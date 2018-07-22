Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пока "качество жизни" в РФ якобы растёт, белорусские зарплаты обогнали русские

Опубликовано 22.07.2018 в разделе комментариев 2

белоруссия кризис зарплаты сырьеваяимперия
Пока "качество жизни" в РФ якобы растёт, белорусские зарплаты обогнали русские

Размер реальных зарплат в Белоруссии в долларах с учетом паритета покупательной способности превысил российские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ). 

По подсчетам экспертов, в Белоруссии реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, а в России — 1550 долларов. В то же время, по номинальному курсу российские зарплаты оказались выше белорусских. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар США, а в Белоруссии — 421,9 доллара. 

По данным Росстата на май 2018 года, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России выросла в апреле на 10,4 процента в годовом выражении и составила 43 550 рублей.

Аналитики HeadHunter пришли к выводу, что в первом полугодии текущего года рост зарплат в частном секторе в Москве и Санкт-Петербурге остановился. Глава департамента аналитических бизнес-решений Наталья Данина указала на нетипичность ситуации для рынка и предположила, что это может быть связано со стабилизацией экономики и сезонностью.

- Да уж, - вздыхает редактор ФОРУМу.мск Д.Чёрный, - наши-то теоретики либерализма целые острова оккупировали под семинары о "цифровизации" экономики (всё те же симулякры, что при президенте Медведеве, только тогда это звали модернизацией - транжирят бюджет в воздух, исторгая одни словеса), а тем временем "отсталая" Белоруссия, с её упрямо работающими колхозами, НИИ и заводами обставляет огромную и по изначальному промышленному потенциалу сильно её превосходящую РФ! Вот вам пример из моей жизни: моя знакомая девушка из Белоруссии, хороший композитор и рок-музыкант, получала в одном из московских образовательных учреждений сущие гроши, не хватало даже на съём угла - в 2014-м уехала на родину, там преподаёт музыку и прекрасно живёт, пишет симфонии, наверное, уже и замуж вышла... А маза Раша продолжает свои заводы уничтожать в угоду "цифровизации" - ну да, ведь те же трактора проще купить за нефть или газ за границей, они там "совремённые", крутые-цифровые, нам за ними не угнаться - во  изначально эта позиция либералов, превращённая в государственную промышленную политику - и есть залог обнищания населения сверхдержавы, которая ступила на гибельный путь капитализма и стала сырьевой империей, причём наши зарплаты точно увеличиваться не будут просто потому что в экономике продолжают царствовать развальные процессы - нечему сотрудничать уже на межотраслевом уровне, всё сужается к той самой Трубе, а вокруг неё непроницаемой оболочкой - пиар, убеждающий дорогих россиян, что у нас самое сильное оружие и президент (что гораздо важнее сильных заводов и колхозов), а вокруг "на постсоветском пространстве" жуть "унитаризма", Батько - колхозник, Украина - только потребитель газа, а прибалты жертвы деиндустриализации. Как у Путина поворачивается язык говорить ехидно о деиндустриализации в Украине, когда она у него под носом шла и идёт куда ударнее (Владимирский тракторный завод - на очереди)?! Кстати, 25 миллионов "высокотехнологичных" рабочих мест-то где, господин "указной" президент? Как итог - наша 80-процентная нищета и перспектива работать на остаточных мощностях за гроши до 65 лет, воспроизводя только собственный организм, не рождая ни новых технологий, ни "машин удивительных"... Нет товарищи, без революции тут точно не поменять этой грёбанной "цифровизации" на реиндустриализацию! И это уже вопрос выживания целого государства - социализм...

Новости по теме:

Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду

При однокашнике Медведева в Карелии оптимизируют даже детсадовцев

Владимирский тракторный продадут на металлолом, как и Сталинградский?!

Думаки-бюджетники одобрили в первом чтении офшорные льготы для родимого капитала 

Челябинский коллега Улюкаева по "экономическому развитию" Бахаев арестован на два месяца 

Миллионер Топилин мгновенно принял предложение буржуев: "утрата доверия" добавится в КЗОТ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
К тому же... написал 22.07.2018 20:40
В Белоруссии не бывает олимпиад и мундиалей,а так же-мировых рекордов по яхтам...
Ответить
Без заголовка
Ларионов В.В. забаненный написал 22.07.2018 20:16
Следует также учитывать как эта средняя зарплата распределяется среди населения, то есть учитывать децильный коэффициент. С учетом этого положение в России куда хуже, а в Белоруссии намного лучше.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство ко...
22.07.2018
Русские бионики: року назло!
Русские бионики: року назло!
21.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Силовигархия планирует обеспечить автозаправками Германию, простив санкции (1)
Пока "качество жизни" в РФ якобы растёт, белорусские зарплаты обогнали русские (2)
Путинская стабильность: в Североуральске дерутся за питьевую воду, которой нет уже неделю (15)
Собянинское благоустройство Лефортовского парка убило всех уток и рыбу в пруду (фото) (13)
Отказавшийся возбуждать дело о пытках в ярославской колонии "следак" поплатится должностью (5)
Дети, жертвы пыток в казахстанской Актобе, умоляют забрать их из взрослой психушки (2)
Дагестанские едроссы единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста (4)
На фоне пыток в Казахстане ярославский прецедент меркнет (0)
Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду (34)
Рухнул "межгосударственный" мост, строительство которого санкционировал Путин (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Культур-мультур
Дарья Митина Дарья Митина: Вот так начнёшь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ...
Дарья Митина Дарья Митина: Тульский креатифф
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Крадут жизнь, укорачивая её...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss