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Московский листок

Дагестанские едроссы единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста

Опубликовано 22.07.2018 в разделе комментариев 1

регионы едро реформа пенсионеры госдура дагестан пфр
Дагестанские едроссы единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста

328 депутатов Государственной Думы ФС РФ от фракции "Единая Россия" единогласно одобрили в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Депутаты из фракции КПРФ, СР и частично ЛДПР проголосовали против принятия законопроекта... 

Напомним, газета «Новое дело» ровно неделю назад обратилась к депутатам Государственной Думы представляющим Дагестан с вопросом, собираются ли они проголосовать за принятие законопроекта или против. Также мы поинтересовались у наших депутатов, почему они проголосовали за законопроект, повышающий налоговую ставку с 18 до 20% и законопроект, по которому изучение родных языков в школе становится добровольным, а не обязательным. Мы спросили, на каком основании они поддержали эти непопулярные в народе законопроекты (согласно опросам в нашей газете, большинство дагестанцев высказались против принятия указанных законопроектов. И интересовались ли депутаты мнением дагестанцев, перед тем как проголосовать за эти законопроекты (статья «Чьих будете?» в № 27 от 13 июля 2018 года). 

Ни один депутат Госдумы от Дагестана не смог ответить на наш официальный запрос.

Отметим, что не все на Кавказе демонстрируют такое позорное верноподданство. Например, один народный артист Северной Осетии 16 июля швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам. Причина – принятие осетинскими депутатами, практически единогласно, пенсионной реформы. О решении отказаться от звания артист заявил на своей странице в Инстаграм. 

Артист записал видеообращение к депутатам, где прямо назвал парламентариев и правительство Медведева врагами народа. «То, что осетинский парламент единогласно проголосовал за то, что враги народа придумывают нам в Москве, доказывает только одно – вы наши враги. Несколько лет назад мне вручили звание заслуженного артиста этой республики, вручали, видимо, такие же как вы. Хочу передать вам это звание и сказать, что мне стыдно быть заслуженным артистом таких как вы. Нам не нужно звание, мы делаем это для народа. Эти бумажки и корочки, которыми вы награждаете всех, кому не лень, они не делают нам чести абсолютно никакой. Если вы кого-то награждаете за заслуги перед народом, заслужите сначала сами, чтобы награждать нас», - заявил в своем обращении пока еще народный артист Северной Осетии Вадим Чельдиев. 

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Народный артист Северной Осетии швырнул звание в лицо врагам народа, Медведеву и депутатам 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1164 написал 22.07.2018 11:52
Тех думаков завтра кастрируют?
Уважающие себя горцы терпеть не будут?
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