Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду

Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских Игр.

"Это возможно", - сказал президент в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.

***

Хорошая же до чего новость!

Вот только пенсии тогда вовсе отменить нужно. С пенсиями олимпиаду не потянем.

А лучше даже крепостное право ввести. Надо провести олимпиаду или мундиаль какую - раз, крепостных вывел на стройку, потом девок сенных на обслуживание гостей, а когда все закончилось - опять брюкву сажать, лен чесать, барина в баньке парить. Дело всегда найдется. И никаких тебе минимальных зарплат, пенсий, пособий и прочего. Ну, понятно, помещика надо обязать, чтоб кормил крепостных и в старости. Или хотя бы чтоб топил как-нибудь культурно, как котят...

Анатолий Баранов