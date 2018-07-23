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Московский листок

Средняя продолжительность жизни граждан РФ к 2050 году составит 57 лет

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 2

кризис реформа пенсионеры сырьеваяимперия правозащита
Средняя продолжительность жизни граждан РФ к 2050 году составит 57 лет

Как сообщила пресс-служба Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, правозащитники Ассоциации провели свои исследования с помощью нейросети для прогноза продолжительности жизни россиян к 2050 году – по данным прогноза, к 2050 году средняя продолжительность жизни человека составит 57 лет. 

В связи с обсуждением повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году адвокат Ассоциации Адвокатов России за Права Человека в регионе РСО-Алания Руслан Калоев обратился в прокуратуру на действия правительства РФ: по мнению специалиста, законопроект о повышении пенсионного возраста не мог был быть вынесен на обсуждение без внесения изменений либо дополнений в федеральный закон РФ о трудовых, страховых пенсиях в РФ, равно как в другие законы РФ. 

В связи с обращением адвоката Ассоциации Адвокатов России за Права Человека в прокуратуру правозащитники организации прокомментировали ситуацию с повышением пенсионного возраста в России.

Адвокат Руслан Калоев, Дефенсор Ассоциации Адвокатов России за Права Человека по правам народа комментирует: 

"Поводом для обращения в прокуратуру стала информация из СМИ, что правительство РФ во главе с Медведевым Д.А. внесло законопроект о повышении пенсионного возраста в ГД РФ. По моему мнению, это грубое нарушение ст.8 ФЗ РФ «О страховых пенсиях в РФ», которое практически дублирует утратившую силу ст.7 ФЗ РФ №173 «О трудовых пенсиях в РФ» Также внесенный законопроект и уже его одобрение Государственной Думой Российской Федерации нарушает беспрецедентным образом ч.2 ст.39 Конституции РФ, где указано, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом, ч.2 ст.55 Конституции РФ, где указано, что в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

Во-первых, Правительство Российской Федерации не имеет юридического права вносить законопроект в Государственную Думу РФ о повышении пенсионного возраста не предлагая Государственной Думе РФ внесения изменений либо дополнений в ФЗ РФ о трудовых, страховых пенсиях в РФ, равно как в другие ФЗ РФ. 

Вторым аспектом незаконных действий Правительства РФ и Медведева Д.А. является тот факт, что на различные вакансии существуют ряд ограничений, в том числе и возрастных. Тем самым указанный законопроект, если претворится в жизнь и будет одобрен Государственной Думой РФ, то огромная часть граждан РФ могут оказаться безработными. С учетом того, что пособия по безработице в РФ, скажем так, нищенские, достаточно посмотреть общедоступную официальную статистику, то эта часть общества будет обречена на вымирание. 

Третьим фактом опасности повышения пенсионного возраста служит здоровье граждан РФ, с учетом качества медицинского облуживания граждан России, а так же социальной незащищенности граждан, повышение пенсионного возраста может вызвать массовые волнения. 

Четвертым аспектом необоснованности повышения пенсионного возраста служит тот факт, что средняя продолжительность жизни граждан РФ 65-70 лет, согласно официальной статистике. То есть вероятность того, что граждане России будут доживать до пенсионного возраста, крайне мала. 

Пятой причиной считаю тот факт, что аресты зарубежной недвижимости и активов российских олигархов существенно нанесли им материальный вред, и я считаю, что за счет граждан РФ олигархи хотят восполнить свои утраты. То же, кстати, касается и повышения НДС и повышение цен на топливо в России."

Напомним, 21 июля Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста. По его словам, как и большинству россиян, данная мера ему не нравится, но нужно думать о перспективе.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой", — цитирует ТАСС слова президента.

Путин отметил, что при повышении пенсионного возраста необходимо опираться на экономические оценки: согласно текущей статистике, на пять пенсионеров приходится шесть работающих. Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть, заявил президент. Он также добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет.

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Всего комментариев к статье: 2
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5 на 6
Сергей 58 написал 23.07.2018 11:35
Международная федерация робототехники выпустила доклад, в котором назвала десять самых роботизированных стран в мире. Рассчитывалась так называемая плотность - количество роботов на 10000 работающих человек в обрабатывающих отраслях промышленности.
Самые роботизированные страны: Южная Корея (631 робот на 10 000 работающих), Сингапур (488 робот на 10 000 работающих), Германия (309), Япония (303), Швеция (223), Дания (211), Соединенные Штаты (189), Италия (185), Бельгия (184) и Тайвань (177)...
... В целом, автоматизация производства ускоряется во всем мире: 74 робота на 10 000 сотрудников (по сравнению с 66 в 2015 году) - это новое среднее значение глобальной плотности роботов в обрабатывающих отраслях...
К сожалению, мы в этом докладе на последнем месте (3 робота на 10000 работающих), наряду с Индией и Филиппинами, отставая в 10 раз даже от Мексики. Это вполне предсказуемо, учитывая огромную деиндустриализацию экономики, произошедшую после развала СССР. Учитывая малое, по сравнению с Китаем, Индией, США и Евросоюзом, количество трудоспособного населения, нам бы надо ориентироваться на первые места в этом списке.
http://360tech.ru/2018/02/14/rejting-samyh-robotizirovannyh-stran-mira/
Вот так - В начале 1980-х годов, замечает Владимир Серебренный, СССР занимал третье место в мире по числу выпускаемых промышленных роботов вслед за США и Японией.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%3A%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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(без названия)
стоик1164 написал 23.07.2018 11:33
Сколько миллионов русских желают мучительной смерти сортирному Карлику?
Пусть сдохнут в выгребной яме родители, породившие этого Урода?
Пусть сдохнут его дети и внуки мучительно, как умерают русские старики и больные дети?
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