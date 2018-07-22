Собянинское благоустройство Лефортовского парка убило всех уток и рыбу в пруду (фото)

На прудах в Лефортовском парке собянинские "улучшайзеры" пытались установить фонтаны. Вырубили молодые деревья, утопили в пруду какие-то конструкции неизвестного состава и назначения.

У забора Яузы в последний месяц можно было часто наблюдать погибшую рыбу и резкие запахи. Вчера и сегодня увиденное на одном только берегу подвергло в шок и тревогу - к берегу прибило трупы уток (даже утку со всеми её утятами!) и рыб в большом количестве.

Данные фото сделаны были лишь по одному берегу одного пруда и, сами понимаете, под деревья и кусты я не лазила, а там, наверное, ещё больше...

На прудах НИ ОДНОЙ живой утки! Прикладываю фото, можете сами убедиться воочию.

Я такого не помню, чтобы наши пруды ВООБЩЕ были без уток. Ни одного рыбака на берегу. Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети ноги мочат.

Проблемы начались ровно с тех пор, как на пруду развернулись работы по установке фонтана, которые очень резко свернулись и собянинские "улучшайзеры" увезли весь материал и разобрали бытовки.

Пруд будто был отравлен сильным ядом, от которого сбежали сами "специалисты".

Теперь рядом с прудом стоит жуткая вонь, в пруду плавает огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята.

На пруду не осталось ни одной живой утки.

Фотографии были сделаны только по одному берегу пруда и включают только открытые части берега. Под деревьями и кустами погибших рыб и уток может быть еще больше.

Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети мочат ноги.

Напомним, Владимир Путин недавно похвалил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за благоустройство столицы.

Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов, заявил Путин в среду, 18 июля, на организованном мэрией Moscow Urban Forum.

По мнению Путина, за время работы Собянина в Москве произошли масштабные изменения: были сформированы новые общественные, деловые, культурные и жилые пространства, а инфраструктура общественного транспорта от автобусов до такси стала более удобной.

Путин отметил, что мэр показал готовность брать на себя ответственность и вести диалог с москвичами.

Московские власти планируют сделать все районы столицы такими же комфортными, как исторический центр, подчеркнул Путин: "Это не просто работы по благоустройству. Изменение городской среды меняет мировоззрение, настроение."

Ну, про мировоззрение, куда оно должно менять благодаря программе "Моя улица", мы догадываемся - икона всех президентов России, от Ельцина для Путина, одна - капитализм, буржуазность. Дорогие кафе, стоящие на дорогой плитке, оплаченной за счёт повышения ЖКУ для москвичей - всё это должно и нас делать хоть немного, но капиталистами в душе... Однако пока что капитализм - воняет трупами, как и сто лет назад, в Первую мировую. И "ароматизировать" его ни Собянину, ни Путину не удастся.

Все звоним 495-777-77-77, пишем в Департамент природопользования и в Роспотребнадзор.

Сказать нужно примерно следующее: в пруду Лефортовского парка (пруд между главной аллеей и Яузой) огромное количество мертвой рыбы, мертвые утки и мертвые утята, рядом с прудом жуткая вонь, пахнет канализацией.