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Московский листок

Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин

Опубликовано 22.07.2018 в разделе комментариев 2

Четыре пролета временного рабочего моста и строительный кран обрушились на месте строительства моста через Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Амурской области. 

Ранее сообщалось, что строительство двухполосного автомобильного моста через реку Амур между Амурской областью России и китайской провинцией Хэйлунцзян идет в соответствии с графиком, срок сдачи объекта — декабрь 2019 года.

Путин в сентябре 2015 года в рамках государственного визита подписал межправительственное соглашение о строительстве моста через Амур. Александр Козлов, занимавший пост главы Амурской области, назначен министром по развитию Дальнего Востока.

А мост возьми, да и рухни...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
хаха написал 22.07.2018 10:11
Крымский мост не межгосударственный, сугубо внутренний мост.
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(без названия)
пара слов написал 22.07.2018 10:05
Мля! Не надо так пугать заголовками! Пока открывал страницу с новостью, чуть сердце не остановилось - думал, рухнул мост в Крым! Че там, кстати, в нашем Крыму? От отдыхающих не протолкнуться? Мост гудит от напряжения бесконечного потока машин, на которых спешат в наш Крым патриоты - и простые путлерасты, и разнообразные знаменитости (артисты/певицы и прочие шапиры)?
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