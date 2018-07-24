Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

АТОР: ущерб клиентов "Натали Турс" может составить более 1 млрд руб

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 0

АТОР: ущерб клиентов "Натали Турс" может составить более 1 млрд руб

Аннуляция туров "Натали Турс" затронет около 30,8 тысяч человек, общий ущерб клиентов компании может составить 1,183 млрд рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Согласно последним данным, полученным от осведомлённых источников «Вестника АТОР», до конца 2018 года юрлица туроператора реализовали клиентам 14 тыс. путёвок. Таким образом, по предварительной оценке, аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть порядка 30,8 тыс. человек. Соответственно, объём ущерба может составить 1 млрд 183 млн рублей», — говорится в сообщении АТОР", - говорится в сообщении АТОР.

По данным Ассоциации, основной объем реализованных туров под брендом "Натали Турс" осуществлялся через ООО "Панорама Тур", поэтому, скорее всего, большая часть туристов сможет рассчитывать только на его страховые обязательства - 50 млн рублей.

"Очевидно, что при банкротстве «Панорамы Тур» его страховой суммы не хватит на выплаты. Фактический размер фонда персональной ответственности ООО «Панорама Тур» составляет 4 687 500 р., что также не спасает ситуацию. Не спасет ее даже чисто виртуальное объединение страховых сумм и размеров ФПО всех других участников холдинга – как максимум это 156 423 987,5 р. Даже этого хватит максимум на 13% пострадавших", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что число клиентов «Натали Турс», которые не смогут воспользоваться оплаченными турами, может составить 25 тыс. человек.

По ее словам, президент "Натали Турс" Владимир Воробьев на наблюдательном совете ассоциации "Турпомощь" назвал цифру в 10 тысяч проданных туров.

"Эта цифра прозвучала в середине прошлой недели, а вообще речь идет о 10 тысячах туров, которые были проданы "Натали Турс". Если считать, что в каждом туре участвуют 2-3 человека, так как люди чаще всего отдыхают семьями, то количество путевок следует умножать на коэффициент 2,5. В результате пострадавшими могут оказаться порядка 25 тысяч туристов и более", — пояснила она.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово
Купание буржуев Департаменту природопользования Мо...
23.07.2018
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
24.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
2 процента из каждого кармана (0)
Интернет-магазин "Плеер.Ру" обвинили в неуплате налогов (0)
Госдума РФ приняла закон о повышении НДС (0)
Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок (0)
Минобороны заберет у россиян автомобили в случае войны (3)
АТОР: ущерб клиентов "Натали Турс" может составить более 1 млрд руб (0)
В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты (2)
Америка никогда не станет другом России (16)
На всякую хитрую юридическую попу найдут судебный винт (1)
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хамсуд такой хамсуд...
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную Депрессию?
Максим Калашников Максим Калашников: 28-го - выходить! Текущие события
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нам, президенту и мне, не нравится
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Или это ненормально?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss