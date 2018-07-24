Путину предложили еще одну войну

Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны, сообщает йеменское информационное агентство SABA.
Хорошее предложение.
Недавно уже поступило предложение провести у нас летнюю олимпиаду.
Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду
Ну а если еще немножко повоевать в Йемене, то тут не то что пенсии - надо будет всем переходить на трехразовое питание: понедельник, среда, пятница...
А.Б.
про Путина написал 24.07.2018 00:47
1. Дорогой Леонид Ильич.
2. Борьба за мир во всем мире.
3. От победы к победе.
4. Вставная челюсть.
5. Пять звездочек.