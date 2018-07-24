В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

60 сотрудников Дарасунского рудника в Забайкальском крае объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты, сообщает Интерфакс со ссылкой на краевое управление СКР. По данным ведомства, рабочим не выплачивали зарплату с начала года.

"Сначала объявили голодовку 33 человека, затем количество рабочих, которые присоединились к голодающим, увеличилось до 60 человек", - сказал пресс-секретарь ведомства. По его словам, СКР уже выехали в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, чтобы поговорить с работниками и опросить руководство предприятия. После выяснения всех обстоятельств следователи примут процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что 16 июля руководству предприятия было внесено представление, связанное с невыплатой работникам заработной платы, сейчас решается вопрос о привлечении руководства Дарасунского рудника к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП ("Нарушение трудового законодательства").

Это уже не первая акция протеста на Дарасунском руднике. В мае прошлого года 81 работник этого предприятия отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. Прекратить акцию удалось только после встречи губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой с протестующими. В сентябре 2017 года около 50 бывших работников рудника несколько дней вели голодовку из-за задержки зарплат и других выплат.

Осенью прошлого года стало известно, что прежний владелец рудника, "Южуралзолото группа компаний", продал 100% уставного капитала ООО "Дарасунский рудник" компании "Урюмкан".