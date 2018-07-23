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Тереза Мэй не позволит казнить в США игиловских головорезов

Опубликовано 23.07.2018 в разделе комментариев 0

сша игил англия
Тереза Мэй не позволит казнить в США игиловских головорезов

Британское правительство не против суда в США над членами террористической группировки "Исламское государство"* британцами Александрой Коти и аш-Шафи Эльшейхом, но добивается от Вашингтона гарантий, что в отношении них не будет применена смертная казнь. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник заявила представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. 

"Правительство давно и из принципиальных соображений выступает против смертной казни", - заявила сотрудница канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10. 

"Мы хотим гарантировать, что они будут преданы суду в наиболее подходящей юрисдикции, которая максимизирует вероятность успешного судебного разбирательства". 

В понедельник газета The Daily Telegraph опубликовала письмо министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида, который информировал министра юстиции США Джеффа Сешнса, что в истории с Коти и Эльшейхом Лондон не будет добиваться от Вашингтона гарантий неприменения в их отношении смертной казни. 

Содержание этого письма вызвало бурную негативную реакцию у правозащитных кругов Великобритании - страны, в которой смертная казнь не применяется с 1964 года. 

При этом российское посольство в Великобритании заявило в понедельник на своей странице в Twitter, что те, кто совершил преступления на территории Сирии, должны были бы предстать перед судом именно этой страны. Но ни британская пресса, ни правительство Соединенного Королевства даже не рассматривают такой возможности, пожаловались российские дипломаты. 

Коти и Эльшейх были членами входящего в ряды ИГ квартета террористов под названием Beatles, который стал печально известен проведением казней и пыток западных заложников. Им приписывают казнь порядка 27 пленников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. В честь ливерпульской четверки этот отряд из четырех террористов, бывших жителей Лондона, был назван из-за их британского акцента. 

Главарь "Битлз" Мухаммед Эмвази по прозвищу "Джихади Джон" был ликвидирован в 2015 году в результате авиаудара. Еще один член отряда Эйн Дэвис содержится под стражей в Турции. 

Коти и Эльшейх были захвачены в январе нынешнего года отрядами поддерживаемых США "Сирийских демократических сил". С тех пор Лондон и Вашингтон обсуждают возможность их депортации в тюрьму на американской военной базе Гуантанамо.

Отметим, что и игиловцы иногда попадауют с лапы таких же зверских борцов за чистоту ислама... А талибы не оставили прежних "боевых традиций", где они воюют теперь с братьями-мусульмамнами.

Три женщины - уроженки Чечни и Узбекистана, входившие в террористическую группировку "Исламское государство" (запрещено в РФ), - были захвачены в плен, а затем казнены боевиками радикального движения "Талибан"(аналогично запрещено в РФ) на территории северо-западной афганской провинции Джаузджан, сообщает сайт JomhorNews со ссылкой на афганских военных. 

Как уточнили 14 июля в штабе 209 корпуса афганской национальной армии, перед казнью талибы изнасиловали пленных. 

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