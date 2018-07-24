Всемирная Федерация профсоюзов выражает свою солидарность с семьями жертв пожаров в Афинах, в результате которых до сих пор погибло 60 человек.

В связи с гибелью людей во всех частях планеты в результате пожаров, наводнений, землетрясений или чрезвычайно жаркой и холодной погоды Международное Профсоюзное движение подчеркнуло большую ответственность правительств, поскольку в силу политики жесткой экономии и приватизации граждане, главным образом беднейшие из них, не защищены.

Перед лицом этой государственной политики, в центре которой находится капиталистическая выгода, а не защита простых людей, мы призываем воинствующие профсоюзы со всего мира усилить свое давление, требуя от властей принятия мер и выделения средств для защиты от пожаров, наводнений, землетрясений и для обеспечения условий труда и безопасности на рабочих местах.

W. F. T. U. поддерживает инициативы PAME и всех воинствующих профсоюзов Греции, которые своими действиями и своими позициями стоят на стороне жертв лесных пожаров в столице Греции.

W. F. T. U. поддерживает усилия пожарных, много работников и волонтеров которые ведут неравную борьбу с пожаром.

Мы желаем 172 раненым, которые сейчас госпитализированы, скорейшего выздоровления и скорейшего воссоединения со своими семьями.

Секретариат

24 июля 2018

ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ