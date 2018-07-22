Пока "качество жизни" в РФ якобы растёт, белорусские зарплаты обогнали русские

Размер реальных зарплат в Белоруссии в долларах с учетом паритета покупательной способности превысил российские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ).

По подсчетам экспертов, в Белоруссии реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, а в России — 1550 долларов. В то же время, по номинальному курсу российские зарплаты оказались выше белорусских. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по обменному курсу, составляла 671 доллар США, а в Белоруссии — 421,9 доллара.

По данным Росстата на май 2018 года, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России выросла в апреле на 10,4 процента в годовом выражении и составила 43 550 рублей.

Аналитики HeadHunter пришли к выводу, что в первом полугодии текущего года рост зарплат в частном секторе в Москве и Санкт-Петербурге остановился. Глава департамента аналитических бизнес-решений Наталья Данина указала на нетипичность ситуации для рынка и предположила, что это может быть связано со стабилизацией экономики и сезонностью.

- Да уж, - вздыхает редактор ФОРУМу.мск Д.Чёрный, - наши-то теоретики либерализма целые острова оккупировали под семинары о "цифровизации" экономики (всё те же симулякры, что при президенте Медведеве, только тогда это звали модернизацией - транжирят бюджет в воздух, исторгая одни словеса), а тем временем "отсталая" Белоруссия, с её упрямо работающими колхозами, НИИ и заводами обставляет огромную и по изначальному промышленному потенциалу сильно её превосходящую РФ! Вот вам пример из моей жизни: моя знакомая девушка из Белоруссии, хороший композитор и рок-музыкант, получала в одном из московских образовательных учреждений сущие гроши, не хватало даже на съём угла - в 2014-м уехала на родину, там преподаёт музыку и прекрасно живёт, пишет симфонии, наверное, уже и замуж вышла... А маза Раша продолжает свои заводы уничтожать в угоду "цифровизации" - ну да, ведь те же трактора проще купить за нефть или газ за границей, они там "совремённые", крутые-цифровые, нам за ними не угнаться - во изначально эта позиция либералов, превращённая в государственную промышленную политику - и есть залог обнищания населения сверхдержавы, которая ступила на гибельный путь капитализма и стала сырьевой империей, причём наши зарплаты точно увеличиваться не будут просто потому что в экономике продолжают царствовать развальные процессы - нечему сотрудничать уже на межотраслевом уровне, всё сужается к той самой Трубе, а вокруг неё непроницаемой оболочкой - пиар, убеждающий дорогих россиян, что у нас самое сильное оружие и президент (что гораздо важнее сильных заводов и колхозов), а вокруг "на постсоветском пространстве" жуть "унитаризма", Батько - колхозник, Украина - только потребитель газа, а прибалты жертвы деиндустриализации. Как у Путина поворачивается язык говорить ехидно о деиндустриализации в Украине, когда она у него под носом шла и идёт куда ударнее (Владимирский тракторный завод - на очереди)?! Кстати, 25 миллионов "высокотехнологичных" рабочих мест-то где, господин "указной" президент? Как итог - наша 80-процентная нищета и перспектива работать на остаточных мощностях за гроши до 65 лет, воспроизводя только собственный организм, не рождая ни новых технологий, ни "машин удивительных"... Нет товарищи, без революции тут точно не поменять этой грёбанной "цифровизации" на реиндустриализацию! И это уже вопрос выживания целого государства - социализм...

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