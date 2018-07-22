Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду

Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских Игр.
"Это возможно", - сказал президент в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.
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Хорошая же до чего новость!
Вот только пенсии тогда вовсе отменить нужно. С пенсиями олимпиаду не потянем.
А лучше даже крепостное право ввести. Надо провести олимпиаду или мундиаль какую - раз, крепостных вывел на стройку, потом девок сенных на обслуживание гостей, а когда все закончилось - опять брюкву сажать, лен чесать, барина в баньке парить. Дело всегда найдется. И никаких тебе минимальных зарплат, пенсий, пособий и прочего. Ну, понятно, помещика надо обязать, чтоб кормил крепостных и в старости. Или хотя бы чтоб топил как-нибудь культурно, как котят...
Анатолий Баранов
gegG написал 22.07.2018 10:48
Le terriblee написал 22.07.2018 10:46
И нашим , и вашим!
Сосал у Прохорова, на прикорме у ФСБ, теперь изображает борьбу с режимом понарошку.
Где митинги? Где ячейки по всей стране? Где? Где? Где?
Специально втянул Россию в Украину из за сраного Крыма ...
Бл я д с кая помесь пархатого .....
хаха написал 22.07.2018 10:41
пара слов написал 22.07.2018 10:39
Додик написал 22.07.2018 10:22
пара слов написал 22.07.2018 10:19