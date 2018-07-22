Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путинская стабильность: в Североуральске дерутся за питьевую воду, которой нет уже неделю

Опубликовано 22.07.2018 в разделе комментариев 3

коллапс силовигархия вода урал
Путинская стабильность: в Североуральске дерутся за питьевую воду, которой нет уже неделю

Североуральск, где из-за обвала русла реки Калья вода из-под крана с 16 июля непригодна для питья, погрузился в настоящий хаос. Машины, которые должны были завезти воду в город, — сломались. В магазинах люди рвут паки с водой из рук друг у друга. Толпы жителей уже несколько часов стоят в очередях в пунктах выдачи воды и записываются в списки — только так воду можно будет получить на руки, когда ее, наконец, привезут. Причем при себе надо иметь паспорт. 

В Североуральске до сих пор не начали выдавать жителям питьевую воду. Сразу несколько горожан рассказали Znak.com, что на пунктах выдачи воды стоят большие очереди. Людей записывают в списки, указывая их паспортные данные, для того чтобы выдать им по 2 литра воды на руки при наличии паспорта, когда она, наконец, поступит в город. 

«Людей записывают в списки и говорят приходить позже, но до 6 вечера», — рассказала местная жительница. По ее словам, в списках нужно указать фамилию, имя, отчество, свои паспортные данные, в том числе адрес проживания, и на какое количество человек берешь воду. «Люди или записываются и уходят, либо ждут. На главной площади людей довольно много», — добавила она. 

«Мы ходили, записались, ушли — ждем. Ничего не знают сами», — поделилась Анастасия Бондюгова. Депутат городской думы Виктор Ильин рассказал Znak.com, что обошел несколько точек раздачи воды, анонсированные мэрией.

«Обещали в 13 часов выдавать по 2 литра на человека. Народ стоит по всему городу — мучаются. Составляются списки, записываются паспортные данные почему-то. Замглавы Владимир Паслер говорит, что это нужно для строгой отчетности.

Но пока все это бесполезно. Говорят, что машины сломались. Начинаются отговорки. Народ так и стоит на улицах сейчас», — сказал Ильин. 

Между тем, по его данным, в 7-й микрорайон вместо обещанных 1000 пятилитровых бутылок привезли всего 100. «Народ уже драться начал из-за воды. А люди, которые привезли воду, их еще и унижают: "Что вы как животные! Выстройтесь по одному!" Но люди стояли на жаре, кто с 12:00, кто с 13:00, народ разъяренный», — поделился депутат. 

По его данным, больше воды не подвезут, поскольку мэрии не удалось договориться с торговой сетью «Монетка». «Они согласились только за предоплату. Вода, может быть, будет только завтра, когда дадут предоплату», — добавил Ильин.

Администрация Североуральского городского округа, пытаясь успокоить жителей, сообщает о ситуации с подвозом воды в официальной группе «ВКонтакте» в режиме онлайн. Около 15:00 мэрия подтвердила, что поставка воды в город сорвалась «по техническим причинам». А около 16:00 сообщила, что машина отгружается и в ближайшее время вода поступит в указанные пункты выдачи. Кроме того, цистерна с водой будет стоять на площади, чтобы набрать здесь воды, нужно будет взять с собой емкость. 

«Приносим свои извинения. Призываем соблюдать спокойствие. Вода поставляться будет», — подчеркивают в мэрии. 

Но спокойствия у граждан уже не осталось. В популярной группе «Подслушано Североуральск» в соцсети «ВКонтакте» люди пишут гневные сообщения. Некоторые ждут в пунктах выдачи с 12:30.

Горожане возмущены не просто отсутствием воды, но и тем, на каких условиях ее собираются выдавать, в частности ограничением в 2 литра на человека. «У меня ребенок-инвалид, и у него пошла сыпь на воду из-под крана. И что мне делать с этими двумя литрами? В какое место засунуть? На ребенка, даже если только обтирать его, уходит около 10 литров в сутки!» — написала одна местная жительница.

Отметим, что проблемы с простой водопроводной и особенно питьевой водой нынешним летом наблюдаются и на Украине и в Крыму. 

7 июля компания "Киевводоканал", ответственная за водоснабжение украинской столицы, сообщила о проблемах с обеззараживанием воды, которые могут привести к отключению централизованного питьевого водоснабжения в стране, передает ТАСС. По данным компании, 15 июня июня предприятие "Днепразот" - производитель жидкого хлора и соляной кислоты, используемых для обеззараживания - предупредило о прекращении поставок вещества и остановке его выпуска в связи с отсутствием рентабельности из-за высокой стоимости газа.    

Материалы по теме:

"Крымнаш": жуткая засуха убивает урожай 

В местах откуда пришёл Емельян Пугачёв, смывает паводок дамбы и гибнет народ

Водный коллапс по вине украинской олигархии - не только в Крыму, но и в пищепроме

Крымские поля могут начать орошать сточными водами, если Газпром не договорится с Киевом

Проблемы с очищением питьевой воды на Украине и в Крыму привели к росту кишечных заболеваний



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Крамольник написал 22.07.2018 15:04
Говорили, говорили про Североуральск, а потом бац- о Киеве опять! Ну ебана, какой Киев, какой Киев??? Что, в Киеве дерутся из за бутыли с водой??? Зачем вообще опять про Украину то?
=================================================================
Как это "зачем вообще опять про Украину то"? Типа, не у одних россиян с водой напряженка. У украинцев тоже не все "тип-топ". Они, вон, не бузят по поводу воды, и россиянам бузить не нужно.
Ответить
Казалось бы, при чем здесь Украина?
Москвич 1974 ЦАО написал 22.07.2018 14:43
Говорили, говорили про Североуральск, а потом бац- о Киеве опять! Ну ебана, какой Киев, какой Киев??? Что, в Киеве дерутся из за бутыли с водой??? Зачем вообще опять про Украину то?
Ответить
впереди Олимпиада
а тут написал 22.07.2018 14:12
мелкие проблемы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство ко...
22.07.2018
Русские бионики: року назло!
Русские бионики: року назло!
21.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путинская стабильность: в Североуральске дерутся за питьевую воду, которой нет уже неделю (3)
Собянинское благоустройство Лефортовского парка убило всех уток и рыбу в пруду (фото) (4)
Отказавшийся возбуждать дело о пытках в ярославской колонии "следак" поплатится должностью (3)
Дети, жертвы пыток в казахстанской Актобе, умоляют забрать их из взрослой психушки (1)
Дагестанские едроссы единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста (3)
На фоне пыток в Казахстане ярославский прецедент меркнет (0)
Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду (23)
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин (5)
Шпионский мяч Путина (7)
За подачу уведомлений на 30 суток? Или как полиция Серпухова Конституцию насиловала (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Крадут жизнь, укорачивая её...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: И o пoгoде
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пагубная самонадеянность.
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Происшествия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss