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Московский листок

Интернет-магазин "Плеер.Ру" обвинили в неуплате налогов

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 0

Интернет-магазин "Плеер.Ру" обвинили в неуплате налогов

Федеральная налоговая служба и Федеральная служба безопасности выявили нарушения в работе интернет-магазина электроники "Плеер.ру", сообщается на сайте ФНС России.

"В рамках совместной проверки ФСБ России и ФНС России пресекли незаконную деятельность одного из интернет-магазинов электроники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обысков в офисе компании были обнаружены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. По данным налоговиков, интернет-магазин не применял необходимую контрольно-кассовую технику, не отражал выручку в отчетности и не платил с нее налоги.

"В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что в московском офисе «Плеер.ру» на улице Мастеркова проходят обыски. Официальный сайт компании временно приостановил работу.

 



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