Угрозы со стороны ярославских тюремщиков-"авторитетов" заставили адвоката Бирюкову бежать из РФ

Адвокат правозащитного фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, передавшая "Новой газете" видеозапись с пытками заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии N1, спешно покинула Россию из-за поступивших ей угроз. Она уехала из страны на следующий день после публикации материала, то есть 21 июля.

Кроме того, Бирюкова обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи, сообщает "Общественный вердикт" в Facebook. Сама Ирина Бирюкова подтвердила эту информацию на своей странице в соцсети.

В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Ирина Бирюкова сообщила, что ей стало известно об угрозах мести в свой адрес со стороны некоторых из фигурантов видео. "Общественный вердикт" оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как более чем реальную. "Пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России", - поясняют правозащитники.

Перед своим отъездом Бирюкова успела выполнить ряд действий, направленных на укрепление процессуальных последствий опубликованного в СМИ видео с пытками. Она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области, в Следственный комитет РФ подала заявление о проверке следственных органов Ярославской области и Заволжского следственного отдела Ярославля.

Защитник Макарова также попросила Следственный комитет забрать расследование уголовного дела о пытках в колонии N1 из Ярославля в Москву, так как, по ее мнению, Следственные органы Ярославской области дискредитировали себя, неоднократно отказывая в возбуждении уголовного дела: его завели только под давлением общественности после публикации видеозаписи.

Кроме того, по данным адвоката, ярославский следователь, участвующий в расследовании дела, является родственником сотрудника колонии Сипана Мамаяна - одного из фигурантов скандального видео. А зампрокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Михайлов - родственник замначальника ИК-1 Игита Михайлова. Эти обстоятельства могут объяснять, почему жалобы на пытки не расследовались с 2017 года, отмечают правозащитники.

Ранее, в течение полутора лет, заключенные ярославской колонии, чьи интересы представляет Бирюкова, неоднократно обращались в местную прокуратуру с жалобами на пытки, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дважды выносил решение о срочном вмешательстве в связи с угрозой для жизни заключенных, однако до публикации видео прокуроры не видели оснований для возбуждения уголовных дел, напоминает "Новая газета".

Накануне, 22 июля, сообщалось имя следователя, который отказался в 2017 году возбуждать уголовное дело о пытках в ярославской колонии. Это Радион Свирский, принявший присягу летом того же года.

Видеозапись с пытками заключенного Евгения Макарова была опубликована "Новой газетой" 20 июля. На ролике запечатлены события 29 июня 2017 года. Распятого лицом вниз на столе заключенного бьют но ступням и голеням, ему на голову время от времени льют воду, он захлебывается, теряет сознание, кричит и молит о пощаде. Сотрудники колонии между тем лишь пошучивают и продолжают пытку. После публикации материала в СМИ в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия.

Сегодня, 23 июля, сообщалось, что установлены личности всех принимавших участие у избиении, шестерых сотрудников колонии уже задержали. Сейчас решается вопрос об их аресте и задержании остальных. Сейчас в колонии работают многочисленные представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Москвы и сотрудники регионального управления ведомства.

Проверку также ведет прокуратура, передает ТАСС. Об отстранении работников ИК-1 агентству рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. "17 сотрудников колонии отстранены от исполнения обязанностей. Они находятся в Ярославле, все местные", - пояснил он 22 июля. "И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время", - отметил Бабуркин РИА "Новости".

Заключенные ярославской колонии N1 заявили, что в ходе проверочных мероприятий опрашивают каждого из них, но они не чувствуют какого-либо давления, добавил омбудсмен. "Работают сотрудники прокуратуры. Проводят опрос осужденных, причем такой… поголовный, то есть все должны быть опрошены", - рассказал Бабуркин. Он подчеркнул, что опрос проводится ответственно.

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