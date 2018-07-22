Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду

Опубликовано 22.07.2018 в разделе комментариев 6

олимпиада путин пенсии
Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду

Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских Игр. 

"Это возможно", - сказал президент в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.

***

Хорошая же до чего новость!

Вот только пенсии тогда вовсе отменить нужно. С пенсиями олимпиаду не потянем.

А лучше даже крепостное право ввести. Надо провести олимпиаду или мундиаль какую - раз, крепостных вывел на стройку, потом девок сенных на обслуживание гостей, а когда все закончилось - опять брюкву сажать, лен чесать, барина в баньке парить. Дело всегда найдется. И никаких тебе минимальных зарплат, пенсий, пособий и прочего. Ну, понятно, помещика надо обязать, чтоб кормил крепостных и в старости. Или хотя бы чтоб топил как-нибудь культурно, как котят...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Пора уже вмешиваться психиатрам. Смирительную рубашку и аминозин ударными дозами.
gegG написал 22.07.2018 10:48
Он просто старик 66-летний, его окружили профессиональные лизоблюды-мошенники-аферисты-статисты - он "живет уже в своем придуманном мирке" о всеобщем наступившем благоденствии в стране с 6 в мире ввп на душу населения и повышении продолжительности жизни мужчин (через пяток лет с 67 до 75), как он говорит "есть действительно профессиональные специалисты в его окружении, которые ответственно заявили о возрасте дожития мужчин 15 лет и женщин 25 лет к 2030 году". Можно это называть лицемерием\старческим маразматиком и по всякому... Но самое главное, что он то уйдет в 2024 а "после хоть потоп и ему пофиг все", да и не факт что он вообще не сдохнет к 2030 году и все "сказки от петина" умрут с ним тогда.
Ответить
Все деньги ушли на бл Крым! И че изображать целочек краснозадые?
Le terriblee написал 22.07.2018 10:46
Баран это помесь пархатого с узьбеком и малька мордвы угрофиннской, поэтому изворотливая лживая хитрожопая с у к а.
И нашим , и вашим!
Сосал у Прохорова, на прикорме у ФСБ, теперь изображает борьбу с режимом понарошку.
Где митинги? Где ячейки по всей стране? Где? Где? Где?
Специально втянул Россию в Украину из за сраного Крыма ...
Бл я д с кая помесь пархатого .....
Ответить
Re: В любой нормальной стране
хаха написал 22.07.2018 10:41
А какой возраст выхода на пенсию Вукраине? И что, были протесты "гордоукров"?
Ответить
(без названия)
пара слов написал 22.07.2018 10:39
В любой нормальной стране, где есть ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, Вову со всеми его подельниками уже вынесли бы ногами вперед. И только рабы (тупые жертвы кисель-тв) по мере всяких олимпиадок, крымнашей, мундиалей любят Вову все крепче и крепче. Даешь еще одну олимпиадку! Если до пенсии рабы доживать все равно не будут, так хоть погордятся пару недель великой Россией и своим великим вошьдем.
Ответить
(без названия)
Додик написал 22.07.2018 10:22
Пора уже вмешиваться психиатрам. Смирительную рубашку и аминозин ударными дозами.
Ответить
(без названия)
пара слов написал 22.07.2018 10:19
Отличное решение! Зачем путлерастам вообще пенсии, если они все равно доживать до нее не будут после пенсионной реформы Путена?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство ко...
22.07.2018
Русские бионики: року назло!
Русские бионики: року назло!
21.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду (6)
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин (2)
Шпионский мяч Путина (4)
За подачу уведомлений на 30 суток? Или как полиция Серпухова Конституцию насиловала (4)
Владимирский тракторный продадут на металлолом, как и Сталинградский?! (2)
При однокашнике Медведева в Карелии оптимизируют даже детсадовцев (2)
ЦРУ подозревает КНР в планомерном оспаривании мирового первенства США (1)
Лесные пожары на 500 гектарах на границе с Финляндией тушат вёдрами (1)
Челябинский коллега Улюкаева по "экономическому развитию" Бахаев арестован на два месяца (3)
Севастополь массово выступил под красными знамёнами против пенсионной реформы (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: И o пoгoде
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пагубная самонадеянность.
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Происшествия
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Выживем ли? Планета вся больна....
Максим Калашников Максим Калашников: КУДА ПОВЕДЕШЬ НАС, КРЕМЛЬ?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss