Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин

Четыре пролета временного рабочего моста и строительный кран обрушились на месте строительства моста через Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее сообщалось, что строительство двухполосного автомобильного моста через реку Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян идет в соответствии с графиком, срок сдачи объекта — декабрь 2019 года.

Путин в сентябре 2015 года в рамках государственного визита подписал межправительственное соглашение о строительстве моста через Амур. Александр Козлов, занимавший пост главы Амурской области, назначен министром по развитию Дальнего Востока.

А мост возьми, да и рухни...