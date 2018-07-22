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Московский листок

Шпионский мяч Путина

Опубликовано 22.07.2018 в разделе комментариев 0

америка трамп
Шпионский мяч Путина

Секретная служба США проверяет мяч, который президент России Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время встречи двух президентов в Хельсинки, передает AP. 

16 июля во время совместной пресс-конференции двух президентов в Хельсинки господин Путин в ответ на вопрос, кому сейчас принадлежит инициатива по Сирии, передал этот футбольный мяч президенту США. 

Подарок вызвал недовольство сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма. Он заявил, что мяч ни в коем случае не должен оказаться в Белом доме, потому что в нем может быть подслушивающее устройство.

***

Сразу вспоминается анекдот: "Волобуев, вот вам мяч!"

Хотя, конечно, приятно, что в роли идиотов выстпают не только наши, но и американцы не отстают. Множество как бы занятых серьезных людей вдруг озаботились проблемой "шпионского мячика". Хотя идея засунуть микрофон в мяч сама по себе идиотская, так ведь еще и в Белый дом зачем-то его тащить?

И что такого интересного можно услыхать в Белом доме? Разве что подозрительное сопение и чмоканье в Овальном кабинете...

Но ведь и множество серьезных мировых СМИ отдало этому "событию" свои страницы. Выходит, и мы тоже серьезные, раз повторяем идиотизм за мировыми СМИ...

А.Б.



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