Трамп обвалил рубль и даже не заметил

Курс рубля резко обвалился после заявления Трампа об опасности вмешательства России в предстоящие выборы в США. За полчаса курс евро вырос на 81 копейку, доллар подорожал на 72 копейки. В 19.12 доллар на Московской бирже стоил 62,72 рубля, евро — 73,28 рубля. Через полчаса, в 19.42 доллар достиг отметки 63,44 рубля, евро вырос до 74,09 рубля.

Ну, курс ЦБ был объявлен куда раньше, и его колебания отложены на завтра, а сейчас валютные спекулянты, надо полагать, скупают где можно "дешевый" доллар, чтобы завтра нажиться.

Интересно другое - только что было объявлено, что Россия выходит из долларовых инструментов, что до 90 процентов американски активов уже ликвидировано, а рубль по-прежнему зависит даже не от собственно доллара, а даже от заявления американского президента.

Да ведь и ответ ясный - экономика РФ абсолютно несамодостаточна, можно пыжиться как угодно, а основным обеспечением рубля все равно остаются его котировки на мировых валютных рынках. Вот и результат. Вчера постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США.

Америка никогда не станет другом России

А сегодня Трамп, только-только встретившись с Путиным, уже дезавуировал все и без того сомнительные договоренности. Ну ни во что он не ставит ни Путина, ни его администрацию, ни договоренности с ними. Потому что даже если он решит помочиться на ботинки российскому лидеру, ему это ничем не грозит. Только рейтинг поднимет.

А уж курс нашей туземной валюты его и вовсе не беспокоит.

А.Б.