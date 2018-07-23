Средняя продолжительность жизни граждан РФ к 2050 году составит 57 лет

Как сообщила пресс-служба Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, правозащитники Ассоциации провели свои исследования с помощью нейросети для прогноза продолжительности жизни россиян к 2050 году – по данным прогноза, к 2050 году средняя продолжительность жизни человека составит 57 лет.

В связи с обсуждением повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году адвокат Ассоциации Адвокатов России за Права Человека в регионе РСО-Алания Руслан Калоев обратился в прокуратуру на действия правительства РФ: по мнению специалиста, законопроект о повышении пенсионного возраста не мог был быть вынесен на обсуждение без внесения изменений либо дополнений в федеральный закон РФ о трудовых, страховых пенсиях в РФ, равно как в другие законы РФ.

В связи с обращением адвоката Ассоциации Адвокатов России за Права Человека в прокуратуру правозащитники организации прокомментировали ситуацию с повышением пенсионного возраста в России.

Адвокат Руслан Калоев, Дефенсор Ассоциации Адвокатов России за Права Человека по правам народа комментирует:

"Поводом для обращения в прокуратуру стала информация из СМИ, что правительство РФ во главе с Медведевым Д.А. внесло законопроект о повышении пенсионного возраста в ГД РФ. По моему мнению, это грубое нарушение ст.8 ФЗ РФ «О страховых пенсиях в РФ», которое практически дублирует утратившую силу ст.7 ФЗ РФ №173 «О трудовых пенсиях в РФ» Также внесенный законопроект и уже его одобрение Государственной Думой Российской Федерации нарушает беспрецедентным образом ч.2 ст.39 Конституции РФ, где указано, что государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом, ч.2 ст.55 Конституции РФ, где указано, что в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Во-первых, Правительство Российской Федерации не имеет юридического права вносить законопроект в Государственную Думу РФ о повышении пенсионного возраста не предлагая Государственной Думе РФ внесения изменений либо дополнений в ФЗ РФ о трудовых, страховых пенсиях в РФ, равно как в другие ФЗ РФ.

Вторым аспектом незаконных действий Правительства РФ и Медведева Д.А. является тот факт, что на различные вакансии существуют ряд ограничений, в том числе и возрастных. Тем самым указанный законопроект, если претворится в жизнь и будет одобрен Государственной Думой РФ, то огромная часть граждан РФ могут оказаться безработными. С учетом того, что пособия по безработице в РФ, скажем так, нищенские, достаточно посмотреть общедоступную официальную статистику, то эта часть общества будет обречена на вымирание.

Третьим фактом опасности повышения пенсионного возраста служит здоровье граждан РФ, с учетом качества медицинского облуживания граждан России, а так же социальной незащищенности граждан, повышение пенсионного возраста может вызвать массовые волнения.

Четвертым аспектом необоснованности повышения пенсионного возраста служит тот факт, что средняя продолжительность жизни граждан РФ 65-70 лет, согласно официальной статистике. То есть вероятность того, что граждане России будут доживать до пенсионного возраста, крайне мала.

Пятой причиной считаю тот факт, что аресты зарубежной недвижимости и активов российских олигархов существенно нанесли им материальный вред, и я считаю, что за счет граждан РФ олигархи хотят восполнить свои утраты. То же, кстати, касается и повышения НДС и повышение цен на топливо в России."

Напомним, 21 июля Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста. По его словам, как и большинству россиян, данная мера ему не нравится, но нужно думать о перспективе.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой", — цитирует ТАСС слова президента.

Путин отметил, что при повышении пенсионного возраста необходимо опираться на экономические оценки: согласно текущей статистике, на пять пенсионеров приходится шесть работающих. Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть, заявил президент. Он также добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет.

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