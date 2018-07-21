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Московский листок

Лесные пожары на 500 гектарах на границе с Финляндией тушат вёдрами

Опубликовано 21.07.2018 в разделе комментариев 1

пожары лес мурманск заполярье
Лесные пожары на 500 гектарах на границе с Финляндией тушат вёдрами

Площадь лесного пожара в Кольском районе Мурманской области на границе с Финляндией составляет 500 гектаров. Еще около 300 гектаров леса горит в Кандалакшском районе. Всего на Кольском полуострове с середины июля зарегистрировано 17 крупных возгораний. Горят Лапландский заповедник и окрестности "левиафановской" Териберки. 

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на МЧС, со вчерашнего дня в Кольском и Кандалакшском районах веден режим ЧС. В местной администрации приняли решение привлечь добровольцев к тушению пожара у Териберки. 

По данным "Новой газеты", накануне в соцсетях появилось объявление чиновников, предлагающих 5000 рублей за день работы на пожаре. В комментариях отписались человек 50, но к моменту отправления автобуса набралось лишь 15 - люди из Мурманска, Колы и Североморска. 

"Понимаете, ГПС (государственная противопожарная служба) не имеет права тушить, далее чем в 200 метрах от дороги. Их вооружение не рассчитано на удаленные пожары. Этим должна авиалесоохрана заниматься. Но с ней администрации районов и городов должны заключать договоры. А денег нет. Вот никто и не тушит", - объяснил журналисту "НГ" Владимир Кичигин, бывший начальник териберкской пожарной части. 

"Тут ведь ГПС особо и не поможет. Горит ягель, огонь по низу идет, тут с рукава расход воды большой, а результата нет. Нужны специальные ранцы - с насосом, знаете? Мотопомпы нужны, если рукава, то небольшого диаметра. Стоит все это копейки. Но ничего нет. Мы, бывало, вообще брали бутылку пластиковую, в крышечке дырки делали, воды наливали и так "прыскали", - говорит он. 

Кичигин сетует, что так драматично ситуация с тушением огня обстоит не первый год: "Года два назад в районе Орловки горело, тоже взяли людей. Их пограничники на катере высадили. И тоже ничего не было - одни ведра дали. А ведь рукава и мотопомпы копейки стоят, говорю же. Помпа - 15 тысяч, рукав - полторы, ранцы - по три. Полтинник потратили всего - и пусть бы лежало на складе на такой случай. А то чем поливать? Чайниками, что ли, или бутылками? По телевизору ракеты показывают, "Сарматы", "Кинжалы", а на земле у нас вот что...". 

В Мурманске только прошли крупные учения МЧС. Одна из версий, почему с тушением затянули - все были заняты на маневрах с большим начальством, пишет "НГ". 

В МЧС сообщили, что для помощи в тушении пожаров мурманской базе авиационной охраны лесов Северо-Западный региональный центр министерства предоставил вертолет Ми-8. 

Ранее в Минприроды Мурманской области сообщали, что в 2017 году в пожароопасный сезон сгорело порядка 300 га леса. Таким образом, в этом году стихия уже уничтожила в девять раз больше леса.

Отметим, что если в Заполярье лес сжирает просто огонь, то в Забайкалье, где весной тоже бушевали лесные пожары, теперь тайгу гектарами вырубают китайские бизнесмены - под шумок, под видом "сгоревшего"... Ведь поджигать лес становится коммерчески выгодно - сугубо в русле правящей идеологии.

Общая площадь лесных пожаров весной в Забайкалье насчитывала 560 гектаров. Очаг находился к западу от Агинского района. Однако днем уже сообщается о новых двух пожарах. 

Все пожары потушены по состоянию на 8:00 12 апреля, сообщается на сайте. С начала пожароопасного сезона 2018 года зарегистрировано 132 лесных пожара на общей площади 5883,28 гектара. 

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Всего комментариев к статье: 1
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дАЙте "ед-ро" ВЕДРО!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 21.07.2018 22:54
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
_Значит - ВОТ ТАК - Нужно поступить:
нужно Т.Н.партию "ед-ро" - ТУДА пригласить!
Да,именно Т.Н.- ВРЕДИТЕЛЕЙ из "ед-ро",
КАЖДОМУ вручив - ПЛАСТИКОВОЕ ведро...
А впереди,перед РЯДОВЫМИ "бОЙцами",
поСТАВИТЬ - ЧЛЕНОВ из "козырных",
Т.Е.dimonчiка и прочИХ...подобных!
* А с\зади - МЧС-овских,в виде -
СПЕЦ--ЗАГРАД-батальонов...поСТАВИТЬ...
и..."рвущих-когди" "ед-роSSовцев"-
ПЕРЕХВАТЫВАТЬ тех ЗАСТАВИТЬ...[i т.д.]
- - - - -
Ничего ни к кому личного.- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 21-7-18.
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