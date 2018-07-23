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Московский листок

Кремляди назначили крайними за "недовольство в соцсетях" региональных чинуш

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

классоваяненависть медиалогия
Кремляди назначили крайними за "недовольство в соцсетях" региональных чинуш

Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать информационные поводы в социальных сетях и реакцию на действия властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах. 

По их словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В компании подтвердили информацию о ее разработке и поставках в ряд российских регионов. 

Отмечается, что «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты мониторинга попадают к администратору, который решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сортируются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной темы объединяются в один кейс. По словам регионального чиновника, местные власти должны реагировать на запрос в течение суток с момента его регистрации. 

Собеседник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что необходимость уделять больше внимания негативным комментариям в соцсетях возникла после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске. По словам источника, власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на недовольство в интернете. Сейчас система тестируется в 10 регионах.

От редакции: Любопытно, а что они там в Кремле, а точнее на Старой площади, в Апэшечке, считают адекватной реакцией на "недовольство" (которое чаще оказывается классовой ненавистью)? До какой-то поры считалось адекватным сажать за репосты и записи в соцсетях - вроде бы, практика эта не прекращена. Что должен и с какой скоростью делать региональный чиновник, когда не "недовольство в соцсетях", а источник этого недовольства продолжает существовать - то же самое Ядрово воняет на весь Волоколамск? (проблема до сих пор не решена Воробьёвым, который в сентябре пытается вползти на следующий срок!) Сделать своевременный постик в Инстаграмме или ФБ? Им там в "Медиалогии" хорош платят - ну так поделились бы знаниями новейших кремлёвских норм, как надо писать в соцсетях и как на эти записи реагировать, а то ведь мы до всего своим зловредным умом доходим, а это, наверное, вредно для "стабильности", "государственности" и прочих святынь и скреп сырьевой империи, это расшатывает рейтинги первейших лиц и угрожает поступлению новых миллионов прибылей на счета околокремлёвских олигархов-"кошельков"...

Д.Ч.

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