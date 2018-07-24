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Московский листок

Госдума РФ приняла закон о повышении НДС

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 0

Госдума РФ приняла закон о повышении НДС

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Инициативу поддержала только фракция "Единой России". КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступили против.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год. Деньги пойдут на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% - свыше установленной предельной величины.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%.

 



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