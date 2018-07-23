Улица Луначарского прокляла "ЕдРо" в Пензе, за это арестован координатор Левого Фронта

Координатор Левого Фронта по Пензенской области Виктор Хомец стал первым пострадавшим от пенсионной реформы. 23 июля Железнодорожный районный суд Пензы признал его виновным в совершении правонарушения по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В качестве наказания суд назначил ему 1 сутки административного ареста.

Напомним, что 17 июля Виктор Хомец вывесил на путепроводе на улице Луначарского десятиметровый баннер с надписью «Единая Россия, будь ты проклята за повышение пенсионного возраста!».

Таким образом, он выразил своё недоверие депутатам Законодательного Собрания Пензенской области от партии «Единая Россия», поддержавшим проект закона о повышении пенсионного возраста. Транспарант провисел около трёх часов. На следующий день на координатора Левого Фронта был составлен административный протокол. Правоохранительные органы расценили его перформанс, как одиночный пикет, проведение которых на путепроводах запрещено.

Отметим, что от позора пенсионной реформы уже побежали из "ЕдРа" рядовые члены - от Москвы до Нижнего Тагила.

Житель Нижнего Тагила Свердловской области Николай Тарахов подал эмоциональное заявление о выходе из партии "Единая Россия", объяснив свой поступок несогласием с проводимой в стране пенсионной реформой, которую он считает антинародной.

"Настоящим уведомляю вас о прекращении моего членства в партии "Единая Россия" в связи с тем, что программа вашей партии и деятельность ее руководства стали направлены против собственного народа. Я не хочу участвовать в данном навозе и пачкаться об Это", - говорится в заявлении Тарахова.

Материалы по теме:

Кремляди назначили крайними за "недовольство в соцсетях" региональных чинуш

Вылезти из навоза "Единой России" нижнетагильскому рядовому партийцу было непросто

Димон Тосканский пытается приподнять полумёртвый рейтинг забытым словом "нацпроекты"...