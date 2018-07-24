На всякую хитрую юридическую попу найдут судебный винт

Все уже сделали стойку по поводу "пенсионного референдума" и вовсю рассуждают, что это хитрый-прехитрый ПЛАН-ПУТИНА (у нас всё - этот "план", как до этого всё было "ПЛАНОМ-АНДРОПОВА"), чтобы устроить "всенародное одобрение".

Однако, даже инициаторы референдумной кампании знают, что: "На референдум не могут выноситься вопросы: ... 10) отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти" (ч.5 ст. 6 ФКЗ от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской Федерации").

Это и напишут в ответ из Мосгоризбиркома.

Затем будет Мосгорсуд, заседание не менее волнующее чем при иске Собчак на "третий срок"...

Затем - суд, но Верховный... И рассчитанный заранее организаторами кампании шаг - обжалование в Конституционный суд "антиконституционного лишения граждан право на непосредственное выражение власти народом" (взаимосвязанное значение п.п. 2 и 3 ст. 3 Конституции РФ).

Но тот и ответит (вангую), что: а) демократия - это не вседозволенность, б) самая полноценная демократия - представительная, поэтому злоупотребление "прямой демократией" ведёт к её умалению... Чем вся надежда на референдумы и будет окончательно похоронена... Как иском Собчак - возражения по поводу "подряд" (Верховный суд дал общее толкование определения Конституционного суда по частному случаю - запросу депутатов 20-летней давности)... Зато юристам и политологам - развлечения на год... ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАСТОЯЩИЙ "ПЛАН ПУТИНА"... Идея же всероссийской "право-левой" митинговой и петиционной кампаний за отставку правительства (вместе с отменой всех "реформ" - пенсий, налогов...) и за отмену упомянутого пункта в законе о референдуме, видимо, слишком экстравагантна для воплощения...