны подозревается в получении взятки в 11 млн рублей



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
киргуду написал 21.07.2018 14:41
в каждом городе минтерразитие смело арестовывать можно полным составом...любое министерство в полном составе на нары...только болодя ничерта не видит,он спит и видит пенсиюограбить!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Удальцов: "Путин, будь ты проклят!"
Сергей Удальцов: "Путин, будь ты проклят!"
21.07.2018
Русские бионики: року назло!
Русские бионики: року назло!
21.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Челябинский коллега Улюкаева по "экономическому развитию" Бахаев арестован на два месяца (1)
Севастополь массово выступил под красными знамёнами против пенсионной реформы (7)
Проблемы с очищением питьевой воды на Украине и в Крыму привели к росту кишечных заболеваний (7)
Пайсон бежит из "Роскосмоса", а вот Цуркан уже никуда не убежит (0)
Сергей Удальцов: "Путин, будь ты проклят!" (11)
Доска позора нашей области расширяется, а также о дерьме и политическом кризисе (4)
А хорошо быть мужем жены пресс-секретаря Путина... (11)
Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала (3)
Путину "не нравится" повышение пенсионного возраста, но он его продавливает (67)
Голодовка на Тундровом проезде (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Обсуждение актуальных проблем российского общества...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Морок похитил планету
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Вот последствия оккупации
Максим Калашников Максим Калашников: Наши пробиваются в Забайкалье на выборы!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss