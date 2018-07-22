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Московский листок

Собянинское благоустройство Лефортовского парка убило всех уток и рыбу в пруду (фото)

Опубликовано 22.07.2018 автором Александра Андреева, депутат совета депутатов Лефортово в разделе комментариев 4

беспредел москва собянин лефортово
Собянинское благоустройство Лефортовского парка убило всех уток и рыбу в пруду (фото)

На прудах в Лефортовском парке собянинские "улучшайзеры" пытались установить фонтаны. Вырубили молодые деревья, утопили в пруду какие-то конструкции неизвестного состава и назначения. 

У забора Яузы в последний месяц можно было часто наблюдать погибшую рыбу и резкие запахи. Вчера и сегодня увиденное на одном только берегу подвергло в шок и тревогу - к берегу прибило трупы уток (даже утку со всеми её утятами!) и рыб в большом количестве.

Данные фото сделаны были лишь по одному берегу одного пруда и, сами понимаете, под деревья и кусты я не лазила, а там, наверное, ещё больше...

На прудах НИ ОДНОЙ живой утки! Прикладываю фото, можете сами убедиться воочию.

Я такого не помню, чтобы наши пруды ВООБЩЕ были без уток. Ни одного рыбака на берегу. Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети ноги мочат. 

Проблемы начались ровно с тех пор, как на пруду развернулись работы по установке фонтана, которые очень резко свернулись и собянинские "улучшайзеры" увезли весь материал и разобрали бытовки.

Пруд будто был отравлен сильным ядом, от которого сбежали сами "специалисты".

Теперь рядом с прудом стоит жуткая вонь, в пруду плавает огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята. 

На пруду не осталось ни одной живой утки.

 

Фотографии были сделаны только по одному берегу пруда и включают только открытые части берега. Под деревьями и кустами погибших рыб и уток может быть еще больше. 

Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети мочат ноги.

Напомним, Владимир Путин недавно похвалил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за благоустройство столицы.

Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов, заявил Путин в среду, 18 июля, на организованном мэрией Moscow Urban Forum. 

По мнению Путина, за время работы Собянина в Москве произошли масштабные изменения: были сформированы новые общественные, деловые, культурные и жилые пространства, а инфраструктура общественного транспорта от автобусов до такси стала более удобной. 

Путин отметил, что мэр показал готовность брать на себя ответственность и вести диалог с москвичами. 

Московские власти планируют сделать все районы столицы такими же комфортными, как исторический центр, подчеркнул Путин: "Это не просто работы по благоустройству. Изменение городской среды меняет мировоззрение, настроение."

Ну, про мировоззрение, куда оно должно менять благодаря программе "Моя улица", мы догадываемся - икона всех президентов России, от Ельцина для Путина, одна - капитализм, буржуазность. Дорогие кафе, стоящие на дорогой плитке, оплаченной за счёт повышения ЖКУ для москвичей - всё это должно и нас делать хоть немного, но капиталистами в душе... Однако пока что капитализм - воняет трупами, как и сто лет назад, в Первую мировую. И "ароматизировать" его ни Собянину, ни Путину не удастся.

Все звоним 495-777-77-77, пишем в Департамент природопользования и в Роспотребнадзор. 

Сказать нужно примерно следующее: в пруду Лефортовского парка (пруд между главной аллеей и Яузой) огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята, рядом с прудом жуткая вонь, пахнет канализацией.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Мира написал 22.07.2018 14:55
Собянин изначально начал заниматься экоцидом, его шеффф занимается геноцидом.....так победят
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очень быстро распространяются всякие паразиты
планируют навсе районы написал 22.07.2018 14:55
RE: На пруду не осталось ни одной живой утки.
рядом с прудом стоит жуткая вонь, в пруду плавает огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята.
Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети мочат ноги.
-- при таком раскладе очень быстро распространяются всякие паразиты и утиный клещ. Купаться, мочит ноги КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - клещ и паразиты откладывают личинки и яйца - которые потом по крови доходят до печени, сердца, легких и мозга!!!
( например у охотников и рыбаков при посмертном вскрытии наблюдают огромное наличие паразитов во всех органах - последствие болот и зараженных прудов)
- Московские власти планируют сделать все районы столицы такими же комфортными,
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(без названия)
La Terrible написал 22.07.2018 14:54
Естественные газоны постепенно заменяют на рулонные, которые не пропускают воду, превращаясь после дождей в чавкающие болота. В районах близких к Сиреневому бульвару постепенно вырубают кусты сирени, заменяя их какой-то х.ренью или вообще просто закатывая в асфальт или плитку. Пресловутых одуванчиков, с которыми начинал бороться Лужков, уже практически не осталось как класса. Также пропал и клевер, и почти пропала мать-и-мачеха. Скоро, видать, саксаулы везде появятся, ибо верблюдОв масквабадских уже кормить нечем.
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в МоскваБаде передохли птицы,нет насекомых,пчел и шмелей нет,голуби дохнут стаями-мгновенно
и везде,во всех районах написал 22.07.2018 14:06
непереносимая вонь-канализация расчитана на 6 млн.человек,
а в Москвабаде уже 25 миллионов толстых,беспрерывно срущих
жоп жирных дармоедов-ИГИЛбайтеров.
Выгоревшие на жаре газоны стригут по два,по три раза в день-
тпперь обрезают деревья-деревья сохнут.
Уже с июня (!!!!) листопад!Повсюду сухая листва.
Но газоны не поливают,а тротуары,дорожки поливают вереницы
поливальных машин-даже глубокой ночью смрадные машины
с дизелями,ездят и выливают миллионы тонн воды на асфальт.
Американские парки-их уже 666 штук,на которые тратят сотни миллиардов рублей,да еще на то,чтобы этих монстров содержать необходимы миллиарды и дивизии безруких ИГИЛбайтеров,
которых в парках на порядок больше,чем жителей.
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