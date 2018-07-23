Искатель чудовищных удовольствий Пашинин утёр нос Прилепину

Российский актер театра и кино Анатолий Пашинин заявил, что получает большое удовольствие от участия в боевых действиях на востоке Украины. Об этом он сказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

«Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — сказал Пашинин.

Когда его спросили, что он чувствует, когда стреляет в противника, актер сказал, что «хочет попасть». При этом он подчеркнул, что война «это вам не кино» и вспомнил, как на его глазах ракета попала в автомобиль с людьми.

«Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни», — подчеркнул Пашинин.

Ранее Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, зачем вступил в «Правый сектор» и для чего воюет в Донбассе.

Националистическое объединение «Правый сектор» признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.

От редакции: Странновато с растоянием в несколько месяцев читать фактически одну и ту же новость, которую, однако, цитируют сразу все рупоры "кремлёвского пула". Пашинин не сказал Кошкиной ничего нового, никакого информационного повода не было - так к чему это всё? Зачем это Украине - понятно, а в РФ-то зачем? То ходили слухи, что он там и полёг, то не полёг, и... сказал те же слова, копи-пэйстом. Надо полагать, в российском вороватом информационном пространстве такими нелепыми заимствованиями заполняется пустота, оставленная политруком Прилепиным, который поспешно и бесславно покинул Донбасс, что сам же и "форсил" несколько лет, попытался сделать едва ли не итогом всей жизни и творчества.

Именно так запросто - раньше был ньюсмейкер по другую сторону линии соприкосновения соразмерный Пашинину, а теперь уже нет. Само собой, любая власть должна бы основательно платить любому ньюсмейкеру за каждую фразу, сказанную в войне вовремя - но в данном случае, повторюсь, кроме "чудовищных удовольствий" мы ничего нового о Пашинине не узнали, ни где именно он воюет, ни с кем... По идее, правосеки ведь националисты, и он мог бы что-то сказать за белую расу... Но не сказал - или отредактировали. Тем не менее, всем новостным агентствам - двойка в четверти, но для них и такая требуха нынче "хлеб"... Эх, где же "наш гусар" Прилепин? Уж он бы лихо ответил, но "с гражданки" уже не прозвучит...

Д.Ч.

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