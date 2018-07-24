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Московский листок

Сотрудник колонии в Брянской области до смерти запытал заключенного

Опубликовано 24.07.2018 в разделе комментариев 0

Сотрудник колонии в Брянской области до смерти запытал заключенного

СКР возбудил уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника Исправительной колонии №6 Брянской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших смерть заключенного. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области.

"По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", -сказано в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.

Отметим, что брянского заключенного запытали до смерти в самый разгар масштабной проверки ФСИН начатой после громкого скандала с пытками в ярославской колонии, где около десяти сотрудников длительное время истязали заключенного Евгения Макарова.

 



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