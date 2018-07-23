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Московский листок

Семнадцать ярославских тюремщиков отстранены от работы, но это только начало

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 1

фсин классоваяненависть ярославль
Семнадцать ярославских тюремщиков отстранены от работы, но это только начало

В ярославской колонии, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранили от работы 17 человек. Сейчас в колонии работают многочисленные представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства. 

Проверку также ведет прокуратура, передает ТАСС. Об отстранении работников ИК-1 агентству рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. "17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные", - пояснил он 22 июля. "И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время", - отметил Бабуркин РИА "Новости". 

Заключенные ярославской колонии N1 заявили, что в ходе проверочных мероприятий опрашивают каждого из них, но они не чувствуют какого-либо давления, добавил омбудсмен. "Работают сотрудники прокуратуры. Проводят опрос осужденных, причем такой… поголовный, то есть все должны быть опрошены", - рассказал Бабуркин. Он подчеркнул, что опрос проводится ответственно. 

Кроме того, уполномоченный рассказал, что 2 июля 2017 года к нему поступила жалоба Макарова, однако в видео, которое ему тогда показали, было запечатлено лишь, как Макаров дерзит, не повинуется, оскорбляет сотрудников ФСИН, отказывается выходить из камеры. "О том, что у видео есть такое продолжение, не было речи, то, что обнародовали сейчас, тогда показано не было", - подчеркнул Бабуркин. 

Тем не менее после жалобы Макарова он направил запрос в ярославскую прокуратуру, которая провела проверку и выявила "несоразмерное применение физической силы и специальных средств" сотрудников колонии. По словам Бабуркина, руководству ярославского ФСИН было вынесено прокурорское представление. 

"Новая газета" 20 июля опубликовала 10-минутную видеозапись с пытками заключенного Евгения Макарова. Ролик был записан видеорегистратором, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. События на видеозаписи происходят 29 июня 2017 года, когда Макаров попал в штрафной изолятор за то, что занимался спортом без майки. На протяжение всего видеоролика сотрудники ИК-1 постоянно и методично бьют распятого на столе лицом вниз заключенного по ступням и голеням, время от времени льют на голову воду из ведра, чтобы он захлебнулся. Макаров кричит и молит о пощаде, несколько раз теряет сознание. 

После публикации материала Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий, начальник ярославского УФСИН Максим Залесов пообещал наказать виновных в пытках Макарова. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщил РИА "Новости", что держит на особом контроле ситуацию с попавшей в интернет видеозаписью пыток. "Это уже не первое подобное нарушение в этой колонии, которое вызывает у меня тревогу", - отметила она. 

Напомним, в апреле 2017 года сообщалось об избиении фигуранта "болотного дела" Иван Непомнящих, еще одного заключенного Руслана Вахапова и Евгения Макарова. После этого начальник ярославской колонии Александр Чирва был уволен.

А подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии, вчера выяснила "Новая газета". Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу. 

Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело. Отказ молодого следователя заметить противоправные действия сотрудников ярославской ИК-1 утвердил подполковник Антон Морозов. ФСИН объявила, что начала служебную проверку по фактам противоправных действий своих сотрудников, а одновременно с этим опубликовала короткий пресс-релиз, в котором сказано, как ведомство "сожалеет", что такие сотрудники дискредитируют всю службу олигархическому отечеству на ниве защиты правопорядка... 

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Всего комментариев к статье: 1
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верные путинцы,истинные либерало-фашисты,слуги сионизма
они написал 23.07.2018 12:45
беспощадны к рабам рейха,преданы гауляйтеру.
По сравнению с гайдарами,познерами,шапиро,ургантами,чубайсами,собяниными,раковыми,ведьмедевыми,шеломовыми они тихие дети малые,ангелочки и паиньки.
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