Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вылезти из навоза "Единой России" нижнетагильскому рядовому партийцу было непросто

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 1

регионы едро позор реформа пенсионеры
Вылезти из навоза "Единой России" нижнетагильскому рядовому партийцу было непросто

Житель Нижнего Тагила Свердловской области Николай Тарахов подал эмоциональное заявление о выходе из партии "Единая Россия", объяснив свой поступок несогласием с проводимой в стране пенсионной реформой, которую он считает антинародной. 

"Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии "Единая Россия" в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это", - говорится в заявлении Тарахова, скриншот которого опубликован в телеграм-канале "Пьяная Армата". 

В заявлении, поданном на имя вр. и. о. секретаря Нижнетагильского отделения "Единой России" Владислава Пинаева, громогласно сообщается лишь о несогласии с генеральной линией партии. Однако автор побоялся написать, что конкретно в партии деятельности вызвало его возмущение как рядового члена. Но авторы телеграм-канала предполагают, что причиной эмоциональной реакции стало недавнее решение депутатов Госдумы от "Единой России" принять в первом чтении скандальный закон о повышении пенсионного возраста. 

В нижнетагильском отделении партии подтвердили, что документ о выходе из партии действительно поступил, но комментировать произошедшее отказались. В то же время в партии отметили, что пока Николай Тарахов остается членом партии. "Заявление он принес только сегодня, а решение об его исключении должен принять совет местного отделения", - пояснили в исполкоме, отвечая на вопрос сотрудников информагентства Znak.com. 

Добавим, что на страничке Николая Тарахова в соцсети "ВКонтакте" размещено несколько его фотографий. На одном из снимков он позирует перед камерой в куртке, шарфе и с флажком, на которых нанесена партийная символика "Единой России". 

Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. По задумке, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. 

Это решение правительства вызвало недовольство в обществе. По данным соцопросов, до 90% россиян против повышения пенсионного возраста в стране. Рекордный за 7 лет рост недовольства обрушил и рейтинг Владимира Путина. В столице и регионах уже прошли акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции, и планируются новые. 

Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. Кроме того, увеличится уровень безработицы, поскольку растущее число работников нужно еще обеспечить рабочими местами, а сделать это в условиях экономического кризиса непросто. К тому же бизнес не заинтересован трудоустраивать людей старших возрастов, которые чаще болеют, хуже приспособлены к высоким нагрузкам и к усвоению новых знаний и навыков. 

"Брожение" началось и в среде единороссов, которые на протяжении двух десятилетий являются главной политической опорой для Кремля. Так, депутат от "Единой России" Наталья Поклонская проголосовала против принятия законопроекта. 

Несмотря на риски дестабилизации общественно-политической ситуации, власти идти на уступки не хотят. Вместо этого предлагается лишь усилить контроль за подачей информации о нововведениях. Уповая на эффективность цензуры, в Кремле фактически запретили подконтрольным экспертам и СМИ употреблять словосочетание "пенсионная реформа", предлагая заменять его на "пенсионный маневр" или нечто подобное.

Напомним, ещё задолго до первого чтения в Госдуре, московские рядовые единороссы громко выступили против рефрмы. 

Шесть членов Пресненской организации партии "Единая Россия" 25 июня подписали заявление о несогласии с планируемым повышением пенсионного возраста. В заявлении законопроект назван антисоциальным, а также подписавшие его члены партии "Единая Россия", призывают Правительство отказаться от этой инициативы, депутатов ГД не голосовать за этот законопроект, а Президента не подписывать законопроект если он будет принят ГД.

Законопроект подписали: Ткач Е.В., Скорик Т.Н., Москва Н.А., Семенова В.Н., Тихонова М.И., Асманова Е.В.

Заявление отправлено в Правительство Р.Ф. руководство фракции и партии ЕР, Администрацию Президента РФ.

Материалы по теме:

Пенсионный возраст надо понижать, но не повышать

Документы о проведении референдума по пенсионной реформе приняла ЦИК

Пока "качество жизни" в РФ якобы растёт, белорусские зарплаты обогнали русские 

Члены "Единой России" подписали заявление против повышения пенсионного возраста

Дагестанские едроссы единогласно проголосовали за повышение пенсионного возраста



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Законопроект подписали: Ткач Е.В., Скорик и т.д.
-Что это? написал 23.07.2018 20:31
Какой законопроект они подписали??
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово
Купание буржуев Департаменту природопользования Мо...
23.07.2018
Зомбипенсионирование
Зомбипенсионирование
23.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вылезти из навоза "Единой России" нижнетагильскому рядовому партийцу было непросто (1)
Искатель чудовищных удовольствий Пашинин утёр нос Прилепину (0)
Димон Тосканский пытается приподнять полумёртвый рейтинг забытым словом "нацпроекты"... (2)
Кремляди назначили крайними за "недовольство в соцсетях" региональных чинуш (1)
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе приняла ЦИК (7)
Угрозы со стороны ярославских тюремщиков-"авторитетов" заставили адвоката Бирюкову бежать из РФ (2)
Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово (2)
Одиночный пикет Льва Пономарёва в поддежку активисток "Нового величия" сочли противозаконным (1)
Уникально сохранившуюся, музейную усадьбу на Кремлёвской набережной заполучили "солнцевские" (1)
Роскосмос и Рогозин, как страусы, спрятали говорящие головы в песок (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Моя статья на Свободной Прессе
Максим Калашников Максим Калашников: Зомбипенсионирование от Киселева
Максим Калашников Максим Калашников: О пенсионной "реформе" и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: 8 утра, температура +37
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss