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Московский листок

Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 3

Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалине, который свяжет остров с материком, сообщает сайт Кремля.

"Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей – можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим», — заявил Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на предварительные оценки РЖД сообщал, что стоимость проекта предварительно оценивается в 540 млрд рублей - в 3,5 раза дороже Крымского. Еще более 90 миллиардов планируется вложить в железные дороги Сахалина и около 100 миллиардов — в проект глубоководного терминала в Ильинском, откуда можно будет доставлять уголь поездами. Длина моста составит шесть километров, общая протяженность маршрута — 585 километров. По данным Bloomberg контракт на строительство моста получит "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ЕшкинКот написал 24.07.2018 16:14
Ишь как путинские дружбаны-врот-енберги широко свой роток разевают. А что теряться - електорат-то по кухням сидит тихонько.
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Не-а..
Szanya написал 24.07.2018 15:43
Не-а, не выдержит экономика мегапрожекты Гаранта, хотя ему-то, что насилие над бюджетом, главное ведь отвлечь внимание от легитимости самой власти в России.
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Вротенберг заебуллили
эти написал 24.07.2018 15:20
кагаловцы пропиндоские совсем осатанели.
Да,еще олимпиада.
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