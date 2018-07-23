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Московский листок

Документы о проведении референдума по пенсионной реформе приняла ЦИК

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 2

референдум пенсионеры цик
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе приняла ЦИК

ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства, сообщила "Интерфаксу" секретарь комиссии Майя Гришина. "В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства", - сказала Гришина. 

Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством. 

"Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время", - сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании. 

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" 

Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны. 

На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы. 

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. 

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении.

328 депутатов Государственной Думы ФС РФ от фракции "Единая Россия" единогласно одобрили в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Депутаты из фракции КПРФ, СР и частично ЛДПР проголосовали против принятия законопроекта...

Тем временем, как сообщила пресс-служба Ассоциации Адвокатов России за Права Человека, правозащитники Ассоциации провели свои исследования с помощью нейросети для прогноза продолжительности жизни россиян к 2050 году – по данным прогноза, к 2050 году средняя продолжительность жизни человека составит 57 лет. 

В связи с обсуждением повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году адвокат Ассоциации Адвокатов России за Права Человека в регионе РСО-Алания Руслан Калоев обратился в прокуратуру с требованием проверить на законность действия правительства РФ: по мнению специалиста, законопроект о повышении пенсионного возраста не мог был быть вынесен на обсуждение без внесения изменений либо дополнений в федеральный закон РФ о трудовых, страховых пенсиях в РФ, равно как в другие законы РФ.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Пенсионная "реформа"- это первый шаг спецоперации Путина по его пожизненному воцарению.
-Что это? написал 23.07.2018 17:19
Я понял это сейчас. Раньше,хотя ,и читал о неких планах по учреждению некоего ГосСовета...
Впрочем,он есть сейчас ,но не имеет конституционного характера. Путин же хочет сделать его конституционным,а себя -его пожизненным руководителем.
Как это сделать, если нынешняя конституция не разрешает в ней делать изменения?
"Пробный шар" -это провести какой-то референдум.
Пенсионная "реформа"-как нельзя кстати.
Путин выступит здесь "спасителем".
Заодно ,технологически подчистят возможные несуразности при проведении референдумов- в общем...
Ясно,что "реформа" не пройдет на соответствующем референдуме, но Путин,как сказано выше, будет окрылен для достижения своей главной цели- пожизненного воцарения путем ГосСовета- они рассчитывают, что народ его поддержит...
А что? В Казахстане прокатило? Да.
В Азербайджане? Да...
Поэтому, главное сопротивление стоит направить на реализацию этого плана "вечный Путин"...
КПРФ ,правильно возмущаясь пенсионным геноцидом, осознанно или неосознанно втянута в план "вечный Путин".
Надо участвовать в манифестациях против геноцида,но надо предотвратить план "вечный Путин"!
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(без названия)
киргуду написал 23.07.2018 17:07
где мой личный бюллетень привязанный к референдуму ???или опять сц уки попрете круговерть на референдуме?
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