Хамсуд оправдал свое имя: Милосердов будет сидеть, пока следователь найдет утерянный вещдок

Самое громкое политическое дело, слушающееся сейчас в суде - "дело Милосердова" - проходит при заметном отсутствии интереса СМИ, что можно объяснить как "притерпелостью" (и правда, сколько у нас уже осужденных "за слова"), так и нежеланием забесплатно портить отношения с "органами". Не плюй в колодец...

Вот и сейчас заседание Хамовнического суда по продлению срока предварительного заключения Милосердову (он уже отсидел полгода, и ему набросили еще два месяца) прошло при значительном внимании общественности и полном отсутствии внимания прессы. Хотя, казалось бы, публицист, член, так сказать, журналистского цеха...

Чтоб было понятно - все это время Милосердов сидит за несколько вопросов, заданных при проведении социологических исследований в Казахстане в 2011 году. Из-за истекшего срока давности из дела исключили обвинение в возбуждении "национальной ненависти" - оно было предъявлено Милосердову за скандирование лозунга "Россия для русских! Москва для москвичей!" на "Русском марша" в 2011 году. Хотя подумать - "Москва для москвичей!" теперь непростительный экстремизм... Ну да она и не для москвичей, это правда.

При этом в соответствии с Минскими соглашениями, для возбуждения уголовного преследования против гражданина РФ, совершившего правонарушение в Казахстане, необходимо соответствующее обращение тамошних органов к отечественным. А его не было! Более того, в Казахстане никакого дела против Милосердова не возбуждалось, то есть приедь он сегодня в эту республику, мог бы спокойно там жить...

По сути так получилось, что наши "органы" возбудились сами, по звонку или по намеку, из-за совершения Милосердовым чего-то там в чужой стране. В Казахстане расследование инцидента, насколько нам известно, проводило КНБ Казахстана - организация, мягко скажем, плохо вписывающаяся в правовое поле РФ. Как и казахстанская статья за экстремизм совсем не похожа на нашу 282-ю, к примеру, в РК запрещено разжигание так называемой "социальной розни", в силу чего профсоюзные активисты в этой республике садятся часто еще до объявления забастовки. И срока получают серьезные - так, Роза Тулетаева получила 6 лет за забастовку в Жанаозене, впрочем, легко отделалась - рабочих тамошние власти просто расстреляли без суда и следствия - официально убито 16 человек, реально до сотни... Вот что такое КНБ, которое расследовало "экстремизм" Милосердова.

В общем, Милосердов сидит за несколько вопросов, которые социолог задавал гражданам в другой стране семь лет назад. Что по казахстанским меркам ничего еще - живой все же...

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К вопросу об общественности.

На процесс были приглашены весьма известные люди, подписавшие поручительство за Милосерова, если бы вдруг Хамсуд пришел в сознание и решил отпустить его до суда под подписку, залог или домашний арест. Пришли Сергей Бабурин, Сергей Митрохин, Олег Куликов. Подписал поручительство Сергей Шаргунов - сам в Москве на тот момент отсутствовал, но зато именно Шаргунов публично задал вопрос по делу Милосердова самому президенту Путину и получил обещание "разобраться".

Ну, видимо, Путин разобрался - заседание суда было назначено на 14.00, подсудимого привезли из СИЗО в суд к 15.00, и 6 часов (!) он сидел в "стакане", ожидая, когда судья Марина Сырова, та самая, что выписала "двушечку" Пусси Райот, соблаговолит открыть слушание дела в пустом зале.

Судя по разговорам охраны, ждали, что "вип-персоны" не выдержат, и уедут, но не рассчитали - даже видные деятели оппозиции куда ближе к народу, чем мелкие прихвостни режима. Все сидели и ждали.

Наконец, к ночи ближе дело решили все же заслушать.

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В отличие от защиты, сторона обвинения, которую представляла печально известная еще по делу ИГПР "ЗОВ" (дело о референдуме) следователь Талаева, себя мыслительной деятельностью особо не утруждала. Адвокаты распинались, что-то доказывали, а сторона обвинения отделывалась общими фразами, типа согласна или не согласна...

Милосердов только что закончил ознакомление с материалами дела, о чем подписал соответствующую бумагу. По идее больше оснований держать его под стражей не было - предположение, что из-под домашнего ареста в Москве он сможет как-то повлиять на свидетелей, проживающих в Казахстане, да еще и сидящих в казахстанских тюрьмах на строгом режиме, выглядело смехотворно. Впрочем, все равно вошло в итоговый документ - суд счел, что как-то повлиять он все же сможет.

Но не это самое примечательное - оказывается, следователь Талаева потеряла их материалов какой-то диск с записями каких-то разговоров каких-то казахов, который скорее всего к Милосердову и отношения никакого не имеет. И вот это значит, что Милосердов ознакомился НЕ СО ВСЕМИ материалами дела! И его надо оставить под стражей еще на 2 месяца, пока следователь Талаева может быть найдет этот диск, и ознакомит Милосердова и с его содержанием.

Предложение адвоката Матвея Цзена просто исключить утерянный вещдок из материалов дела, что напрямую следует из процессуальных норм, поддержки у судьи не нашло.

И Петру Милосердову продлили срок содержания под стражей на 2 месяца, пока следватель Талаева поищет утерянный вещдок, и чтобы Петр не мог при этом никак повлиять на свидетелей в Казахстане.

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Ситуация драматическая, но что поделать, если в России что ни возьмешся описывать, то все фельетон получается?