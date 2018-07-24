АТОР: ущерб клиентов "Натали Турс" может составить более 1 млрд руб

Аннуляция туров "Натали Турс" затронет около 30,8 тысяч человек, общий ущерб клиентов компании может составить 1,183 млрд рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Согласно последним данным, полученным от осведомлённых источников «Вестника АТОР», до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тыс. путёвок. Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тыс. человек. Соответственно, объём ущерба может составить 1 млрд 183 млн рублей», — говорится в сообщении АТОР", - говорится в сообщении АТОР.

По данным Ассоциации, основной объем реализованных туров под брендом "Натали Турс" осуществлялся через ООО "Панорама Тур", поэтому, скорее всего, большая часть туристов сможет рассчитывать только на его страховые обязательства - 50 млн рублей.

"Очевидно, что при банкротстве «Панорамы Тур» его страховой суммы не хватит на выплаты. Фактический размер фонда персональной ответственности ООО «Панорама Тур» составляет 4 687 500 р., что также не спасает ситуацию. Не спасет ее даже чисто виртуальное объединение страховых сумм и размеров ФПО всех других участников холдинга – как максимум это 156 423 987,5 р. Даже этого хватит максимум на 13% пострадавших", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что число клиентов «Натали Турс», которые не смогут воспользоваться оплаченными турами, может составить 25 тыс. человек.

По ее словам, президент "Натали Турс" Владимир Воробьев на наблюдательном совете ассоциации "Турпомощь" назвал цифру в 10 тысяч проданных туров.

"Эта цифра прозвучала в середине прошлой недели, а вообще речь идет о 10 тысячах туров, которые были проданы "Натали Турс". Если считать, что в каждом туре участвуют 2-3 человека, так как люди чаще всего отдыхают семьями, то количество путевок следует умножать на коэффициент 2,5. В результате пострадавшими могут оказаться порядка 25 тысяч туристов и более", — пояснила она.