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Московский листок

Одиночный пикет Льва Пономарёва в поддежку активисток "Нового величия" сочли противозаконным

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

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Одиночный пикет Льва Пономарёва в поддежку активисток "Нового величия" сочли противозаконным

У здания Генпрокуратуры в Москве задержали правозащитника Льва Пономарева, проводившего пикет с требованием изменить меру пресечения фигуранткам дела "Нового величия" Марии Дубовик и Анне Павликовой, которые находятся в СИЗО. Об этом сообщается в Twitter активиста Дениса Стяжкина. 

"Лев Пономарев прямо сейчас пикетирует Генеральную прокуратуру в защиту фигурантов "Нового величия". Уже подходили полицейские, предупредили, что до 25 июля любые акции без согласования запрещены", - сообщил Стяжкин, впоследствии уточнив, что правозащитника задержал прибывший на место наряд полиции.

Согласно материалам дела, "Новое величие" - экстремистская организация, созданная вскоре после провала так называемой "революции Мальцева" 5 ноября 2017 года. В материалах дела есть видеозапись, на которой Руслан Костыленков (следствие называет его лидером группировки) заявляет: "Целью организации было восстановление порядка на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов, Конституции". 

При этом ключевым свидетелем обвинения является Александр Константинов, который, по данным СМИ, сам является штатным сотрудником ФСБ. Он участвовал в объединении, арендовал помещение для сообщества, обеспечивал его финансово и даже стал автором "экстремистского" устава организации. По словам адвокатов фигурантов дела, Константинов придумал и само название движения "Новое величие". 

Ранее матери двух арестованных по делу "Нового величия" девушек - Анны Павликовой и Марии Дубовик - записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, потребовав прекратить преследование своих дочерей и наказать провокаторов. Депутаты Госдумы от КПРФ направили обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность действий оперативников и следователей, работающих по уголовному делу движения.

Напомним, 16 июня депутаты Госдумы от КПРФ направили обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность действий оперативников и следователей, работающих по уголовному делу движения "Новое величие". Как ранее писала "Новая газета", тайная экстремистская организация, судя по всему, была создана сотрудниками спецслужб. Затем силовики подстрекали молодых людей к вступлению в сообщество с целью последующего свержения власти в стране. 

Как сообщает РБК, под запросом к Чайке подписались депутаты Валерий Рашкин, Валентин Шурчанов и Сергей Шаргунов. "У нас нет доступа к материалам дела, поэтому мы не торопимся утверждать, что была провокация преступления. Но если сведения СМИ верны, необходимо срочно защитить молодых людей и девушек, которых уже посадили в СИЗО и которых только готовятся посадить", - заявил Рашкин. 

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