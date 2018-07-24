Минобороны заберет у россиян автомобили в случае войны

Минобороны РФ предлагает включить все гражданские легковые машины в перечень автомобильной техники, которая может быть изъята и передана армии в случае объявления военного положения, сообщает газета "Известия".

Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба.

Как указывается в документе, техника поступит на вооружение вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей. Предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»). Иностранные внедорожники мобилизуют в крайнем случае. В число таких машин, кстати, попадают люксовые джипы. Например, Toyota Prado или VW Touareg.

Для собственников автомобилей, в свою очередь, предусмотрена компенсация: выплату рассчитают исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений.