Второй жизни не будет

"Российская газета" публикует материал обозревателя И.Невинной "Вторая жизнь - на пенсии". За исключением интернета больше нигде нельзя прочитать отзывы тех кто попадает под изменения пенсионной системы. Все СМИ заполнены отзывами богатых, которые не имеют представления о жизни рабочего промышленных предприятий, сельского хозяйства, низовых бюджетников. Властные чиновники разжирели за последние 19 лет до такой степени, что не понимают простого человека. Они вообще о нём и не думают.

Невинная пишет, что региональные власти предложение федерального правительства о изменении в пенсионном законодательстве поддержали. А что региональные власти живут на 15 - 20 тысяч рублей в месяц? Однако ни одна газета за исключением "Правды" не пишет о реакции нищего народа. Большинство населения не только не довольны властью они просто не знают что делать? Многие дожив до старости не увидят пенсии. И почему за народ решают разжиревшие чиновники? А где статья 3 Конституции РФ? Президент вообще уже давно наплевал на Конституцию. Чиновники получающие миллионы работая или уходя на пенсию решают вопрос пенсионного обеспечения простого рабочего. Уже в следующем году пенсии увеличатся на 1000 рублей и за год на 12 тысяч. Невинная без чести и совести пишет о пенсионной системе. А вы попробуйте поживите на 12 - 13 тысяч рублей, оплачивая ЖКХ, детский сад, учёбу в школе и приобретая нормальные продукты.

Обозреватель повторяет слова Голиковой о том, что за год с будущего года пенсионеры получат 12 тысяч рублей. А А.Макаров депутат Госдумы требует повысить зарплату депутатам до 800 тысяч рублей. И как связать зарплату нищего рабочего, пенсию и зарплату депутата, чиновника и просто государственного вора? Не только депутаты, но и чиновники не бедствуют. Эта категория граждан страны платит налоги? Говорят, что квартира Медведева по налогам стоит 5 тысяч долларов и конечно за него платит бюджет правительства. У президента, правительства есть свои секретные бюджеты. Они их сами заработали или как? Вот поэтому народ нищий. Мало того, что зарплата чиновников в сотни раз превышает зарплату простого смертного, так они ещё и имеют секретные бюджеты и конечно не платят никакие налоги. Более того у большинства из них есть счета за бугром.

А.Силуанов говорит, что вопрос о повышении пенсионного возраста стоял уже десятки лет. Тогда как и зачем говорил президент в 2005 году, что повышения не будет. Наши чиновники, начиная с кремлёвских говорят всё что им взбредёт в голову, даже если это противоречит другим чиновникам. Никто ведь их лбами не сталкивает. А хотелось бы посмотреть хотя бы на словесную дуэль. Проблему то в чём видят чиновники правительства? Нищает пенсионный фонд. Раньше на одного пенсионера приходилось почти 4 работающего человека, а сейчас ? Однако чиновники, прикормленные журналисты не говорят, что раньше не было олигархов и такого количества чиновников, которые вывезли из страны только за последние 19 лет полтора триллионов долларов. Главные редакторы газет и журналов пропускают в своих изданиях только то, что выгодно им и власти. Такой зарплаты у чиновников не было, да и рабочие получали вполне достойную зарплату. Всё это позволяло платить пенсии на которые можно было жить. И не было в Союзе пенсионного фонда, чиновники которого живут в роскоши и никто их не трогает. Более того этот фонд разворовывается о чём пишут коммунисты, но на это власть не обращает внимание. Такова политика бандитски - воровского капитализма. Если не будет воровства не будет капитализма.

И.Невинная далее пишет, что количество работающего населения в год уменьшается примерно на 400 тысяч человек. А число пенсионеров прирастает на 1,5 - 1,6 миллионов. Откуда же они берутся? Выходит, что 1,1 - 1,2 не работали и дожили до пенсионного возраста. Кто ответит на этот вопрос. Почему они не работали? Либо больны, либо нет работы. А искать по белому свету работу в российских условия далеко не каждый сможет. На одни поездки нужны миллионы. Естественно их пенсия будет минимальная, а многим вообще откажут в пенсии. Такое уже происходит во многих регионах. Кто не верит посмотрите интернет.

Силуанов продолжает разглагольствовать с миллионной зарплатой. Повышение возраста - это значительная часть нашей социальной политики. А в чём заключается ваша социальная политика? Как можно больше ограбить народ. И откуда Силуанов берёт, что продолжительность жизни возросла. Какие причины? Мы стали больше зарабатывать, идёт снижение налогов по ЖКХ, все дети устроены в ясли, сады и оплата мизерная. Оба родителя работают и их зарплаты хватает даже на отпуск и поездку на море, дети всё лето в лагерях и продукты питания годные к употреблению. Что дало возможность увеличить продолжительность жизни? Только ложь. Мужчины в среднем живут максимум до 67,5 лет, женщины гораздо дольше. Большинство умирает до этого срока. А в среднем, да, продолжительность жизни возросла за счёт женщин. Однако экономику страны держат не женщины, а мужчины.

Чиновники правительства заявляют, что им надо добиться, чтобы индексация пенсий шла более быстрыми темпами по сравнению с инфляцией. Дурдом в квадрате. Их гнать надо поганой метлой из правительства. Они сами себе пишут, что надо добиться... Так индексируйте своевременно, но вы же выгадываете, чтобы как можно дальше оттянуть индексацию. Что даёт народу ваша пропади она пропадом индексация? Даёт прибавку 250 - 500 рублей и не боле. Надо ли на государственном уровне об этом говорить? Вы не процент, а эту сумму возьмите себе. Обнаглели даже и слов - то не подберу чтобы закончить мысль. Правительство должно добиться выполнения международных требований к минимальному уровню социального обеспечения, что определено 102 - й Конвенцией МОТ. И снова дурацкий вопрос. А кто не даёт выполнить? Оно должно добиться от кого? От себя. Значит чиновники правительства валяют дурака. А народ не понимает, что нас просто считают за рабов, которые стерпят всё. Да и не может это правительство выполнить социальные нормы. Для этого действительно нет средств. Читатель спросит а где деньги, Зин? Разворованы и как пишет "Правда" только за годы нынешнего президента из страны вывезено три годовых бюджета. Вот что мешает развивать экономику страны и платить нормальные зарплаты и пенсии. Когда же нажрутся чиновники нашего правительства, депутаты, олигархи и просто воры? Когда народ займётся ими.

Смотрите как красиво врёт обозреватель И.Невинная. "Молодёжь привлекает IT- технологии, телекоммуникации. Старшие возраста востребованы в бюджетной сфере - здравоохранении, образовании, в традиционных областях промышленности и сельского хозяйства. Значит молодые и здоровые будут кнопки нажимать, а старики строить объекты, жилые дома, работать в метро водить поезда, стоять за токарными станками или станками с электронным управлением, пахать, сеять, убирать, кормить кабинетных, которые могут сидеть пока их не вынесут вперёд ногами. Не плохо пропаганда работает. Но они знают за что.

М.Топилин, прилетевший с другой планеты, или заначка не даёт покоя говорит, что сейчас у нас очень низкий уровень безработицы. 3,7 миллионов человек это низкий уровень безработицы - так пишет в газете Невинная. А Топилин знает как живут безработные? Около пяти тысяч пособие. Даже собака через месяц сдохнет если держать на привязи.

И всё - таки обманутые люди не потеряли собственное достоинство в отличие от чиновников. Они не собираются как во Франции громить всё что попадается на пути митингующих, а теперь интересуются как отозвать ненавистных депутатов. Что получается на самом деле. Народ избрал депутата а он защищает власть и олигархов за счёт нищеты большинства населения страны. При этом отработанного механизма отзыва нет. Поздно спохватились. При нынешней власти отзыв депутатов займёт больше времени чем дождаться новых выборов и проголосовать собственной головой, а не той которая на экране.

Депутаты за год принимают сотни законов. И сколько принято за семь созывов никто, кроме Росстата, сказать не может. Наверное несколько десятков тысяч. Народу стало жить лучше? Нет не стало. Лучше стали жить чиновники, депутаты, олигархи, воры. Тогда зачем мы их избираем? Только за тем чтобы сравняться с западными странами. В России есть парламент, как и в цивилизованных странах. Парламент создан не для народа, а для отмазки президента от Запада. Фактически парламент это президент. Какой законопроект поступит из Кремля тот и принимают.

Все принятые ранее законы и реформы не дали никаких результатов, ни один из принятых законов не обеспечил людям жизнь и не улучшил экономическую ситуацию в стране. Напротив, большинство законов оказались либо непродуманными, либо вовсе оторванными от реальности. Многие законы по несколько раз переделываются, изменяются, а то и вовсе отменяются, как результат Россия оказалась в сложном экономическом кризисе. При этом олигархи обогащаются ежегодно на миллионы долларов, которые естественно вывозятся за рубеж. Что ещё надо сказать нашему народу, чтобы он понял происходящее в стране? Всё это делается президентом и премьером сознательно для развала страны. Родственники этих господ уже давно живут за рубежом, а те кто ещё работают в России имеет недвижимость и всё необходимое чтобы уехать когда возникнет потребность. Пока сколачивают капитал.

Власть открыто грабит народ , задавила налогами, ценами, а теперь не хочет платить пенсии. И мы всё это терпим. Пора выйти на улицы и потребовать отставки президента и назначения досрочных выборов. Давайте возьмём пример с Армении. Народ мирно поставил во главе правительства своего человека. Ну а почему мы не можем так сделать? Ну как же это сделать если Росстат заявляет, что в 2017 году число россиян с доходом ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 миллионов до 19,3 миллионов человек. И это произошло за пять лет. Прожиточный минимум стал 10088 рублей. Великое достижение - на 200 тысяч уменьшилось количество нищих. А те кто живёт на 10088 рублей не нищие? И как хватает совести у сотрудника Росстата выдавать такую информацию. Наверное, Орешкин подсуетился. Не успел занять кресло, а нищих стало меньше и при том в великой стране.

Значит вторая жизнь будет только у чиновников, депутатов и воровского люда, а рабочий вряд ли доживёт с такой зарплатой до пенсии.

Говорят, что человек из Томска первым создал бессмертный полк. Правда от этого полка толку как от козла молока. А почему бы ему ещё раз собрать по всей стране такое количество народа за отставку президента и назначить временно до выборов П.Грудинина. Многие узнали, что он имеет счета за бугром и за это его избиратели провалили. Он руководит успешно бывшим совхозом, рабочие не обижены, образование и медицина бесплатные. Можно взять кредит без процентов. У него хорошая зарплата так почему он не может иметь счета за бугром. Все чиновники имеют в том числе и наши руководители. Драндин же сказал, что некоторые олигархи являются кошельками Путина. Есть такие кошельки и у премьера. Ведь эту систему создали они и в первую очередь для себя. Они что рыжие. Хотя и рыжие живут вне законов. Так что судьба народа и страны зависит только от нас. Ни президент, ни правительство, ни парламентская оппозиция нам не поможет. Мы сами должны решить свою судьбу.