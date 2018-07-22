Дети, жертвы пыток в казахстанской Актобе, умоляют забрать их из взрослой психушки

Директор ОО “Ару ана” Алима Абдирова навестила несовершеннолетних жертв пыток, которых “спрятали” в местной психушке. Правозащитница еженедельно навещает детей сирот из “Яйсанской специальной организации” /для умственно-отсталых детей/ в актюбинской психушке. Бекзату 14 лет. а Славе – 11.

Напомним, актюбинского сироту Бекзата Дуйсенова жестоко избил воспитатель, которого “забыли” ознакомить с функциональными обязанностями. Поэтому суд не увидел в действиях насильника факт пыток.

6 апреля 2018г. Мартукский районный суд под председательством судьи Е. Нуршарыпова вынес приговор воспитателю ГУ “Яйсанской специальной организации” /для умственно-отсталых детей/ А.Мағаяұлы по факту жестокого обращении с воспитанником Б.Дуйсеновым.

Айкын Мағаяұлы осужден по ст. 140 ч.2 УК РК “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего” на 120 часов общественных работ с запретом вести педагогическую деятельность 3 года!?

Еще 19 февраля 2018г по заявлению Абдировой было начато досудебное расследование в детском учреждении по факту пыток в отношении ученика 7-го класса. Экспертиза подтвердила множественные гематомы на голове избитого ребенка.

Факт жестокого обращения был скрыт директором интерната Аскаром Килибаевым. Того самого директора, по приказу которого территория детского учреждения была обнесена колючей проволокой в пять рядов, напоминая концлагерь. После общественного резонанса колючка ночью была тайно снята.

Спустя месяц жертву пыток руководство детского учреждения помещает в психушку. Переписывают его положительную характеристику. И даже убирают информацию о его хобби – рисование. Через две недели, как стало известно Абдировой туда направляют еще одну жертву Славу Г. того же насильника.

После первого посещения правозащитницы детей, их сразу поместили во взрослое отделение. На вопрос дежурному врачу и медсестре Абдирова услышала парадоксальный ответ: “Из-за кровати!”. Хотя медсестра призналась, что детей мало, всего 14.

Во время последнего посещения Бекзат и Слава умоляли правозащитницу вытащить их хотя бы на два-три дня из психушки. Жаловались на скудное питание, закрытую и недоступную игровую комнату и просто, потому что “внизу” в детской было лучше. Там есть дети.

Абдирова стала свидетелем, когда провожала детей, как один из взрослых больных пытался укусить медсестру. А та с диким криком убежала.

Правозащитница представилась “тетей”, поэтому получила свидание с сиротами, возможность накормить их и провести расследование, почему в актюбинской области используют карательную психиатрию против детей.

На видео дети подтверждают, что воспитатель Айкын бил их мухобойкой. кулаками и палкой. Директор интерната А.Килибаев не понес наказания за скрытие пыток и продолжает работать. Местная власть закрывает на это глаза.

С 2015 года, с приходом акима Сапарбаева, против защитников прав детей в области было заведено 4 уголовных дела.

Но до сих пор карательной психиатрии против детей в резонансных делах не использовалась. Как не было и преследования детских правозащитников.

Просим общественность, международные правозащитные организации, детского омбудсмена содействия, помощи, чтобы вызволить детей из психушки и наказать насильника, жертвами которого стали яйсанские дети-сироты. Также директора, который скрывает факты пыток детей-сирот.

PS: В Казахстане, как известно, за нецелевое использование мухобойки дают три года — дело Е.Танкова /г. Караганда/.

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