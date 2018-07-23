Пенсионный возраст надо понижать, но не повышать

Вопрос о повышении пенсионного возраста так часто дебатируется в последнее время буржуазными экономистами, что, по всей вероятности, многие стороны этого вопроса не только хорошо известны всем, но и успели уже надоесть. А между тем, самый важный вопрос: зачем надо повышать пенсионный возраст, этими экономистами сознательно извращается.

Действительно, нельзя же всерьёз принимать болтовню буржуазных экономистов о том, что повышение пенсионного возраста диктуется сокращением работающих. Ведь надо же ещё объяснить с чем связано сокращение работающих, каким образом происходит это сокращение работающих? Но именно этот ключевой вопрос в вопросе о повышении пенсионного возраста буржуазные экономисты обходят молчанием. Получается хитроумный приём обмана. То, что должно быть объяснено, предполагается данностью, не требующей никакого объяснения, чтобы в дальнейшем эту данность выдать за обоснование, доказательство какого-либо спорного вопроса. Этот приём обмана с юмором описан И. Ильфом и Е. Петровым в «Золотом телёнке».

« - Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь.

Паниковский поймал наконец живой хвостик своей манишки, пристигнул его к пуговице на брюках и торжественно взглянул на Балаганова.

- Какой же может быть секрет? √ разочарованно молвил уполномоченный по копытам. √ Обыкновенные гири для гимнастики.

- Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, √ загорячился Паниковский, √ но вы осёл. Это золотые гири! Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило….

- А вдруг они не золотые - спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможное скорее развеял его сомнения.

- А какие же они, по-вашему, - иронически спросил нарушитель конвенции.

- Да, - сказал Балаганов, моргая рыжими ресницами, - теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик - и всё раскрыл!».

Что же касается обоснования повышения пенсионного возраста увеличением продолжительности жизни, то это уже полное скотство. Даже ребёнок знает, что человек, как и машина, чем больше и дольше работает, тем сильнее и быстрее изнашивается. А это фактически означает, что с повышением пенсионного возраста будет увеличиваться смертность; стало быть, продолжительность жизни будет уменьшаться, а не увеличивается, как об этом болтают буржуазные экономисты.

Сокращение работающих, конечно же, происходит. Но уже простое наблюдение показывает, что:

Во-первых, сокращение работающих вызывается тем, что значительное число трудоспособных людей вообще не работает, паразитирует на чужом труде; здесь сокращение работающих носит субъективный характер, т.е. зависит от воли и сознания людей. Но, как ни странно, буржуазные экономисты этого не замечают. Но если рассуждать здраво, то можно противодействовать такому сокращению работающих обязательностью труда. Но именно обязательности труда буржуазные экономисты не признают. Обязательность труда они трактуют как принуждение к труду, нарушение «прав и свобод человека». Но каким же образом человек, который не работает, выживает, √ этот вопрос буржуазные экономисты опять-таки пропускают мимо ушей.

Во-вторых, сокращение работающих, происходит в силу повышения общественной производительности труда; здесь сокращение работающих носит объективный характер, т.е. не зависит от воли и сознания людей. Это объясняется тем, что люди, стремясь облегчить свой труд, добиться больших и лучших результатов, постоянно совершенствуют орудия труда, развивают технику. Развитие техники, в частности, механизация, автоматизация, информатизация и т.д. выражается в том, что количество рабочих (как физического, так и умственного труда), требуемое для производства данного объёма материальных благ или даже в больших объёмах, сокращается. С другой стороны, сокращается рабочий день, а следовательно, увеличивается свободное время для физической, умственной и общественной деятельности для всех работающих. Короче говоря, повышение общественной производительности труда создаёт такие условия, при которых материальные и духовные потребности всех членов общества обеспечиваются вполне достаточном объёме с меньшим количеством работающих и в более короткое время, чем раньше.

Из выше сказанного следует, что нет никакой необходимости в повышении пенсионного возраста. Наоборот, современное производство настолько насыщено высокопроизводительной техникой, что пенсионный возраст надо не повышать, а понижать. В противном случае, зачем нужна механизация, автоматизация, роботизации, информатизация?

В настоящее время техника развита настолько, что пенсионный возраст для мужчин можно понизить с 60 до 55 пяти лет, а для женщин - с 55 до 50 лет.

Впрочем, буржуазные экономисты (т.е. экономисты, для которых целью производства являются не сами материальные блага, а деньги, которые являются лишь средством присвоения материальных благ) говорят, что необходимость повышения пенсионного возраста диктуется нехваткой денег для обеспечения пенсионный системы. Дескать, с сокращением работающих сокращаются денежные отчисления в пенсионный фонд; и если не повышать пенсионный возраст, то это очень скоро может привести к краху пенсионной системы вообще. Однако, что вообще нужно для жизни, деньги, которые сами по себе бесполезны, или еда, одежда и т.д., которые уничтожаются по указу российского правительства? Этот вопрос буржуазные экономисты опять-таки обходят молчанием. Почему?

До какого идиотизма доходит буржуазное общество, т.е. общество, где все необходимые условия жизни (земля, орудия труда и предметы потребления), присваиваются исключительно при помощи денег, показывает маниакальное стремление буржуазии ликвидировать пенсионное обеспечение, заменить его, так называемой, накопительной системой, согласно которой каждый должен сам копить себе на старость.

Допустим на секунду даже это, сделаем это либеральное допущение.

Очевидно, что каждый может копить только из того, что сам производит. Что производят, например, журналисты Венедиктов и Познер, которые выступают за повышение пенсионного возраста? Болтовню. Стало быть, формировать свою пенсию они будут из своей болтовни. Но болтовню есть нельзя, болтовнёй жизнь не обеспечишь. Впрочем, эти собаки капитала могут возразить: «Нам за нашу болтовню платят деньги». Это верно. Но деньги тоже не съедобны. Деньги являются лишь средством для покупки еды и других жизненно необходимых предметов потребления, которые, однако, производят другие люди. Следовательно, Познер и Венедиктов не только копят на свою старость, но вообще живут за счёт труда других людей - рабочих, рабочего класса. Накопительная пенсионная система - это чистой воды мошенничество, она выгодна исключительно паразитам-олигархам (биржевым спекулянтам) и их прихлебателям - Познеру, Венедиктову, Соловьёву, Киселёву и прочим манипуляторам общественным сознанием. Последние вообще не участвуют в материальном производстве, живут и обогащаются тем, что продают свою болтовню, т.е. превращают в деньги, затем на эти деньги покупают элитное жильё, дачи, автомобили, яхты и т.д.

Но довольно и больше чем довольно. Буржуазные экономисты прекрасно понимают, что, по всем общественно значимым вопросам, нагло врут. Поэтому нет смысла вести с ними какую-либо серьёзную дискуссию. «По всей Европе буржуазию надо свергать, но не убеждать. (В. Ленин, Петроградская общегородская конференция РСДРП (б), апрель 1917 г.).