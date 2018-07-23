Уникально сохранившуюся, музейную усадьбу на Кремлёвской набережной заполучили "солнцевские"

Право льготной аренды усадьбы на Кремлевской набережной XVIII – начала ХХ веков реализовано через аукцион, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

В релизе отмечается, что здание площадью 1 тыс. кв.м относится к объектам культурного наследия. Начальная стоимость годовой арендной платы составляла 7,5 млн рублей.

"В рамках торгов за объект культурного наследия боролись 9 компаний. Победитель аукциона ООО "Стар Компани Солнцево" предложил цену в размере 45,6 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый арендатор будет обязан провести работы по восстановлению, ремонту и приспособлению усадьбы к современному использованию. После этого ставка аренды для него составит 1 рубль за квадратный метр в год. Срок аренды — 49 лет.

В департаменте напомнили, что программа "1 рубль за 1 кв.м в год" реализуется с 2012 года. За это время на торгах реализовано 29 объектов культурного наследия, из них 12 уже переведены на льготную арендную ставку.

От редакции: Вся наша экс-пролетарская столица уходит потихоньку с молотка, с аукциона, причём на условиях даровых, льготных - как раньше говорили "по блату", Москомнаследие откровенно легло под Собянина, реновацию и ковровые сносы... Чем эти "солнцевские" лучше Роснефти, которая под продолжение своих владений снесла практически все дворянские усадьбы на другом берегу Москвы-реки, напротив Кремля, ещё предстоит понять. Потому что "реставрация по-лужковски" там рядом как раз проводится в соседних домах и вряд ли солнцевские девелоперы собираются жить в старинных покоях, не проводя европеизацию быта.

Вот, например, под "филиал" Ельцин-центра, а фактически, наоборот, под самый центральный офис Ельцин-фонда, который получает из нефтебюджета РФ ежегодно миллионы - Собянин и федералы легко выделили особняк на Малой Никитской, в котором раньше, в девяностых-нулевых квартировало Минпечати. Можете посмотреть (вторая ссылка ниже), что осталось там от исходной планировки и интерьеров после начала "реконструкции-реставрации". Вряд ли "солнцевские" будут более деликатны, а ведь там не только здание - там даже яблоньки остались со времён дворянских, гуляющие по центру московские парочки там этими яблоками часто подкреплялись... Сейчас наверняка "частную собственность" у моста высоким забором обнесут и начнут "рубь за метр" внутри по-ельцински ломать, как и Ельцин-центр с Роснефтью не ломали, - даром что дурной пример "начальства" заразителен.

Дмитрий Чёрный, москвич в восьмом поколении

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