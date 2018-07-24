Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок

Опубликовано 24.07.2018 автором в разделе комментариев 0

суд закон талаева милосердов
Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок

Самое громкое политическое дело, слушающееся сейчас в суде - "дело Милосердова" - проходит при заметном отсутствии интереса СМИ, что можно объяснить как "притерпелостью" (и правда, сколько у нас уже осужденных "за слова"), так и нежеланием забесплатно портить отношения с "органами". Не плюй в колодец...

Вот и сейчас заседание Хамовнического суда по продлению срока предварительного заключения Милосердову (он уже отсидел полгода, и ему набросили еще два месяца) прошло при значительном внимании общественности и полном отсутствии внимания прессы. Хотя, казалось бы, публицист, член, так сказать, журналистского цеха... 

Чтоб было понятно - все это время Милосердов сидит за несколько вопросов, заданных при проведении социологических исследований в Казахстане в 2011 году. Из-за истекшего срока давности из дела исключили обвинение в возбуждении "национальной ненависти" - оно было предъявлено Милосердову за скандирование лозунга "Россия для русских! Москва для москвичей!" на "Русском марша" в 2011 году. Хотя подумать - "Москва для москвичей!" теперь непростительный экстремизм... Ну да она и не для москвичей, это правда.

При этом в соответствии с Минскими соглашениями, для возбуждения уголовного преследования против гражданина РФ, совершившего правонарушение в Казахстане, необходимо соответствующее обращение тамошних органов к отечественным. А его не было! Более того, в Казахстане никакого дела против Милосердова не возбуждалось, то есть приедь он сегодня в эту республику, мог бы спокойно там жить...

По сути так получилось, что наши "органы" возбудились сами, по звонку или по намеку, из-за совершения Милосердовым чего-то там в чужой стране. В Казахстане расследование инцидента, насколько нам известно, проводило КНБ Казахстана - организация, мягко скажем, плохо вписывающаяся в правовое поле РФ. Как и казахстанская статья за экстремизм совсем не похожа на нашу 282-ю, к примеру, в РК запрещено разжигание так называемой "социальной розни", в силу чего профсоюзные активисты в этой республике садятся часто еще до объявления забастовки. И срока получают серьезные - так, Роза Тулетаева получила 6 лет за забастовку в Жанаозене, впрочем, легко отделалась - рабочих тамошние власти просто расстреляли без суда и следствия - официально убито 16 человек, реально до сотни... Вот что такое КНБ, которое расследовало "экстремизм" Милосердова. 

В общем, Милосердов сидит за несколько вопросов, которые социолог задавал гражданам в другой стране семь лет назад. Что по казахстанским меркам ничего еще - живой все же...

***

К вопросу об общественности. 

На процесс были приглашены весьма известные люди, подписавшие поручительство за Милосерова, если бы вдруг Хамсуд пришел в сознание и решил отпустить его до суда под подписку, залог или домашний арест. Пришли Сергей Бабурин, Сергей Митрохин, Олег Куликов. Подписал поручительство Сергей Шаргунов - сам в Москве на тот момент отсутствовал, но зато именно Шаргунов публично задал вопрос по делу Милосердова самому президенту Путину и получил обещание "разобраться".

Ну, видимо, Путин разобрался - заседание суда было назначено на 14.00, подсудимого привезли из СИЗО в суд к 15.00, и 6 часов (!) он сидел в "стакане", ожидая, когда судья Марина Сырова, та самая, что выписала "двушечку" Пусси Райот, соблаговолит открыть слушание дела в пустом зале.

Судя по разговорам охраны, ждали, что "вип-персоны" не выдержат, и уедут, но не рассчитали - даже видные деятели оппозиции куда ближе к народу, чем мелкие прихвостни режима. Все сидели и ждали.

Наконец, к ночи ближе дело решили все же заслушать.

***

В отличие от защиты, сторона обвинения, которую представляла печально известная еще по делу ИГПР "ЗОВ" (дело о референдуме) следователь Талаева, себя мыслительной деятельностью особо не утруждала. Адвокаты распинались, что-то доказывали, а сторона обвинения отделывалась общими фразами, типа согласна или не согласна...

Милосердов только что закончил ознакомление с материалами дела, о чем подписал соответствующую бумагу. По идее больше оснований держать его под стражей не было - предположение, что из-под домашнего ареста в Москве он сможет как-то повлиять на свидетелей, проживающих в Казахстане, да еще и сидящих в казахстанских тюрьмах на строгом режиме, выглядело смехотворно. Впрочем, все равно вошло в итоговый документ - суд счел, что как-то повлиять он все же сможет.

Но не это самое примечательное - оказывается, следователь Талаева потеряла их материалов какой-то диск с записями каких-то разговоров каких-то казахов, который скорее всего к Милосердову и отношения никакого не имеет. И вот это значит, что Милосердов ознакомился НЕ СО ВСЕМИ материалами дела! И его надо оставить под стражей еще на 2 месяца, пока следователь Талаева может быть найдет этот диск, и ознакомит Милосердова и с его содержанием.

Предложение адвоката Матвея Цзена просто исключить утерянный вещдок из материалов дела, что напрямую следует из процессуальных норм, поддержки у судьи не нашло.

И Петру Милосердову продлили срок содержания под стражей на 2 месяца, пока следватель Талаева поищет утерянный вещдок, и чтобы Петр не мог при этом никак повлиять на свидетелей в Казахстане.

***

Ситуация драматическая, но что поделать, если в России что ни возьмешся описывать, то все фельетон получается?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Купание буржуев Департаменту природопользования Москвы проще охранять, чем уток в Лефортово
Купание буржуев Департаменту природопользования Мо...
23.07.2018
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию?
24.07.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
2 процента из каждого кармана (0)
Интернет-магазин "Плеер.Ру" обвинили в неуплате налогов (0)
Госдума РФ приняла закон о повышении НДС (0)
Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок (0)
Минобороны заберет у россиян автомобили в случае войны (3)
АТОР: ущерб клиентов "Натали Турс" может составить более 1 млрд руб (0)
В Забайкалье 60 шахтеров объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты (2)
Америка никогда не станет другом России (16)
На всякую хитрую юридическую попу найдут судебный винт (1)
В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную депрессию? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Хамсуд такой хамсуд...
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: выдержит ли РФ глобальную Депрессию?
Максим Калашников Максим Калашников: 28-го - выходить! Текущие события
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нам, президенту и мне, не нравится
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Или это ненормально?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss