Вылезти из навоза "Единой России" нижнетагильскому рядовому партийцу было непросто

Житель Нижнего Тагила Свердловской области Николай Тарахов подал эмоциональное заявление о выходе из партии "Единая Россия", объяснив свой поступок несогласием с проводимой в стране пенсионной реформой, которую он считает антинародной.

"Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии "Единая Россия" в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это", - говорится в заявлении Тарахова, скриншот которого опубликован в телеграм-канале "Пьяная Армата".

В заявлении, поданном на имя вр. и. о. секретаря Нижнетагильского отделения "Единой России" Владислава Пинаева, громогласно сообщается лишь о несогласии с генеральной линией партии. Однако автор побоялся написать, что конкретно в партии деятельности вызвало его возмущение как рядового члена. Но авторы телеграм-канала предполагают, что причиной эмоциональной реакции стало недавнее решение депутатов Госдумы от "Единой России" принять в первом чтении скандальный закон о повышении пенсионного возраста.

В нижнетагильском отделении партии подтвердили, что документ о выходе из партии действительно поступил, но комментировать произошедшее отказались. В то же время в партии отметили, что пока Николай Тарахов остается членом партии. "Заявление он принес только сегодня, а решение об его исключении должен принять совет местного отделения", - пояснили в исполкоме, отвечая на вопрос сотрудников информагентства Znak.com.

Добавим, что на страничке Николая Тарахова в соцсети "ВКонтакте" размещено несколько его фотографий. На одном из снимков он позирует перед камерой в куртке, шарфе и с флажком, на которых нанесена партийная символика "Единой России".

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. По задумке, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Это решение правительства вызвало недовольство в обществе. По данным соцопросов, до 90% россиян против повышения пенсионного возраста в стране. Рекордный за 7 лет рост недовольства обрушил и рейтинг Владимира Путина. В столице и регионах уже прошли акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции, и планируются новые.

Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. Кроме того, увеличится уровень безработицы, поскольку растущее число работников нужно еще обеспечить рабочими местами, а сделать это в условиях экономического кризиса непросто. К тому же бизнес не заинтересован трудоустраивать людей старших возрастов, которые чаще болеют, хуже приспособлены к высоким нагрузкам и к усвоению новых знаний и навыков.

"Брожение" началось и в среде единороссов, которые на протяжении двух десятилетий являются главной политической опорой для Кремля. Так, депутат от "Единой России" Наталья Поклонская проголосовала против принятия законопроекта.

Несмотря на риски дестабилизации общественно-политической ситуации, власти идти на уступки не хотят. Вместо этого предлагается лишь усилить контроль за подачей информации о нововведениях. Уповая на эффективность цензуры, в Кремле фактически запретили подконтрольным экспертам и СМИ употреблять словосочетание "пенсионная реформа", предлагая заменять его на "пенсионный маневр" или нечто подобное.

Напомним, ещё задолго до первого чтения в Госдуре, московские рядовые единороссы громко выступили против рефрмы.

Шесть членов Пресненской организации партии "Единая Россия" 25 июня подписали заявление о несогласии с планируемым повышением пенсионного возраста. В заявлении законопроект назван антисоциальным, а также подписавшие его члены партии "Единая Россия", призывают Правительство отказаться от этой инициативы, депутатов ГД не голосовать за этот законопроект, а Президента не подписывать законопроект если он будет принят ГД.

Законопроект подписали: Ткач Е.В., Скорик Т.Н., Москва Н.А., Семенова В.Н., Тихонова М.И., Асманова Е.В. Заявление отправлено в Правительство Р.Ф. руководство фракции и партии ЕР, Администрацию Президента РФ.

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