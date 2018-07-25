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Московский листок

Выборы наместников 9 сентября, а Воробьева уже повесили

Опубликовано 25.07.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

выборы собянин цик явка
Выборы наместников 9 сентября, а Воробьева уже повесили

Кто-нибудь мог хоть на минуту представить, что «разводящая по постелям» Ксюша Собчак станет президентом России, которую она считает «страной генетического отребья»?

Что в ходе  предвыборных ристалищ будет всерьез разоблачать мерзости «друга семьи», который знает и опекает ее больше 25 лет? Смешно спрашивать.

Если «всерьез», то ЦИК мог бы и пощекотать «крестнице» нервишки, как тому же согласованному «за зубцами» Грудинину. Поинтересовался бы, допустим, как пламенная телеведущая «Дождя» сподобилась за 6 лет наговорить в микрофон на 403 млн. руб. В то время как великий кормчий только на 40 млн. наговорил. В 10 раз меньше.

В общем, если бы не захотел «крестный отец», никогда бы орденоносная бабка Памфилова не выдала Ксюше «ксиву» кандидатки. У нас же гарант сам себе выбирает «соперников». Поэтому мы вполне верим утечке в соцсетях, что за свое участие в выборах без выбора «наперсница разврата» запросила 2 млн. долларов.

Опровергать девушка не стала. А чего ей, в самом деле, при таких-то супер-пупер «гонорарах» потешно изображать из себя заступницу народа? В крещенскую ледяную прорубь зачем-то лезть…

Вообще список «конкурентов» его высокому благородию тандем Вайно-Кириенко подобрал так, чтобы заманить на избирательные участки 18 марта как можно больше простодушных людей. Явка «юбер аллес».

А исход выборов у нас известен задолго до самих выборов. Сначала «за зубцами» назначается победитель, потом под него проводятся выборы. На президентских всегда «победитель» кандидат Кремля, на думских - «Партия жуликов и воров». Россия вам не какая-нибудь папуасовская Америка.

9 сентября выборы московского мэра и губернатора Подмосковья. Правильнее сказать: повторные назначения Собянина и Воробьева те же должности. Или кто-то сомневается, что они останутся в своих креслах? Из здравомыслящих никто.

Давно уже знатоки подковерных игр просекли один «сакральный» нюанс. На пасхальную службу 5 мая 2013 г. в ХХС рядом с президентом вместо супруги встал его тюменский фаворит. Он и был объявлен наместником первопрестольной после голосования 8 сентября.

Правда, даже помощью осужденного Леши Навального явку удалось наскрести всего на 32%. Нынче будет меньше, но больше.

И если на православную Пасху 8 апреля с.г. на месте президентской жены снова встал ханты-манси Собянин, то выборы 9 сентября он уже, можно сказать, «победоносно» выиграл у москвичей. Или есть сомнения?

Про «папенькиного сынка» Андрея Юрьевича тоже писано-переписано («Блондинки и вертолет губернатора Воробьева», https://mosobl.livejournal.com/345118.html)

Его, не имеющего никакого управленческого опыта, нацлидер бросил на Московскую область с ее полутриллионным бюджетом и соблазнительными торгово-экономическими возможностями. С подачи, конечно, неслужившего министра обороны С.Шойги. У него когда-то «сынок» подвизался помощником и с тех пор называет его своим «крестным отцом».

За спиной такого «политического папеньки», можно с высокой колокольни плевать на всех. Оттого и отнял в сговоре с другим варягом Собяниным 1 сентября 2015 г. бесплатный проезд по Москве у 3 млн. подмосковных пенсионеров. Опальные Громов и Лужков дали, а эти двое беспредельщиков отняли. А что вы хотите? «Партия жуликов и воров».

Оттого путинский ставленник храбро написал себе в декларации за 2016-й 90 млн. руб. «заработка». В то время как сам президент только 9 млн. написал. Опять же никто хапугу не спросил: «Откуда дровишки, если тебе всякий бизнес по закону запрещен?». От верблюда.

На прошлой неделе в подмосковном Красногорске на столбах появились огромные щиты с изображением самодовольной физиономии любимца блондинок. Компания «21 век» перво-наперво постаралась украсить ею Волоколамское шоссе.

Изготовление и монтаж одного такого «полтрета» примерно 1 млн. руб. По всему Подмосковью, стало быть, рекламное «украшательство» Андрюши выльется в несколько сотен миллионов рубчиков.

Зачем такие колоссальные траты, если «победа» ему, как и ханы… ханты-манси Собянину, уже занесена во все компьютеры ЦИКа? А попилить? Любые же выборы у нас, прежде всего, «распил бабла».

А если кому-то из жителей Красногорского района и других городов неприятно смотреть на самодовольно-циничного «врага пенсионеров»? Пусть привыкают.

Красногорцы, к примеру, уже говорят, что это не просто преждевременная агитация за себя, любимого. Это угроза.

Предупреждение всем и каждому, что он, варяг Воробьев, поставлен хозяйничать в Подмосковье на всю вашу оставшуюся жизнь…



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