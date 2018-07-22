При однокашнике Медведева в Карелии оптимизируют даже детсадовцев

На днях из карельского райцентра Суоярви в адрес уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой ушло письмо по поводу закрытия детского сада «Ёлочка». Вроде бы мелочь, но в этом случае отразилась вся социальная политика буржуазной России:

«18 июля 2018г. в нашем детском саду состоялось общее родительское собрание, на котором присутствовал Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район" Болгов О.В., который и объявил, что принято решение о закрытии ДОУ№1 "Елочка".

Было сказано, что бюджет Суоярвского района не может содержать все 4 детских сада, которые есть в городе. Закрытие одного детского сада необходимо для экономии бюджетных средств. Из-за повышения МРОТ, который подняли с 1 мая в бюджете нет денег, т.к. в начале года деньги на это не были заложены то на данный момент им нечем платить зарплаты работникам, и оплату коммунальных услуг, тем самым решили провести оптимизацию закрыв детское учреждение, других вариантов оптимизации расходов Администрация не нашла.

В нашем городе 4 садика (д/с Родничок, д/с Берёзка, д/с Радуга, д/с Ёлочка), выбор о закрытии пал на наш детский сад.

Будет проблема с доставкой детей в детский сад. В городе всего один автобус, который ходит через час. Скоро закончатся каникулы у детей, автобус будет переполнен. Закрыв садик Ёлочка родителям придется тратиться на проезд на автобус, цена билета 15 рублей в одну сторону. В итоге за месяц помимо оплаты детского сада, 3200 рублей, им придется заплатить за проезд 1320 рублей. А если автобус будет переполнен (он всегда переполнен в учебное время), то им придется добираться на такси (цена такси в одну сторону стоит 100 рублей) проезд на такси выльется в круглую сумму 8800р.

Как сказал Болгов, можно добраться пешком - этот вариант вообще неприемлем, так как состояние дороги и отсутствие тротуара на большей ее части просто не позволяет это делать. Это небезопасно! И по времени это займет больше часа. Зимой дороги плохо чистятся, единственный автобус ломается, как родителям в мороз с детьми добираться?

Если закроют садик, и детей распределят в другие учреждения, то группы будут переполнены, соответственно уход за детьми, медицинское обслуживание, будет неполноценным. Чем больше детей на малой территории, тем больше рисков развития болезней, карантинов и т.д.

Права детей на получение дошкольного образования будут ущемлены. При закрытии детского учреждения 25 человек останутся без работы. В Суоярви ее трудно найти. В связи с новой реформой поднятия пенсионного возраста, нам негде будет заработать трудовой стаж.

Помогите решить проблему, отстоять интересы детей!»

Комментирует постоянный автор Форума.мск, бывший депутат Законодательного Собрания Карелии, коммунист Александр Степанов:

- Надо сказать, нынешнему губернатору Парфенчикову республика досталась в тяжелейшем состоянии. Если в советской комедии звучала фраза «все украдено еще до вас», то в нашем случае – «все оптимизировано еще до вас». Школы, ФАПы, участковые больницы, почтовые отделения… Казалось бы – нечего больше. Ан нет, нашли – детские сады. Взялись экономить на самых маленьких.

Вот только недавно я писал, как в Куйтеже закрывается детсад и 3-летних малышей собираются возить за 10 километров в соседнюю деревню по весьма скверной дороге, где постоянно ездят перегруженные лесовозы, которая пересекает оживленную трассу "Кола" и нерегулируемый железнодорожный переезд. https://forum-msk.org/material/news/14798892.html До этого произошла громкая история, когда в Питкяранте закрыли родительное отделение ЦРБ, а женщинам из райцентра предлагали ездить рожать за 200 километров, в Петрозаводск. . Люди там собрались на митинг. И вот теперь новая история, где родителям предлагают возить малышей за 5-6 километров, да еще за свои деньги.

То есть это не причуда местных властей, а общекарельская политика. Так что только на Кузнецову и надежда, может хоть она вмешается. Причем, что характерно, в Карелии ведь тоже есть свой уполномоченный по правам ребенка. На хорошей зарплате. А толку от него – ноль.

Я вообще не понимаю, о каком решении демографических проблем тут можно говорить? К слову, на днях в Карелии побывал премьер-министр России Дмитрий Медведев. У нашего губернатора отличные отношения с главой правительства – они учились вместо в одной группе на юрфаке ЛГУ. Медведев приезжал проводить совещание «по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины". Но о каком развитии лесного комплекса Карелии можно говорить, если скоро большая часть ее территории будет зачищена от населения? Причем ведь пограничной территории, на часть которой, тот же Суоярвский район или Питкяранту, при желании можно и исторические претензии предъявить. А когда населения почти не останется, сделать это будет значительно легче. Может, кто-то уже почву-то и готовит?