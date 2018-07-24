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Московский листок

Америка никогда не станет другом России

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 1

сша америка
Америка никогда не станет другом России

Постпред США при ООН Никки Хейли утверждает, что Россия "никогда не станет другом" США. С такими словами она выступила в понедельник в интервью телекомпании CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", — полагает дипломат.

- В принципе, ни один российский дипломат никогда не сказал бы ничего подобного, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Даже во время войны с нацизмом, когда Эренбург писал свое "Убей немца", официальные лица советской дипломатии подчеркивали, что война идет не с германским народом, не с германской государственностью как таковой, а с нацизмом. Здесь же, в отсуствие открытой конфронтации официальное лицо американской дипломатии говорит слово "никогда"... Ну что ж, спасибо за откровенность. Америка последовательно проводит свою политику, независимо от того, какая партия и какой президент сегодня ее возглавляет. Жалко, что у нашего государства не так хорошо с последовательностью и долговременной памятью...



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Всего комментариев к статье: 1
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Лорд Пальмерстон
ес написал 24.07.2018 09:52

"Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг &#8212; следовать им. &#8212; Речь в Палате общин 1 марта 1848 г."
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