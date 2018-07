От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей яд новичок Научно-популярный очерк Часть 1. Фосфорорганические отравляющие вещества – от зарина до «Новичков» 08.04.2018 https://forum-msk.org/material/news/14523510.html Часть 2. Идентификация яда и идентификация места производства яда – это две большие разницы 07.05.2018 https://forum-msk.org/material/news/14613476.html Часть 3. Как могли применить «Новичок А-234» в Солсбери и почему пострадавшие Скрипали остались живы? А также про отравление в Эймсбери В первой части данного очерка были рассмотрены различные группы фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ). Основной вывод – схемы синтеза этих ОВ общеизвестны (в ряде случаев – достаточно давно). Принадлежащие к этой группе «Новички» (исходные компоненты бинарных фосфорорганических ОВ) и соединения группы А (образующиеся из этих компонентов при смешивании) могут быть получены в различных лабораториях в разных странах, а не только в РФ. Во второй части данного очерка были рассмотрены вопросы идентификации ОВ, использованного при отравлении Скрипалей, и идентификации места его производства. Показано, что поскольку специалисты Портон-Дауна (крупнейшей британской лаборатории по ОВ) установили ОВ, которым отравили Скрипалей, «Новичок А-234», это означает, что у них были достоверные образцы сравнения этого вещества и вообще всех известных «Новичков» и соединений группы А собственного производства. Однако они не установили место производства этого «Новичка А-234». Они в принципе не могли установить место производства имеющимися в их распоряжении химико-аналитическими методами, поскольку у них, очевидно, нет достоверного образца сравнения данного ОВ «российского происхождения». Следовательно, этот «Новичок А-234» могли получить в любой надлежащим образом оборудованной лаборатории в любой стране (кроме наиболее отсталых). В данной третьей части очерка будут рассмотрен вопрос, как могли применить «Новичок А-234» в Солсбери, и дано наиболее вероятное объяснение, почему при этом пострадавшие Скрипали остались живы. В дополнении к третьей части подобным образом будет рассмотрен вопрос об отравлении в Эймсбери. После третьей части очерка приведено общее заключение «Ищи, кому выгодно», где рассмотрены предположения, для чего были проведены эти операции в Солсбери и Эймсбери. А. Как могли применить «Новичок А-234» в Солсбери Официальная версия, что А-234 находился в некой липкой массе, нанесенной на ручку двери дома Скрипаля [1, 2], по моему мнению, является вполне правдоподобной и наиболее вероятной. Нанесение произошло, по мнению полиции [3], не более чем за 24 часа до того, как им стало плохо (они были обнаружены 04.03.2018 в 16:15), и после того, как Скрипали прибыли в дом накануне вечером (очевидно, что в таком случае перед нанесением преступники проследили прибытие Скрипалей в дом). Поскольку 3 марта была суббота, а 4 марта – воскресенье, то было весьма маловероятно, что кто-то посторонний придет и возьмется за ручку двери. Скорее всего, соединение А-234 было получено из соответствующих компонентов заранее и потом смешано с этой липкой массой. Дополнительно можно отметить, что соединение А-234, как и все фосфорорганические ОВ, является нелетучим. Б. Почему пострадавшие Скрипали остались живы? Ведь против них было применено очень токсичное боевое ОВ. Но оно подействовало далеко не сразу. И после лечения, хотя и достаточно продолжительного, их выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Полемика о возможности применения боевых ОВ для отравления отдельных лиц В комментариях к первой части данного очерка была полемика между сторонниками двух позиций: – применять боевые ОВ для подобных целей – отравления с целью убийства отдельных лиц – бессмысленно из-за их очень высокой токсичности; – токсичность боевых ОВ при практическом применении сильно преувеличена (при этом ссылались на опыт Аум Синрикё, где при применении зарина ни один исполнитель не пострадал, а также применения подобных ОВ в Сирии, где было относительно немного пострадавших). После размышлений я присоединился ко второй позиции. Теоретическая активность ОВ в лабораторных условиях, где ее определяют на животных, это одно, а практическая, в полевых условиях, это совсем другое. Здесь действуют многочисленные факторы, многократно уменьшающие активность. (Дополнительно – активность существенно ниже при чрескожном воздействии, что рассмотрено далее.) Для сравнения: стрельба в тире по неподвижным мишеням – это одно, а стрельба на местности по движущемуся реальному противнику (даже если он не вооружен) – это совсем другое. В связи с чем наряду с прицельной стрельбой существует понятие бесприцельной стрельбы. Поэтому следует считать, что применение боевых ОВ для отравления отдельных лиц в принципе возможно. Но при этом для убийства нужны ничтожные количества. Предполагается, что именно одним из «Новичков» (точнее, соединений группы А) был отравлен банкир Кивелиди в 1995 г. – там применялось очень небольшое количество и умерло 3 человека [4-6]. Следствие установило формулу ОВ, но засекретило его. Благодаря этому следствию удалось выйти на изготовителя, работавшего в военном НИИ в Шиханах (о Шиханах см. часть 2), который признался в изготовлении небольшого количества (около 1 г) этого ОВ и продаже его (в запаянных ампулах) нескольким лицам, за что он был осужден на 1 год условно. Вероятные причины, почему «Новичок А-234» действовал очень слабо 1) Очень небольшое количество ОВ в липкой массе Очевидно, была поставлена цель отравить только одного или двух человек (а не весь город Солсбери), для чего необходимо было использовать очень небольшое количество ОВ, вероятно, несколько миллиграмм [7]. 2) Только часть ОВ попала из липкой массы на кожу ОВ было распределено по всей массе, по всей видимости, более-менее равномерно. Однако на пальцы Скрипалей могла попасть только часть массы, которая прилипла к ним. Остальная часть массы осталась на ручке двери, где ее позже обнаружили полицейские. Это уменьшило количество ОВ, попавшего на кожу. 3) Гидролиз ОВ Все фосфорорганические ОВ в той или иной степени чувствительны к гидролизу (разложению водой), в том числе влагой воздуха, в результате гидролиза они превращаются в нетоксичные производные (см. часть 2). На возможность гидролиза А-234 после нанесения липкой массы первым обратил внимание Мирзаянов [8] (который участвовал в разработке «Новичков» в СССР и был первым источником информации по «Новичкам», см. часть 1). Он заявил, что А-234 обладает высокой чувствительностью к влаге. 4 марта в Англии стоял туман (как и положено на туманном Альбионе весной), и часть А-234 должна была разложиться, поскольку между моментом нанесения и моментом воздействия должно было пройти некоторое время. По мнению Мирзаянова, концентрация А-234 упала в несколько раз. Примечание: кстати, по причине легкого гидролиза А-234 и другие «Новички» нецелесообразно добавлять в водопроводную воду, подмешивать в питье или пищу (в которой обычно также достаточно много воды). 4) Чрескожное воздействие происходит медленно 5) Кожная токсичность существенно меньше, чем ингаляционная Фосфорорганические ОВ нервно-паралитического действия вообще предназначены для воздействия через органы дыхания. При попадании на слизистые оболочки они легко проникают в кровь и действуют быстро и с высокой токсичностью. При попадании на кожу (да еще в очень небольших количествах) они сначала должны проникнуть через кожу в кровь. Кожа – гораздо более эффективный барьер для большинства веществ, чем слизистые оболочки, это относится и к фосфорорганическим ОВ. Поэтому ОВ проникают через кожу в кровь медленно, и отравление проявляется не сразу, что и наблюдалось в случае Скрипалей. Часто вещество проникает в кровь неполностью, часть его остается и/или разлагается на коже или в коже. В результате практически всегда кожная токсичность (при нанесении на кожу) существенно меньше, чем ингаляционная (при вдыхании) или пероральная (при проглатывании). А для «Новичков», как и других фосфорорганических ОВ, всегда указывают именно ингаляционную токсичность (и именно о ней говорится в части 1). Но в данном случае надо было ориентироваться на кожную токсичность, данные для которой в открытой печати мне обнаружить не удалось. Но не подлежит сомнению, что она существенно меньше, чем ингаляционная. 6) Достаточно быстрое оказание необходимой медицинской помощи До сих пор помню, как нас учили в институте по программе подготовки офицеров РХБЗ, что при применении фосфорорганических ОВ главное – успеть надеть противогаз и при поражении ввести антидот (противоядие). Антидоты для всех фосфорорганических ОВ в принципе одинаковые, поскольку у них одинаковые активные группы (F или SR) и одинаковый механизм действия. В Советской Армии в соответствующем комплекте такой универсальный антидот был, полагаю, что он (или подобный) имеется и в нынешней российской армии. Естественно, что подобные антидоты были и есть во всех армиях, в которых поставлены цели подготовки к войне с применением оружия массового поражения, включая ОВ. Уверен, что в больнице Солсбери были необходимые антидоты для всех основных групп ОВ, а его врачи были знакомы с симптомами действия основных групп ОВ и какие антидоты следует применять в таких случаях. Почему я в этом уверен? Потому что это ближайший город к лаборатории Портон-Даун, и значительная часть населения этого города работает в этой лаборатории. Я имею представление, какие меры безопасности были предусмотрены в СССР в населенных пунктах, близких к подобным объектам, и вполне уверен, что подобные меры применялись и применяются и в других странах, включая Великобританию – проблемы одинаковы и подходы к их решению должны быть одинаковы. (В современной РФ многое деградировало, но искренне надеюсь, что в этой потенциально опасной сфере необходимые меры предосторожности сохранилось.) Кроме того, врачи больницы Солсбери должны были обратиться за консультацией к своим коллегам – врачам Портон-Дауна. Поэтому врачи больницы Солсбери успели распознать причину отравления и вовремя ввести нужный антидот. Заключение части 3 Наиболее вероятная картина событий, произошедших в Солсбери со Скрипалями, по моему мнению, следующая. Источником отравления была липкая масса с «Новичком А-234», нанесенная на ручку двери дома Скрипаля. Коснувшись этой массы при открытии двери, Скрипали получили очень небольшую дозу (см. пп. 1-3). ОВ через кожу действовало достаточно медленно, отравление проявилось не сразу, кожная токсичность на самом деле не очень высокая (см. пп. 4-5). Врачи больницы Солсбери успели распознать причину отравления и ввести нужный антидот (см. п. 6), чем спасли жизнь Скрипалей. Но, поскольку антидот был введен все-таки далеко не сразу, поражение оказалось достаточно серьезным, и их лечили достаточно долго. Сергей Скрипаль, по всей видимости, первый взялся за ручку двери, покрытую липкой массой, поэтому к его руке должна была прилипнуть большая часть этой массы. Его дочь, видимо, взялась за ручку после него, поэтому к ее руке должна была прилипнуть меньшая часть массы. Теоретически она могла вообще не прикасаться к ручке двери, Сергей Скрипаль мог сам открыть/закрыть дверь, но очевидно, что она почему-то прикоснулась. Поэтому Сергей Скрипаль получил большую дозу ОВ, его отравление было более сильным и соответственно, он лечился дольше, чем его дочь. Эта картина событий соответствует известным фактам, научно обоснована и логически непротиворечива, поэтому я считаю ее наиболее вероятной. Дополнение. Об отравлении в Эймсбери Отравление в Эймсбери (городе, находящемся недалеко от Солсбери) произошло 30.06.2018, пострадавшие, Дон Стерджес и Чарли Роули – местные люмпены (соответственно страдающая от алкогольной зависимости и героиновый наркоман) [9, 10]. Их поместили в больницу Солсбери, но вначале лечили от передозировки наркотиков, симптомы подобного отравления схожи с симптомами отравления ОВ нервно-паралитического действия. Только через четыре дня, после проведения анализов в лаборатории Портон-Даун, было сделано заключение, что они отравились тем же «Новичком» (А-234), что и Скрипали [11]. Пострадавшая женщина скончалась в больнице 08.07.2018. Пострадавший мужчина выздоровел и к настоящему времени выписан из больницы. 13.07.2018 было объявлено, что во флаконе, найденном в доме Чарли Роули, при анализе был обнаружен «Новичок» (А-234) [12, 13]. Согласно сообщениям СМИ [14-17], Чарли Роули нашел на улице парфюмерный флакон, в котором была какая-то жидкость, и подарил его своей подруге. Она решила попробовать эти «духи», и жидкость попала ей на лицо и руки. Хотя доза, конечно, была небольшой, ОВ через кожу лица подействовало более сильно, чем через кожу рук в случае отравления Скрипалей (см. пп. 4-5). К тому же помощь была оказана далеко не сразу, правильный диагноз был поставлен только через четыре дня. Мужчина лишь брался руками за флакон, и он сказал, что флакон треснул в его руках. Поэтому он получил явно меньшую дозу и через кожу рук, как Скрипали. И можно сказать, что он легко отделался. «Ищи, кому выгодно» Общее заключение научно-популярного очерка Как было показано в первой и второй частях данного очерка, теоретически «Новичок А-234» могли произвести во многих лабораториях в разных странах и применить спецслужбы многих государств. Но практически речь может идти только о лабораториях и спецслужбах РФ и Великобритании. Доказательств ни для первого, ни для второго варианта на данный момент не предъявлено. (Обвинения британского правительства и спецслужб против РФ и лично Путина рассмотрены ниже.) Поэтому рассмотрим оба этих возможных варианта с точки зрения древнеримского принципа: «Ищи, кому выгодно» (или ищи мотив преступления). Возможные мотивы отравления Скрипалей у РФ, точнее, лично у Путина Какие мотивы могли быть у Путина для отравления Скрипалей, точнее, Сергея Скрипаля? Путина многократно обвиняли в мстительности (причем не только британское правительство и спецслужбы), и, видимо, для этого есть определенные основания. Но прежде всего Путин – сотрудник спецслужб (которые, как говорят, бывшими не бывают). Если, допустим, у него был какой-то повод для мести Сергею Скрипалю, он мог «отомстить» раньше. Или, если таковой повод вдруг только что обнаружился (только что был доложен Путину) – позже, после президентских выборов в РФ 18.03.2018 и чемпионата мира по футболу. Поэтому мстительность Путина следует признать крайне сомнительным, а также юридически недоказуемым мотивом данного преступления. Тем не менее, у Путина мог быть предполагаемый мотив для проведения операции по отравлению Скрипалей за две недели до президентских выборов 18.03.2018. Это инициировать в Великобритании и на Западе в целом антироссийскую кампанию и за счет этого увеличить число проголосовавших за Путина на выборах Путина. И ведь этот мотив сработал! Процентов на 8-10 число проголосовавших за Путина увеличил! Часть голосов патриотов Путин отобрал у Зюганова и Жириновского, другую часть получил за счет людей, много лет не ходивших на выборы, но на фоне этой кампании решивших прийти и проголосовать за Путина. (Среди моих знакомых есть представители и той, и другой категории, которые сторонниками Путина вообще не являются.) Только при таком варианте г-жа премьер-министр Мэй то ли находилась в сговоре с Путиным, то ли Путин ее использовал втемную. А заодно и весь руководимый ею кабинет министров Ее Величества. Которому в таком случае одна дорога – в отставку. Но Ее Величество королеву Елизавету II, видимо, держат в неведении, пользуясь ее преклонным возрастом. Поэтому позволю себе высказать предположение, что г-жа Мэй и все прочие представители Великобритании, участвующие в этой антироссийской и антипутинской кампании, будут категорически не согласны с этим предполагаемым мотивом для действий Путина. Но другие мотивы мне в голову не приходят. Обвинения британского правительства и спецслужб против РФ и лично Путина «Основной аргумент» британского правительства и спецслужб, в сущности, сводится к категорическому утверждению: этот «Новичок» произвели в России, потому что «Новички» умеют делать только в России. Этот «аргумент» следует признать несостоятельным, что подробно рассмотрено в первой и второй частях данного очерка. Наиболее весомые из приведенных там аргументов против: – интервью Мирзаянова [18], где на вопрос Би-би-си «Можно ли его ["Новичок"] синтезировать не в России?» он ответил «Можно, но только высококвалифицированному научно-техническому персоналу, который уже имеет опыт…»; – работа иранских ученых, самостоятельно синтезировавших аналог «Новичка А-242» и разместивших статью об этом в открытой печати [19]; – сообщение президента Чехии Земана [20] о том, что «Новичок А-230» был произведен в небольших количествах и проанализирован в Военно-исследовательском институте в Брно в ноябре 2017 г., а затем уничтожен; – несомненное наличие образцов сравнения всех известных «Новичков» в лаборатории Портон-Даун. При этом британские специалисты лаборатории Портон-Даун отказались определять место производства ОВ и тем самым «перевели стрелки» на свое правительство и спецслужбы. Позиция последних, по существу, сводится к следующему: мы знаем, что это ОВ сделано в России, но ничего в доказательство не скажем. Никаких доказательств «российского происхождения» ОВ, которым отравили Скрипалей, до настоящего времени ими не предъявлено. Эта аргументация британцев заставляет вспомнить старый советский анекдот про Василия Ивановича и Петьку. Тот, где Петька оказывается в элитном британском карточном клубе, где «джентльменам всегда верят на слово». И когда Петька узнал об этом, он там стал постоянно выигрывать. Но мы-то с вами не джентльмены, поэтому британцам на слово не верим. Даже членам британского кабинета министров и лично г-же Мэй. А доказательств, как уже было сказано, до настоящего времени не предъявлено. Возможные мотивы отравления Скрипалей у Великобритании Возможный мотив один – создать повод и фон для конфискации имущества российских олигархов, в большом количестве проживающих в Великобритании (начиная с явных сторонников Путина, но не ограничиваясь ими). Причина – предстоящее серьезное обострение глобального финансово-экономического кризиса, почему Великобритании очень будут нужны деньги. В подтверждение этого приведу три сообщения. Начну с заявления министра обороны Великобритании, опубликованного 26.03.2018 [21]: Лондон выдал ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон. "Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр на пресс-конференции в Таллине в понедельник [26.03.2018]. "Правительство в ближайшие недели и месяцы будет работать очень старательно и обеспечит, чтобы этими проблемами занимались", - подчеркнул Уильямсон. Приблизительно через месяц после этого, 01.05.2018, появилось сообщение, что [22]: Британский парламент принял свой "закон Магнитского" Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях, включив в него свой вариант "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях. Все это призвано помочь в борьбе с коррупционерами из разных стран, в том числе России. Еще приблизительно через месяц, 03.06.2018, появилось сообщение [23]: Расследование «грязных денег» Национальным криминальным агентством нацелено на российских олигархов Национальное криминальное агентство расширяет свое расследование в отношении россиян, связанных с Путиным, и может заморозить их активы. Российские олигархи и мультимиллионеры входят в число 130 человек, которые сталкиваются с тем, что их активы заморожены в результате карательных мер британских властей в отношении грязных денег. «Коррумпированные элиты и их незаконное богатство» расследуются Национальным криминальным агентством (НКА) с новыми полномочиями, известными как ордера о необъяснимом богатстве. Введенные в январе, эти ордера вынуждают подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить происхождение их активов, включая имущество стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. К этой статье в «Таймс» (надеюсь, все знают, что такое «Таймс») прилагается фото Романа Абрамовича с Полиной Дерипаской, женой Олега Дерипаски. При желании можно было бы найти и другие подобные сообщения, но полагаю, что и этого вполне достаточно для подтверждения выдвинутого мотива. Также полагаю, что все, кого это непосредственно касается, эти намеки британского правительства и спецслужб уже поняли. Что будет дальше – посмотрим. Лично я считаю, что конфискация имущества российских олигархов в Великобритании, США и по всему миру – весьма вероятный вариант в условиях глобального кризиса. Возможные мотивы отравления в Эймсбери Это отравление британское правительство и спецслужбы также пытаются приписать российским спецслужбам. Но тут уже совершенно невозможно высосать из пальца мотив. Зачем российским спецслужбам травить двух британских люмпенов – не представляю. Единственное, что может прийти в голову – после операции в Солсбери исполнители выбросили тару с остатками ОВ, и пострадавшие в Эймсбери отравились случайно. Но работали профессионалы, и выбросить такую улику – совершенно непрофессионально. К тому же, как было отмечено выше, все фосфорорганические ОВ разлагаются водой с образованием нетоксичных соединений, а А-234 обладает повышенной чувствительностью к воде. Для надежности можно было залить использованную тару раствором щелочи и выдержать полчаса-час (стандартный способ дезактивации фосфорорганических ОВ и вообще способ разложения фтор-, хлор- и прочих ангидридов, который я помню еще с институтских времен). Кроме того, очевидно, что флакон из-под духов – совершенно неподходящая тара для липкой массы. Поэтому считаю, что флакон на улице в Эймсбери оказался не случайно, хотя случайностью может быть то, что его подобрал именно Чарли Роули. Единственное возможное предположение, которое пришло мне на ум – внутрибританские разборки. Кого-то хотят завалить – скомпрометировать, возбудить дело, отстранить от власти и т.п. В рамках этого предположения вполне возможно, что операция в Эймсбери – это только звено в некой цепочке, и за этим отравлением последуют другие. И после отравления в Эймсбери я окончательно пришел к выводу, что заказчиков, организаторов и исполнителей событий в Солсбери и Эймсбери надо искать в Великобритании (хотя и раньше склонялся к этой гипотезе). Предполагаемая общая картина всех событий Наиболее правдоподобная, на мой взгляд, общая картина всех событий в Солсбери и Эймсбери следующая. Некая группа организаторов и исполнителей, находящаяся в Великобритании, получила в свое распоряжение некоторое количество ОВ «Новичок А-234» (вероятно, несколько ампул или флаконов исходных компонентов, но, возможно, и герметично закрытые ампулы или флаконы собственно соединения А-234). Получить это ОВ они могли при помощи своих заказчиков (которые должны быть достаточно влиятельными для этого) для выполнения операции в Солсбери против Скрипалей. Эта группа, несомненно, состоит из специалистов (как в области спецопераций, так и в области химии). Сначала они выполнили операцию против Скрипалей. Цель этой операции приведена выше – создать повод и фон для конфискации имущества российских олигархов, проживающих в Великобритании. После выполнения этой операции то ли у заказчиков появились некие планы, то ли у организаторов и исполнителей появился другие заказчики, но была проведена операция в Эймсбери. Единственное возможное объяснение этой операции, как уже было сказано – внутрибританские разборки. Кого-то хотят завалить – скомпрометировать, возбудить дело, отстранить от власти и т.п. При этом не утверждаю, что премьер-министр Мэй или кто-то из членов ее кабинета заказывал и/или согласовывал эти операции, руководители британских спецслужб отдавали соответствующие указания, а сотрудники британских спецслужб планировали и проводили их. Для подобных операций на своей территории чаще используют «сторонних» организаторов и исполнителей. Но и полностью исключить, что-то из вышеперечисленного имело место, тоже нельзя. Но более вероятно, что цели заказчиков лишь частично (в отношении конфискации имущества российских олигархов) совпадают с целями кабинета Мэй. И вполне возможно, что в числе потенциальных будущих мишеней – как отдельные министры, так и премьер-министр и правительство в целом. Кстати, министр иностранных дел Великобритании Джонсон, наиболее рьяно обвинявший Путина и РФ в отравлении Скрипалей, ушел в отставку 09.07.2018. Хотя формально с отравлениями в Солсбери и Эймсбери это не связывают, нельзя исключить вклад этих событий в эту отставку Поэтому посмотрим, будут ли в Великобритании в недалеком будущем «брать за жабры» кого-то российских олигархов, и если будут, то кого. И будет ли кто-то из британского политического истеблишмента облит компроматом, вынужден уйти в отставку и/или стать объектом расследования. Также, как уже было сказано, нельзя исключить повторения событий, произошедших в Солсбери и Эймсбери, в результате чего будут отравлены специально выбранные или случайные отдельные жертвы. Массовых отравлений, впрочем, быть не должно, поскольку яда у организаторов и исполнителей немного, и массовые отравления не соответствуют предполагаемой картине событий. Таковы мои предположения. Еще одно, в котором я вполне уверен, на основании оценки информации, приведенной в этом очерке – что никаких реальных доказательств «российского следа» в отношении отравлений в Солсбери и Эймсбери предъявлено не будет – ввиду их отсутствия и невозможности фальсификации. И всем нужно помнить, что «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Михаил Яхкинд канд. техн. наук, выпускник МИТХТ 1981 г., фрилансер и эксперт в области химии и фармацевтики Список литературы Вся информация взята из открытых источников, доступных в Интернете, список которых приведен ниже. Доступ – 24 июля 2018 г. При этом доступ ко всем источникам бесплатный. [1] Новые детали дела Скрипаля: "Новичок" нашелся на пороге дома отравленного агента 28.03.2018 https://www.bbc.com/russian/news-43577681 [2] Salisbury nerve agent was 'delivered in liquid form', Department for Environment reveals 17.04.2018 https://news.sky.com/story/salisbury-nerve-agent-was-delivered-in-liquid-form-defra-reveals-11334858 [3] Skripal attack: police close in on time poison was used 06.06.2018 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jun/06/skripal-attack-police-close-in-on-time-poison-was-used [4] Кивелиди, Иван Харлампиевич https://ru.wikipedia.org/wiki/Кивелиди,_Иван_Харлампиевич [5] Ринк, Леонид Игоревич https://ru.wikipedia.org/wiki/Ринк,_Леонид_Игоревич [6] После отравления Скрипаля адвокат обнародовал экспертизу по делу Кивелиди 14.03.2018 http://www.mk.ru/incident/2018/03/14/posle-otravleniya-skripalya-advokat-obnarodoval-ekspertizu-po-delu-kivelidi.html [7] OPCW Spokesperson’s Statement on Amount of Nerve Agent Used in Salisbury 04.05.2018 https://www.opcw.org/news/article/opcw-spokespersons-statement-on-amount-of-nerve-agent-used-in-salisbury/ [8] «В условиях влажности применять это вещество мог только идиот» Вил Мирзаянов — о выводах комиссии ОЗХО по делу об отравлении в Солсбери 12.04.2018 https://www.kommersant.ru/doc/3600889 [9] Amesbury couple poisoned by Russian nerve agent novichok 05.07.2018 https://www.thetimes.co.uk/edition/news/novichok-amesbury-couple-charlie-rowley-and-dawn-sturgess-poisoned-by-russian-nerve-agent-xr5f6zhqn [10] Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком» 05.07.2018 https://www.rbc.ru/politics/05/07/2018/5b3df0e39a7947ee8ac9add1 [11] Novichok poisoning: Gurgling and foaming at the mouth, he was like a zombie 05.07.2018 https://www.thetimes.co.uk/edition/news/novichok-poisoning-gurgling-and-foaming-at-the-mouth-he-was-like-a-zombie-cw2zppxzm [12] UPDATE: Source of nerve agent contamination identified 13.07.2018 http://news.met.police.uk/news/update-source-of-nerve-agent-contamination-identified-314322 [13] Полиция рассказала о найденной в Эймсбери бутылочке с «Новичком» 13.07.2018 https://www.rbc.ru/society/13/07/2018/5b48d3b19a79477cfe6f9558 [14] Amesbury novichok victim Dawn Sturgess suffered damage to hands and face 18.07.2018 https://news.sky.com/story/amesbury-novichok-victim-dawn-sturgess-suffered-damage-to-hands-and-face-11440565 [15] Sky News рассказал подробности отравления «Новичком» в Эймсбери 18.07.2018 https://www.rbc.ru/society/18/07/2018/5b4f582f9a79476429cb5d0d [16] POISON VICTIM'S TORMENT Novichok survivor Charlie Rowley haunted by guilt after giving girlfriend killer nerve agent — believing it was perfume 23.07.2018 https://www.thesun.co.uk/news/6847859/charlie-rowley-novichok-guilt-gifting-perfume-dawn/ [17] Спутник умершей британки рассказал о попадании к ней флакона с «Новичком» 24.07.2018 https://www.rbc.ru/society/24/07/2018/5b5709a49a79478f3d4ef1bc [18] Вил Мирзаянов: "Новичок" можно синтезировать или украсть, но применить его смогут немногие 16.03.2018 http://www.bbc.com/russian/features-43429973 [19] Hosseini S. E., Saeidian H., Amozadeh A., Naseri M. T., Babri M. Fragmentation pathways and structural characterization of organophosphorus compounds related to the Chemical Weapons Convention by electron ionization and electrospray ionization tandem mass spectrometry. // Rapid Comm. Mass Spectrom. 2016, 30, 2585-2593. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rcm.7757 [20] V Česku se vyráběl a testoval nervový jed novičok, řekl Zeman 03.05.2018 https://zpravy.idnes.cz/mios-zeman-novicok-sergej-skripal-bezpecnostni-informacni-sluzba-100-/domaci.aspx?c=A180503_182619_domaci_nub [21] Лондон выдал ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения 26.03.2018 http://www.interfax.ru/world/605267 [22] Британский парламент принял свой "закон Магнитского" 01.05.2018 https://www.bbc.com/russian/news-43968227 [23] National Crime Agency ‘dirty money’ probe targets Russian oligarchs 03.06.2018 https://www.thetimes.co.uk/article/national-crime-agency-dirty-money-probe-targets-russian-oligarchs-n09sp2b7w



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости