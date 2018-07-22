Собянинское благоустройство Лефортовского парка убило всех уток и рыбу в пруду (фото)

На прудах в Лефортовском парке собянинские "улучшайзеры" пытались установить фонтаны. Вырубили молодые деревья, утопили в пруду какие-то конструкции неизвестного состава и назначения.
У забора Яузы в последний месяц можно было часто наблюдать погибшую рыбу и резкие запахи. Вчера и сегодня увиденное на одном только берегу подвергло в шок и тревогу - к берегу прибило трупы уток (даже утку со всеми её утятами!) и рыб в большом количестве.
Данные фото сделаны были лишь по одному берегу одного пруда и, сами понимаете, под деревья и кусты я не лазила, а там, наверное, ещё больше...
На прудах НИ ОДНОЙ живой утки! Прикладываю фото, можете сами убедиться воочию.
Я такого не помню, чтобы наши пруды ВООБЩЕ были без уток. Ни одного рыбака на берегу. Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети ноги мочат.
Проблемы начались ровно с тех пор, как на пруду развернулись работы по установке фонтана, которые очень резко свернулись и собянинские "улучшайзеры" увезли весь материал и разобрали бытовки.
Пруд будто был отравлен сильным ядом, от которого сбежали сами "специалисты".
Теперь рядом с прудом стоит жуткая вонь, в пруду плавает огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята.
На пруду не осталось ни одной живой утки.
Фотографии были сделаны только по одному берегу пруда и включают только открытые части берега. Под деревьями и кустами погибших рыб и уток может быть еще больше.
Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети мочат ноги.
Напомним, Владимир Путин недавно похвалил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за благоустройство столицы.
Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов, заявил Путин в среду, 18 июля, на организованном мэрией Moscow Urban Forum.
По мнению Путина, за время работы Собянина в Москве произошли масштабные изменения: были сформированы новые общественные, деловые, культурные и жилые пространства, а инфраструктура общественного транспорта от автобусов до такси стала более удобной.
Путин отметил, что мэр показал готовность брать на себя ответственность и вести диалог с москвичами.
Московские власти планируют сделать все районы столицы такими же комфортными, как исторический центр, подчеркнул Путин: "Это не просто работы по благоустройству. Изменение городской среды меняет мировоззрение, настроение."
Ну, про мировоззрение, куда оно должно менять благодаря программе "Моя улица", мы догадываемся - икона всех президентов России, от Ельцина для Путина, одна - капитализм, буржуазность. Дорогие кафе, стоящие на дорогой плитке, оплаченной за счёт повышения ЖКУ для москвичей - всё это должно и нас делать хоть немного, но капиталистами в душе... Однако пока что капитализм - воняет трупами, как и сто лет назад, в Первую мировую. И "ароматизировать" его ни Собянину, ни Путину не удастся.
Все звоним 495-777-77-77, пишем в Департамент природопользования и в Роспотребнадзор.
Сказать нужно примерно следующее: в пруду Лефортовского парка (пруд между главной аллеей и Яузой) огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята, рядом с прудом жуткая вонь, пахнет канализацией.
Мира написал 22.07.2018 14:55
планируют навсе районы написал 22.07.2018 14:55
рядом с прудом стоит жуткая вонь, в пруду плавает огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята.
Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети мочат ноги.
-- при таком раскладе очень быстро распространяются всякие паразиты и утиный клещ. Купаться, мочит ноги КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - клещ и паразиты откладывают личинки и яйца - которые потом по крови доходят до печени, сердца, легких и мозга!!!
( например у охотников и рыбаков при посмертном вскрытии наблюдают огромное наличие паразитов во всех органах - последствие болот и зараженных прудов)
- Московские власти планируют сделать все районы столицы такими же комфортными,
La Terrible написал 22.07.2018 14:54
и везде,во всех районах написал 22.07.2018 14:06
а в Москвабаде уже 25 миллионов толстых,беспрерывно срущих
жоп жирных дармоедов-ИГИЛбайтеров.
Выгоревшие на жаре газоны стригут по два,по три раза в день-
тпперь обрезают деревья-деревья сохнут.
Уже с июня (!!!!) листопад!Повсюду сухая листва.
Но газоны не поливают,а тротуары,дорожки поливают вереницы
поливальных машин-даже глубокой ночью смрадные машины
с дизелями,ездят и выливают миллионы тонн воды на асфальт.
Американские парки-их уже 666 штук,на которые тратят сотни миллиардов рублей,да еще на то,чтобы этих монстров содержать необходимы миллиарды и дивизии безруких ИГИЛбайтеров,
которых в парках на порядок больше,чем жителей.