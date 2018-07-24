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Московский листок

Путину предложили еще одну войну

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 1

война государство
Путину предложили еще одну войну

Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны, сообщает йеменское информационное агентство SABA.

Хорошее предложение.

Недавно уже поступило предложение провести у нас летнюю олимпиаду.

Пенсий не будет - Путин собрался проводить олимпиаду

Ну а если еще немножко повоевать в Йемене, то тут не то что пенсии - надо будет всем переходить на трехразовое питание: понедельник, среда, пятница...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Анекдот
про Путина написал 24.07.2018 00:47
Этапы политической деятельности Брежнева и Путина.
1. Дорогой Леонид Ильич.
2. Борьба за мир во всем мире.
3. От победы к победе.
4. Вставная челюсть.
5. Пять звездочек.
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