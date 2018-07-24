Путин поручил проработать вопрос строительства моста на Сахалин

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалине, который свяжет остров с материком, сообщает сайт Кремля.

"Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей – можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим», — заявил Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на предварительные оценки РЖД сообщал, что стоимость проекта предварительно оценивается в 540 млрд рублей - в 3,5 раза дороже Крымского. Еще более 90 миллиардов планируется вложить в железные дороги Сахалина и около 100 миллиардов — в проект глубоководного терминала в Ильинском, откуда можно будет доставлять уголь поездами. Длина моста составит шесть километров, общая протяженность маршрута — 585 километров. По данным Bloomberg контракт на строительство моста получит "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга