Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 2

В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

60 сотрудников Дарасунского рудника в Забайкальском крае объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает Интерфакс со ссылкой на краевое управление СКР. По данным ведомства, рабочим не выплачивали зарплату с начала года.

"Сначала объявили голодовку 33 человека, затем количество рабочих, которые присоединились к голодающим, увеличилось до 60 человек", - сказал пресс-секретарь ведомства. По его словам, СКР уже выехали в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, чтобы поговорить с работниками и опросить руководство предприятия. После выяснения всех обстоятельств следователи примут процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что 16 июля руководству предприятия было внесено представление, связанное с невыплатой работникам заработной платы, сейчас решается вопрос о привлечении руководства Дарасунского рудника к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП ("Нарушение трудового законодательства").

Это уже не первая акция протеста на Дарасунском руднике. В мае прошлого года 81 работник этого предприятия отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. Прекратить акцию удалось только после встречи губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой с протестующими. В сентябре 2017 года около 50 бывших работников рудника несколько дней вели голодовку из-за задержки зарплат и других выплат.

Осенью прошлого года стало известно, что прежний владелец рудника, "Южуралзолото группа компаний", продал 100% уставного капитала ООО "Дарасунский рудник" компании "Урюмкан".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
замечаньецце написал 24.07.2018 12:45
майнан типа.. русофобы хотят развлить россию, наняты госдепом и т.п.
почему не мочат их, почему коммунисты поощряют этих госдепопских подстилок?
где Антимайдан? Где задостанов и кадыров?? столпы режима
Ответить
(без названия)
пара слов написал 24.07.2018 11:44
Стесняюсь спросить... а что делали эти ныне голодающие шахтеры (и сами, и их жены/родственники) в "исторический день 18-го марта 2018 года"?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово
Купание буржуев Департаменту природопользования Мо...
23.07.2018
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
24.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
2 процента из каждого кармана (0)
Интернет-магазин "Плеер.Ру" обвинили в неуплате налогов (0)
Госдума РФ приняла закон о повышении НДС (0)
Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок (0)
Минобороны заберет у россиян автомобили в случае войны (3)
АТОР: ущерб клиентов "Натали Турс" может составить более 1 млрд руб (0)
В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты (2)
Америка никогда не станет другом России (16)
На всякую хитрую юридическую попу найдут судебный винт (1)
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хамсуд такой хамсуд...
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную Депрессию?
Максим Калашников Максим Калашников: 28-го - выходить! Текущие события
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нам, президенту и мне, не нравится
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Или это ненормально?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss