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Московский листок

Владимирский тракторный продадут на металлолом, как и Сталинградский?!

Опубликовано 22.07.2018 автором Сергей Головинов в разделе комментариев 0

деиндустриализация владимир рабочий класс
Владимирский тракторный продадут на металлолом, как и Сталинградский?!

20 июля 2018 года бесславно закончилась история некогда градообразующего предприятия "Владимирский тракторный завод", переименованного в последние годы во Владимирский моторо-тракторный завод. К 9 часам утра перед проходной тракторного завода начали собираться последние 300 сотрудников, которых с октября 2017 года держали в простое и с задержками выплачивали кому по 5, кому по 7 тысяч рублей в месяц. Рабочих обзвонили накануне и пригласили в управление заводом, чтобы получить трудовые книжки.

За 2 месяца до 20 июля сотрудников тракторного завода уведомили о грядущем сокращении. Но тогда власти Владимирской области сняли с себя всякую ответственность за массовое увольнение, сославшись на то, что ВМТЗ является структурным подразделением концерна "Тракторные заводы", что и весь персонал формально трудоустроен не во Владимире, а в Чебоксарах.

Именно из Чебоксар 20 июля и пришли документы о массовом увольнении. А заодно и о полной ликвидации предприятия. На проходной, последний раз встречавшей людей, проработавших на ВТЗ не один десяток лет, заботливо разложили стопки «памяток высвобождаемым работникам».

В историю с закрытием некогда брендового для промышленности Владимирской области предприятия и массовым увольнением сотен квалифицированных сотрудников в предвыборный период вмешались представители двух политических партий - КПРФ и ЛДПР. Холёные мордочки парламентских партеек решили прислониться нежно щекой к шершавому горю рабочего класса, чтобы минутно погреться и потом отчитаться перед московским начальством - они с народом!..

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Зюгановцы с привычной печалью просто фиксировали момент ухода в историю промышленного гиганта и приглашали возмущенный пролетариат на субботнюю встречу с кандидатом в губернаторы Владимирской области от КПРФ Максимом Шевченко и бывшим кандидатом в президенты Павлом Грудининым (последний лузер особенно нелепо смотрится на фоне деиндустриализации - он что, умеет поднимать заводы из руин? или он колхозник, всё же?)

А ЛДПР, можно сказать, взяла ход драматического момента в свои руки. Депутат Законодательного Собрания Владимирской области и кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Сипягин провел переговоры с представителем нынешнего собственника ВМТЗ и вызвал к собирающимся митинговать людям директора областного департамента по труду и занятости Андрея Григорьева и заместителя председателя регионального комитета по промышленной политике Наталью Кокшаеву (ниже на фото - просто сравните её лицо с лицами пролетариата).

Представители владимирского Белого дома заверили 300 работников тракторного завода, что их никто не бросил - якобы в администрации Владимирской области есть списки всех уволенных, и людей готовы переобучить и трудоустроить на другие предприятия.

Но рабочие не особо поверили в эти обещания, справедливо упрекнув власти, что последние месяцы, когда стало ясно, что дело идет к ликвидации предприятия, с ними никто не разговаривал, а тут вдруг такая забота.

А перспективы трудоустройства на другие заводы вызвали у людей смех — рабочие напомнили, что во Владимире и ближайших окрестностях уже практически не осталось промышленных предприятий, а в понедельник истекает двухмесячное уведомление об увольнении 850 сотрудников другого некогда тоже градообразующего завода «Автоприбор».

Представители администрации Владимирской области сообщили, что вице-губернатор Алексей Конышев прямо в то же время, когда людям вручают трудовые книжки и оставляют без работы, мчится в Москву, чтобы провести переговоры о спасении владимирского тракторного завода.

Гул недоверия в рядах рабочих перерос в стихийные выступления о том, что нынешнее руководство Владимирской области лишь громко обещает спасать предприятия, но на деле один завод закрывается за другим. Властям припомнили и многочисленные форумы, от которых простые люди не видят никакой пользы, и пышные церемонии, на которые тратятся деньги, а главное - что губернатор Орлова только громко декларирует свою открытость и смелость, но на деле ни разу не вышла к людям, когда они оказывались в сложных ситуациях. Вот и сейчас лишь ее подчиненные на словах говорят, что Орлова знает о проблеме и работает над ее разрешением.

Впрочем, выпустив пар, выставленные за ворота тракторного завода последние 300 сотрудников согласились через две недели снова прийти к проходной ВМТЗ и послушать, что же удалось предпринять властям для спасения предприятия.

Давно не видели рабочий класс? Да, нынче он не в лучшей форме...

Член ЦК Объединённой коммунистической партии Дмитрий Чёрный советует:

- Если тихо уйти с завода, если выпустить мощности его, созданные Советами, из рабочих рук - то и требовать потом от каких-то невидимых чебоксарских или московских "хозяев" будет не-че-го. Это надо чётко понимать, имея перед собой общую картину плановой деиндустриализации, которая за все сроки Путина и Медведева сожрала не один-два, а тридцать пять тысяч заводов. Всего лишь с 2005-го по 2017-й годы. Цифры говорят увереннее нынешних чинуш, которые лишь отстаивают собственные хлебные места, коттеджи и возможность вести далее элитную жизнь на горбу обездоленного народа - они повторяют стратегию верховного вруна Путина, который и пенсионный возраст клялся не поднимать два раза, и полёты на Марс обещает через год (2019), когда приспичит переизбраться, созранить всю пирамиду социального неравенства, надёжность "вложения" капиталов в него как интерфейс российского капитализма. На деле же - только одно есть средство созранить за собой не просто рабочие места где-то там, куда обещают господа из Белого дома пристроить уволенных, - только рабочий контроль на родном предприятии! Как было на Выборгском ЦБК. Неужели охрана, которую ждёт точно такое же увольнение с территорий, которые отдадут очередным девелоперам, не пустит рабочих на собственный завод, которому отданы десятилетия? Хватит плестись послушным стадом за властью, которая ворует не только нефть, газ, но и заводы и годы пенсионного возраста, который добывался в СССР всеобщим и длительным трудом! На месте бойкого Максима Шевченко я бы вцепился в завод и этот конкретный коллектив зубами и контролировал установление на ВТЗ рабочего контроля - отступать с территории завода нельзя, ждать недели, пока его начнут по станкам вывозить на металлолом - смерти подобно! Ну, а кто хочет узнать, как бывает там, где таких мер рабочие не предприняли, - ознакомьтесь с судьбой одного из 35 тысяч убитых при Путине-Стабилизаторе заводов, легендарного Сталинградского тракторного, впоследствии - Волгоградского.

Материалы по теме:

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Эффективный менеджмент путинизма: деиндустриализация убила 35 тысяч заводов с 2005-го года 



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