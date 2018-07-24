Почему Путин наградил Памфилову тайным указом?

Мы с вами уже наслышаны, друзья, как, недавно, изрядно осерчав, Кремль причесал ряд независимых СМИ и информационных агентств.

Среди особо причесанных - РБК и Лента.ру, где сменили главных редакторов.

Так что, по некоторым оценкам, оба ресурса стали «сливными бачками» пресс-службы Навкиного мужа. Сидит он, скажем, на встрече двух президентов в Финляндии и скидывает СМС-ки своим инфо-холопам. И тут же мир с содроганием узнает, что «Трамп подмигнул Путину».

Или, скажем, во время прошедшего мундиаля господа причесанные во всю ивановскую выискивали темные пятна на Европе и Америке. Как бы не замечая, что лучший друг футболистов и хоккеистов тихой сапой возвращает в постсоветскую Россию крепостное право.

А какая сногсшибательная сенсация, что спецслужбы США взяли обследовать футбольный мяч, подаренный г-ном Путиным их президенту! Особенно это интересно знать тем, кого ни за что, ни про что лишают заслуженных пенсий.

Ну, черкнули им в Твиттере: напишите уж тогда, как наши спецслужбы обследовали шкатулку якобы с «мощами Николая Чудотворца», привезенными по заявке гаранта из Италии. Или не обследовали? Поверили на слово, что там, кроме 13 см. левого ребра, никакой бомбы нет?

Но писать об этом нельзя, потому что сразу смех в зале и утрата после унизительного обыска чудодейственных свойств указанной кости.

Это я к тому, что РБК, по моему разумению, больше не позволяет себе вольтерьянства и фронды. Значит, надо верить его четверговому вбросу о том, что «председатель ЦИК Элла Памфилова получила награду ранее. После мартовских выборов президент вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» III степени». (https://www.rbc.ru/politics/19/07/2018/5b5078199a7947aafa9e8055).

Уловили? Выходит, наградил гарант свою давнюю знакомую и подчиненную тайным указом, который нигде не опубликован. Но почему такая скрытность? То, что он ее наградит, мы предсказали сразу после волеизъявления в Госдуму 18 сентября 2016 г. («Каким орденом Путин наградит Памфилову за такие «выборы»? https://forum-msk.org/material/society/12268509.html).

И есть там такие пророчества: «То, что наградит – не сомневайтесь. Если не орденом «За заслуги», то уж медалью «За отвагу» – всенепременно. Политическое чутье меня редко обманывает. Меня президент чаще обманывает. А чутье редко».

Не обмануло и на сей раз. Кстати, и о «награждении к 70-летию гендиректора ООО «КПРФ» Г.Зюганова орденом я тоже тут пророчествовал. Это достойная ему плата за двурушничество и послушание».

Вы можете сказать, что есть в тайных указах нацлидера о награждениях что-то постыдное. Это когда он раздает ордена и медали не за боевые заслуги, а за канцелярские услуги. Как, например, главе Роскомнадзора Жарову тайно дал орден «за Крым».

Или как публиковать указ о награждении главного шоумена Первого телеканала Эрнста медалью «за Сирию»? Он что - там воевал? В штыковую атаку на террористов ходил? За родину кровь проливал? Нет, не бывал и не проливал. Воевали и отдавали жизни другие.

А он послал в Донецк на верную смерть 68-летнего телеоператора Анатолия Кляна, да тут же его забыл. Не повинился даже после нашего специального напоминания ему: «Чувствуете ли вы свою вину за гибель вашего сотрудника? Если да – намерены ли хотя бы публично покаяться? (https://forum-msk.org/material/kompromat/11878610.html).

Куда там! Самовлюбленный и обласканный Путиным жлоб.

Оно, конечно, понятно, почему награда Элле Александровне тайная. Потому что слишком одиозными были эти выборы без выбора. Их результат зам.главы нелегитимной администрации президента С.Кириенко определил губернаторам еще за год: «Победа кремлевского кандидата с результатом 70х70».

На него и трудились целый год и сам неконституционный ЦИК, и губернаторы, и подчиненный Кремлю ВЦИОМ, и гостелеканалы. И после этого утверждать, что это были «самые честные выборы в России»? Ну как за такой холуяж и самовосхваление не повесть даме орденок на грудь?

Но только трижды уходила президентская любимица от ответов в наших запросах: «Почему Д.Медведев в нарушение конституционного принципа разделения властей, законов о партиях и госслужбе совмещает должности премьера и партайгеноссе «Единой России?»

Ведь не имеет права, а совмещает! И Элла Александровна стыдливо молчала, как невыучившая урок лицеистка. За это можно к ордену еще и солидную премию подбросить. А что?

Ведь появился же в ее декларации за 2016 г. приварок в 50 млн.руб, происхождение которого глава ЦИКа никак не объяснила широкой общественности. Кремлевские тайны!

Вчера я на всякий случай направил г-же Памфиловой запрос. Просил подтвердить или опровергнуть информацию РБК о награждении ее орденом за заслуги перед товарищем Путиным. В смысле, перед Отечеством, что у нас одно и то же.

Поглядим, что Элла Александровна ответит…

P.S. Даже ИГИЛ не рискнул взять на себя ответственность за президентские выборы в России (Из Сети).