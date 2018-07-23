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Московский листок

Димон Тосканский пытается приподнять полумёртвый рейтинг забытым словом "нацпроекты"...

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

кремляди либералы классоваяненависть инсор
Димон Тосканский пытается приподнять полумёртвый рейтинг забытым словом "нацпроекты"...

В нацпроекте «Культура» заложена реставрация либо переоснащение более 3,5 тыс. объектов по всей России. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию. 

По словам Медведева, у нацпроекта «Культура» — две основные цели. Первая: повысить доступность культурных объектов как для россиян, так и для туристов, и с этой целью будет проводиться реставрация культурных объектов. Необходимо также провести цифровизацию культурной сферы, в частности, создать 500 виртуальных концертных залов, что расширит аудиторию учреждений на 30 млн человек, сообщает РИА Новости. 

Вторая цель нацпроекта — раскрыть творческий потенциал жителей России. Для этого в стране будет создаваться система поощрения одаренных детей и молодежи: конкурсы, фестивали, гранты, стажировки. Медведев уточнил, что одной из форм такой поддержки станет создание национального молодежного симфонического оркестра.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный недоверчиво щурится:

- Только что был возле здания ДК завода "Красный Пролетарий" на Делегатской, которое Собянин подарил ИНСОРу (был такой институт в годы президентства Медведева), нынче там ничего, кроме дорогого уличного ресторана не работает. Как-то тема модернизации сошла на нет - и "современное развитие" тоже не звучит в эфире, а потому и не нужен целый институт (блеф, конечно, но под который Юргенсу что-то давали кремлёвские "кошельки"). Вот так - поболтали и забыли, срок годности демагогии 2008-2011 истёк, поскольку на реальность она никак не повлияла. То же самое с цифровизацией этой - новое слово кремлёвские паразиты и либеральные прихлебатели их выдумали - и теперь носятся с ним повсюду. Прямо-таки стратегически важная отрасль обнаружилась (и финансирование под неё дано как раз отраслевого уровня, что абсурдно!) - всё скоро уйдёт "в цифру", а то, что отцифровали, может и дальше разваливаться, главное ведь каталогизировать. Но вот мне-то интересно, уж если риторики консулись мы - а она именно и поддерживалась Медведева как преемника ещё до президентства, - почему финансирование культуры, демографии и прочих основ бытия государства из нефтебюджета, рассматривается Медведевым как проект. Ну, нацпроект, национальный - громко звучит, - но почему проект всё же? Почему нельзя финансировать уверенно, стабильно ту же культуру, а не фрагментано и точечно (прибавляя подозрительно модное в 90-х словцо "проект" к незыблемому)? Почему ту же "Ропшу" в Петергофе, которую нищий Минкульт был счастлив отдать Роснефти, - не включают в "нацпроект Культура" - дороговато? Или дорожку силовигарх Сечин уже перебежал, решил там себе фамильное поместье отгрохать? 

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