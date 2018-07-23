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Московский листок

Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

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Инспектор департамента природопользования Москвы Александр Ковтун напал на журналиста "Рупора Москвы" Ивана Климова, который пытался пройти на незаконно перекрытый пляж в районе Хорошево-Мневники. Видеозапись инцидента размещена на Youtube. 

По словам журналиста, на которые ссылается "МБХ медиа", горожан, которые в выходной день пришли на пляж, сотрудники ЧОП отправляли на другой вход, но как утверждает журналист, вход был перекрыт. Подход к воде тоже был перекрыт красной полосатой лентой. Причину перекрытий охранники объяснить не смогли. 

Когда журналист начал снимать происходящее на камеру, инспектор пытался вырвать ее и заявил приехавшим на вызов полицейским, что журналист "тыкал" ему камерой в лицо. При этом инспектор утверждал, что пляж открыт.

Подобные ситуации в столице не редкость: в 2016 году сообщалось о том, что за вход на пляж Beach Club на Ленинградском шоссе требуют заплатить тысячу рублей. По данным создателя и координатора общественного движения "Открытый берег" Сергея Менжерицкого, в столичном регионе захвачено и огорожено от 60 до 90% берегов водохранилищ и рек. Хотя в случае судебных исков 90% решений выносится в пользу администрации или органов власти, а не покупателей коттеджей, до реального сноса незаконных строений доходит очень редко. Береговую линию засаживают колючим кустарником и деревьями, остальные же пляжи заросли бурьяном или отданы под корпоративы.

- Они бы, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - лучше пруды в Лефортовском парке охраняли, эти ретивые охранники частной собственности на государственных ставках! Что-то людей обыкновенных и журналистов они гонять научились, а тех, кто варварски "обустраивает" парк, вытравив там всю фауну в прудах, всю рыбу и уток с утятами -  природонадзиратели не замечают! Может, за это не доплачивают просто? Да и что природу-то охранять, когда выгоднее охранять частные владения тех, кто эту природу засоряет и"пользует"?..

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Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово
Купание буржуев Департаменту природопользования Мо...
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