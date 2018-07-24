2 процента из каждого кармана

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов. Законопроект инициирован правительством, изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. По подсчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

Как же прекрасно, как хорошо, что федеральный бюджет получит лишние 620 миллиардов!

Кстати, а откуда получит? А! Это ж мы ему их и заплатим, буквально со всего-всего! Это ж наши денежки!

То есть были наши, а теперь уже нет. А правительство всегда лучше знает, на что употребить наши денежки. Я б на месте правительства гражданам вообще денег не давал. Зачем гражданам деньги? Потратят же на разные глупости, проедят на шоколадках.

Ну хоть 2 процента с каждой покупки мимо государевой кассы не пройдут, и то хлеб. Еще надо, чтоб только на хлеб и оставалось. На самый недорогой.

А.Б.

PS. Теперь и пенсии можно амнистировать, с таким-то НДСом...