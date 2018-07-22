На фоне пыток в Казахстане ярославский прецедент меркнет

После публикации в интернете 10-минутной видеозаписи, на которой запечатлены пытки сотрудниками ФСИН заключенного ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова, на ресурсе Сhange.org был начат сбор подписей под петицией к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с требованием провести честное расследование и наказать причастных. Число подписавшихся под обращением стремительно приближается к 60 тысячам.

Как сообщили правозащитники, на видело запечатлена пытка Евгения Макарова 29 июня 2017 года. Его фамилия не раз звучит на записи. Макаров позже пояснил адвокату, что с 15 июня по 7 июля прошлого года он находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) за то, что занимался спортом без майки. 29 июня его вместе с другими заключенными вывели на прогулку, а по возвращении в камеру он увидел, что на полу валяется письмо, присланное ему из дома и хранившееся в Библии. Он спросил у сотрудников ФСИН, нормально ли это, ему ответили, что да, нормально. После чего Макаров бросил "Ну тогда пошли вы...", и ему заявили, что с ним проведут профилактическую беседу.

Так называемая беседа с участием как минимум 10 сотрудников ИК в камуфляжной форме , собственно, и запечатлена на видео, причем запись в какой-то момент обрывается, а пытка - нет. По словам Макарова, он несколько раз терял сознание, но впоследствии был готов назвать имена избивавших его сотрудников ФСИН или узнать их по лицам.

"По словам адвоката Евгений после пыток не мог встать на ноги, ходил под себя кровью. После случившегося адвоката не пускали к своему подзащитному. Тогда она обратилась в правоохранительные органы, но проверка ничего не показала. ФСИН, Следственный комитет, прокуратура не нашла состава преступления. Адвокат обратилась в ЕСПЧ. Европейский суд запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым, - и Россия ответила в том духе, что оснований для возбуждения уголовного дела не усматривается", - говорится в петиции от имени жителей Ярославля.

Ее авторы указывают, что это не единственное происшествие в ярославской ИК-1. В апреле 2017 года Макарова избили вместе с узником "болотного дела" Иваном Непомнящих и Русланом Вахаповым. Заключенные находились в ШИЗО, когда зашел спецназ и подверг их пыткам. При этом в УФСИН тогда факт избиения отрицали.

В начале мая 2017-го в тюремной больнице скончался заключенный ИК-1 Важа Бочоришвили. После этого руководитель колонии Александр Чирва ушел в отпуск,а в скором времени его сменил Владимир Московский. "Сейчас мы узнаем, что в июне 2017 года избивают Евгения Макарова. Ничего не изменилось", - говорится в петиции.

Накануне прокуратура Ярославской области сообщила, что начала проверку по материалам СМИ о жестоком обращении с заключенным в ИК. Следственными органами СКР по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Бывший политзаключённый Даниил Константинов комментирует в ФБ:

- По поводу нашумевшего видео о пытках в ярославской колонии. Вернее, как нашумевшего!? Так себе нашумевшего. Для такого уровня зверств реакция общества очень слабая. Помню, когда в Грузии показали кадры пыток и издевательств в грузинской тюрьме, на улицу с протестом вышли тысячи людей. Представить себе такие протесты в России очень сложно. Да и чего тут представлять - видеозаписи с пытками в российских местах лишения свободы появлялись не раз. Их и сейчас можно найти в интернете. Но никого особо это не впечатляет. То ли привыкли, то ли что-то другое.

Так вот, о "нашумевшем видео". Многим кажется, что это какое-то исключительное зверство. Печальное недоразумение в одной, отдельно взятой колонии. Хочу вас расстроить - нет, это не исключение, а скорее правило для российской пенитенциарной системы. Даже в Москве, в самом центре России, регулярно происходят акты насилия над заключенными. Прямо в судах, там где должны сторожить право и вершить правосудие. Я сам не раз видел, как пытают людей в московских конвойках - в конвойных помешениях судов. Вернее, не видел, а слышал. Сидишь такой в боксе, пьешь чай, ешь пакетный паек. А за дверью кого-то мучают. Бьют, сажают на растяжку (принудительный шпагат), долбят током из электрошокеров. А ты ничего сделать не можешь. Дверь-то закрыта, да еще и железная. Неприятное ощущение . Начнешь кричать, биться в дверь, на тебя еще напустятся, ты будешь следующим. Помню, однажды в Чертановском суде людей били часов 5. Сначала одного - кавказца, а потом другого, который за него заступился, со странным прозвищем Гитлер. Кавказцу в итоге сломали лицевую кость, ну а Гитлер отделался меньшим - ему повезло.

Мне и самому немного досталось однажды, помучали слегка. Почему говорю "слегка", потому что в сравнее с другими случаями со мной обошлись еше мягко: немного электрошокера, немного повозили по полу, немного на растяжке наручниками подержали с вывернутыми руками - часов 5, пару часов до приговора и чуть побольше после. Бывает. Легко отделался.

И это в судах! И это в Москве. Что происходит в регионах, даже представлять не хочется. Но представлять и не надо - наслышан. Многие приезжали из колоний на раскрутку по новым эпизодам, кого-то возвращали на новое рассмотрение с возвратом в сизо, кто-то звонил и звонит сейчас. И о насилии в российских лагерях и тюрьмах мы можем рассказать многое.

Вот только мало кому это интересно. Люди стараются не замечать этого, отводят глаза. И многие знают, но никто не выходит на улицы, как в Грузии.

От редакции: В Грузии-то красиво... А вот в Казахстане - в точно такой же экс-советской республике годами, десятилетиями пытают, и никому в РФ, кроме разве что коммунистов, и дела нет! Как будто это не у нас происходит. Евпропарламент встаёт на уши от сообщений о пытках в Казахстане - а маза Раша делает вид, что это происходит где-то в далёкой загранице, подальше Африки, а не в Караганде... Да это НАШИ, подчёркиваю - наши города, которые сейчас декоммунизируют назарбаевские баи, уничтожают памятники советским военачальникам, большевикам, и чем больше уничтожают, тем свирепее и беспредельнее байские сторожевые псы пытают в тюрьмах бесправных граждан Казахстана. Тем временем российские официальные лица обнимаются с Назарбаевым, отдавшим приказ устроить Жанаозенский расстрел рабочих в 2011-м, а космонавтша наша думская, перепрыгнувшая из КПСС сразу в "ЕдРо", предлагает переименовать в честь Назарбаева целый город...

А рядом - арестовали правозащитницу, которая посмела сделать доклад в Европарламенте о пытках в колониях Казахстана. Вам не хватает шокирующего видео, дорогие россияне? На слово поверить казахским товарищам уже нельзя. Тогда почитайте ниже "кейс пыток в колониях Казахстана" - что ваш ярославский единичный случай. Убийство СССР стало поводом пытать ВЕЗДЕ на постсоветском пространстве так, как никогда и в мифическом Гулаге не пытали, там просто трудом лечили контру - а вот когда контра взяла верх, тут-то бепредел и пришёл, и жаловаться некому - не баям же, не "питерским" же, не депутанам Госдуры же? Они все "в доле". СССР надо освобождать от пыток повсеместно - новой краснознамённой волной.

Д.Ч.

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