Силовигархия планирует обеспечить автозаправками Германию, простив санкции

Роснефть может запустить свою собственную сеть заправочных станций в Германии. Об этом в интервью каналу «Россия-1» заявил исполнительный директор компании Игорь Сечин.

«Мы, в принципе, это делаем, через сети — через сети АЗС наших партнеров, с которыми у нас есть соглашения соответствующие: это и ВР, и Total. Но вполне возможно, что и будем развивать собственную сеть», — отметил глава российской компании на вопрос о том, как «Роснефть» собирается напрямую поставлять свой продукт немецкому потребителю.

В прошлом году «Роснефть» открылась в Берлине под брендом Rosneft Deutschland GmbH. Также у компании есть доли в трех нефтеперерабатывающих заводах Германии с общим объемом переработки 12,5 млн тонн нефти, что составляет более 12% мощностей европейской страны.

В этом же интервью Сечин спрогнозировал цену на баррель нефти. По его оценкам, до конца 2018 года цена на черное золото будет находиться в границах от 75 до 85 долларов.

От редакции: Вот уж чьими устами нам всем мёд-пиво пить... Это где-то далеко, в какой-то другой России растут цены на бензин, проходят протесты трудящихся, не желающих повышения пенсионного возраста, это там, очень далеко от будущих АЗС сечинских, в городе Владимире закрывают тракторный завод и увольняют сотни рабочих. Это не важно. Важна цена на нефть, исправность Трубы и состояние силовигарха Сечина. Кстати, и никакие евросанкции - даже персональные, не повлияют на эти проекты, это же выгодно прежде всего самому Евросоюзу, как и поставки дешёвого российского газа. А сверхприбыли нефтяные - бонусы-миллионы все Сечину и совету директоров Роснефти пойдут, где немцев хватает, включая Шрёдера (плата за долгую дружбу силовигарха номер один с немецкой агентурой, которая кое о чём будет молчать, пока силовигархия у власти).

Сечин потому так уверенно говорит о будущих автозаправках, что совет директоров, где граждан РФ уже меньшинство, - решает это сам, с правительством РФ не согласовывая. Роснефть - государство в государстве. Там уже немцев больше, чем русских - в руководстве "Рос"нефти. Есть же в Турции лукойловские заправки? Так пора продолжать "экспансию" - чем не патриотизм? А в Раше будет дорожать бензин и продолжать вымирать население, заводы, города - главное, чтоб Труба работала бесперебойно и запасы нефти не исссякли. Ведь следующая станция сразу же - каннибализм для оставшегося вокруг Трубы населения РФ, но силовигархии это не касается, они себе острова типа Русского купят и яхты с системами ПВО, как у Абрамовича - на нашу с вами нефть...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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