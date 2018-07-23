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Московский листок

В мире 40 миллионов рабов, больше, чем во времена Спартака

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

рабы современность
В мире 40 миллионов рабов, больше, чем во времена Спартака

Некоммерческая правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, оценивающего количество людей, подвергающихся различным формам рабства. По данным Walk Free, во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству. Причем 71% из них составляют женщины.

***

Много это или мало?

Если в абсолютном исчислении, то получится страна размером с Испанию. Ничего себе так.

Если сравнивать со всем населением планеты, то процент скромный получится. Но тому, кто в этом процент попал, навряд ли понравится...

А сколько людей было в Европе в раннем средневековье, когда рабство еще процветало? Получается меньше 30 миллионов в отдельные периоды. То есть рабов в Европе в то время было явно меньше, чем сейчас.

В поздней античности население Римской империи составляло около 50 миллионов человек, рабов среди них тоже было явно меньше 40 миллионов.

Так что выходит, что в эпоху интернета, сотовых телефонов, полетов в космос и прочего прогресса количество рабов по сревнению с периодом рабовладения только увеличилось...

А.Б.



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