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Московский листок

Роскосмос и Рогозин, как страусы, спрятали говорящие головы в песок

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

либералы силовигархия роскосмос шпионаж
Роскосмос и Рогозин, как страусы, спрятали говорящие головы в песок

Роскосмос не комментирует информацию о том, что арестованный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев передавал технологии по гиперзвуковым разработкам РФ в одну из стран НАТО. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. 

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Кудрявцеву "предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО". 

"Передача Кудрявцевым технологий [гиперзвука] в одну из стран НАТО - это вопрос к следствию, все остальное - домыслы и источники", - сказал Устименко. 

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил ТАСС, что столичный суд санкционировал арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. Он не уточнил, какой суд санкционировал арест. Устименко ранее подтвердил ТАСС информацию об аресте ученого, не сообщив подробностей. В ЦНИИмаш не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.

Напомним, 21 июля директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в «Роскосмос») Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко. 

«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он. 

На вопрос о дальнейшей судьбе центра представитель госкорпорации не ответил. «Не могу сказать, об этом у меня информации нет», — заверил он. 

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